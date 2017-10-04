Fotoğraf makinesi sayesinde dünyayı beş parasız geziyor!

Artık sabah dokuz akşam beş ofis işini bırakıp dünyayı gezmek istemeyen kalmadı dersek sanırım yanılmayız. Her gün başka bir gezgin macerasıyla karşılaşıyoruz. Peki böyle bir macerada tek engel para... İngiliz genç Richard Tilney-Bassett, The Glass Passport (Cam Pasaport) projesiyle dünyayı geziyor. Richard Uganda'da bir maratona katılmaktan, Almanya'da yoga dersleri almaya kadar birçok ekstra aktiviteye de tanık oluyor.









Richard bir gün tesadüfen Avustralyalı fotoğraf sanatçısı Shantanu Starick işleriyle karşılaştı. Shantanu Starick tıpkı Richard’ın şu an yaptığı gibi fotoğrafçılık yeteneğini sunarak dünyayı geziyordu. Onun sayesinde bu işe girişen Richard, hiç fotoğrafçılık tecrübesi ya da bilgisi olmamasına rağmen cesaretini topladı ve yola koyuldu.









"Ne bir portföyüm ne de müşterilerim vardı" diyor ve ekliyor "İlk işlerim arkadaşların arkadaşlarından ya da aile dostlarından geldi." İlk işlerinden biri İskoç tur şirketi için olunca Richard İskoçya'yı baştan sona gezme fırsatı yakaladı. İngiltere'de aldığı ilk işlerde ise Richard müşterilerini artık çoğaltmaya başlamıştı. “Düğünlerden, yemek fotoğrafçılığına, yaratıcı işlere kadar birçok çeşitli iş yaptım. Çok çeşitli işler yapmanın büyük yardımı dokunuyor."









Almanya'da da İmprov komedi grubunu daha sonra Nürnberg yoga grubunu, sonra da Hollanda'da ayakkabı markası Keen'i fotoğrafladı. Richard bütün bunların karşılığında asla para kabul etmiyor. Onun için ödemeler seyahat, yiyecek ve kalacak yer şeklinde yapılmalı.





Richard dünya turunu şu sözleriyle özetliyor: "Projeye bir fotoğraf makinesi ve halihazırda sahip olduğum şeylerle başladım, bir yıldır yollardayım ve herhangi bir şey için alışveriş yapmaya ihtiyacım yok. Önceliklerim dünyayı görmek ve istediğim şeyleri daha çok yapabilmekti. Çok para kazanmanın bunun içinde önemli bir yeri olmadığını fark ettim. Henüz hiç sıkıntı yaşamadım. Çok sert kurallarım yok, cebimden para çıkmadığı sürece. En güzeli de insanların evlerinde kalmak! Bu işler sayesinde dostlar kazandım.







Richard'ın bu macerasında amacı para kazanmak, bir ev almak değil sadace seyahat etmek. Bu da seyahate olan tutkusunu gösteriyor. Richard bu projesi sayesinde 7 kıtayı da görmek istiyor. Geçtiğimiz yıl içinde Avrupa ve Afrika'yı görmüş oldu. Bu ay Cam Pasaport projesiyle New York'a gidecek.

Kaynak: CNN, Onedio



