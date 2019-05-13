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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat Nehri üzerinde muhteşem manzara eşliğinde zipline
Seyahat
İHA
13.05.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Fırat Nehri üzerinde muhteşem manzara eşliğinde zipline

1897'li yıllarda kanyonlardan geçmek için icat edilen ve günümüzde eğlence sektöründe hızla gelişen zipline aktivitesi, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Karanlık Kanyon güzergâhı Fırat Nehri üzerinde hizmete açıldı. Doğu Anadolu'nun en uzun zipline hattı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kısa bir süre önce hizmete açılan Kanyon Teras’ta zipline keyfi yaşanıyor. Özellikle turistlerin vazgeçilmez eğlencesi haline gelen ve gidiş geliş olarak kurulan zipline hattından, doğa harikası Karanlık Kanyonu ve Fırat Nehri'ni havadan izleme imkânı bulunuyor.

Fırat Nehri üzerinde muhteşem manzara eşliğinde zipline

Karadeniz’de görüp etkilenen ve Kemaliye’ye Doğu Anadolu Bölgesi’nin en uzun zipline hattını hizmete sokan Kanyon Teras işletmecisi Güven Güldal, kurdukları zipline tesisatıyla turistlere adrenalin dolu dakikalar yaşattıklarını kaydetti.

Fırat Nehri üzerinde muhteşem manzara eşliğinde zipline

Güldal, “Dünyada meşhur olan zipline Kemaliye’de de yoğun ilgi görmeye başladı. Gayet emniyetli ve sağlam… Hattımız 180 metre gidiş 174 metre dönüş olmak üzere 350 metrenin üzerindedir.

Fırat Nehri üzerinde muhteşem manzara eşliğinde zipline

Ayrıca tekne turumuz var. Karanlık Kanyon Dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak yedi kilometrelik bir mesafeye sahiptir. Gelen turistler burada hem zipline hem de tekne turu keyfini bir arada yaşıyorlar.” diye konuştu.

Fırat Nehri üzerinde muhteşem manzara eşliğinde zipline

Zipline yaparak çok eğlendiklerini belirten vatandaşlarda, adrenalin doruğa çıktığını kaydetti.

Fırat Nehri üzerinde muhteşem manzara eşliğinde zipline

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