Floating Market / Yüzen Pazar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Floating Market / Yüzen Pazar

Bangkok’un içinde ve dışında nehir ve kanallara kurulmuş ‘floating market’ yüzen pazarlar var.

Hürriyet Haber
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Seyahatimiz sırasında en ünlülerinden biri olan Damnoen Saduak Floating Market’e gittik. Kentin 60 kilometre kadar dışında olan pazara iki saate yakın araba ve tekne yolculuğu ardından varılıyor.

İnanılmaz renkli bir dünya. Kutsal ve uğur kabul edilen Buda, fil gibi heykelcikler, el işi örtüler, kıyafetler satan dükkanlar ve meyve, sebze ve sokak yemekleri tekneleri. Tam bir kaos ortamı, bir yanda devasa yılanları boynuna dolayarak fotoğraf çektirenler, su basmış dükkanlarını temizlemeye çalışanlar, nehirde yıkanan tabaklar çanaklar...

Floating Market / Yüzen Pazar

Bu pazarların en büyük özelliği satıcıların çoğunun kadın olması. Satıcı kadınların içtenliği sıcaklığı sayesinde insan kendini çok güvende hissediyor. Ve alışverişe başlıyorsunuz. Sadece unutmamanız gereken küçük bir detay var, ‘sıkı bir pazarlık etmek’. Söylenen fiyatın dörtte birine inmezseniz satıcı bile şaşırıyor!

Kaynak:

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