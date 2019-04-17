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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Floransa'dan sonra en çok Edirne'de
Seyahat
Anadolu Ajansı
17.04.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Floransa'dan sonra en çok Edirne'de

1585 tescilli tarihi eseriyle, İtalya'nın Floransa kentinden sonra metrekareye en çok tarihi eserin düştüğü ikinci Avrupa kenti Edirne, kültür, gastronomi, inanç ve doğa turizmindeki potansiyeliyle Türk ve Avrupalı turistlerden büyük ilgi görüyor.

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Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden, eski Osmanlı başkenti Edirne, kültür, gastronomi, inanç ve doğa turizmindeki potansiyeliyle turistlerden ilgi görüyor. Osmanlı'ya başkentlik yapmanın bakiyelerini günümüze taşımasıyla kültürel, başta Selimiye olmak üzere camileri ve diğer dinlere ait ibadethaneleriyle inanç, Ege'ye kıyısıyla deniz, içerisinden geçen nehirler ve ormanlarıyla doğa turizmini bir arada sunan ender kentlerden Edirne, turizmde seçici davrananların da vazgeçilmez lokasyonları arasında yer alıyor.

Floransadan sonra en çok Edirnede

Her geçen yıl ziyaretçi sayısını artıran Edirne, gelenlerin tekrar gelmek istediği ‘alışkanlık yaratan şehirler’ arasında sayılıyor. İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok turisti çeken ‘Sultanlar Şehri, Şehirler Sultanı’ olarak anılan Edirne'yi geçen yıl 3,5 milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Floransadan sonra en çok Edirnede

Osmanlı'nın azameti

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yaptığı açıklamada, bakanlık verilerine göre Edirne'nin en çok turistin geldiği üç kentten biri olduğunu söyledi. Bu yıl yüzde 12'ye yakın artışla ocak ve şubat ayında 394 bin 115 yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Edirne'nin kendine has özellikleriyle turizmde hareketlilik kazandığını ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti: "Edirne hem sultanlar şehri, hem şehirler sultanıdır. Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehirdir. Medeniyetlerin birleştiği bir yerdir. Edirne'ye geldiğinizde Selimiye Camisi'nde Osmanlı'nın azametini görürsünüz. Selimiye'nin minarelerinde Mimar Sinan'ın zarif ustalığını görürsünüz. Eski Cami'ye gittiğinizde adeta Hacı Bayram Veli'nin hutbesini duyar gibi olursunuz.

Floransadan sonra en çok Edirnede

Kimsesizlerin ve duvarların sahiplenişi

Edirne'ye geldiğinizde Hasan Sezai dergâhında kimsesizlere el kucak açan Hasan Sezai'nin sesini işitirsiniz. 2. Bayezid Külliyesi'nde kimsesizlerin ve duvarların devlet tarafından sahiplendiğini hissedersiniz. Bu şehri gerdanlık gibi saran köprülerin seyir teraslarında akşam güneşinin batışını izlersiniz. Sarayiçi'nde davul-zurna nağmelerinde yiğitliği görürsünüz. Kakava-Hıdrellez'de şenlenirsiniz, hayata ayrı bir açıdan bakarsınız."

Floransadan sonra en çok Edirnede

Turizmde lokomotif şehir

Edirne'nin her zaman için Türkiye turizminin lokomotifi olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, "En sıkıntılı dönemlerde dahi Edirne'nin bu özelliği diğer il ve bölgelerimizi tetiklemiştir. Böylece ülke ekonomisine önemli katkı sağlanmıştır. Edirne, 1585 tescilli tarihi eseriyle, İtalya'nın Floransa kentinden sonra metrekareye göre en çok tarihi eser düşen Avrupa'daki ikinci şehir olma özelliği taşır." dedi. Hacıoğlu, Türkiye'nin en önemli kültürel turistik çekim merkezlerinden biri olan Edirne'nin İstanbul ve çevre illerin yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'dan günübirlik ziyaretçileri çekerek önemli bir rekabet avantajına sahip olduğunu kaydetti.

Floransadan sonra en çok Edirnede

 

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