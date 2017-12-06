Floating Market / Yüzen Pazar

Seyahatimiz sırasında en ünlülerinden biri olan Damnoen Saduak Floating Market’e gittik. Kentin 60 kilometre kadar dışında olan pazara iki saate yakın araba ve tekne yolculuğu ardından varılıyor.
İnanılmaz renkli bir dünya. Kutsal ve uğur kabul edilen Buda, fil gibi heykelcikler, el işi örtüler, kıyafetler satan dükkanlar ve meyve, sebze ve sokak yemekleri tekneleri. Tam bir kaos ortamı, bir yanda devasa yılanları boynuna dolayarak fotoğraf çektirenler, su basmış dükkanlarını temizlemeye çalışanlar, nehirde yıkanan tabaklar çanaklar...
Bu pazarların en büyük özelliği satıcıların çoğunun kadın olması. Satıcı kadınların içtenliği sıcaklığı sayesinde insan kendini çok güvende hissediyor. Ve alışverişe başlıyorsunuz. Sadece unutmamanız gereken küçük bir detay var, ‘sıkı bir pazarlık etmek’. Söylenen fiyatın dörtte birine inmezseniz satıcı bile şaşırıyor!
Kaynak: