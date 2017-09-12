Fındık başkenti Ordu’ya doğru

Fındık Hikayesi

Karadeniz’de o bereketli topraklardan en çok ne çıkar sizce diye sorsam muhtemelen ilk iki cevap çay ve fındık olacaktır. Üretimin yüzde 70’ini yurt dışına ihraç ettiğimiz bir değerimiz fındık. Hal böyle olunca onun üretimi, tedariği, taşıması da önemliydi. Ben de 2017 hasatı için İstanbul’dan başladığım yolculukta fındığın hikayesi peşine düştüm. İstanbul’dan Ordu’ya süren yolculukta fındığın bahçeden tüketiciye nasıl ulaştığına her adımda şahit oldum ve inanılmaz bir serüven ortasında buldum kendimi bir an da.. Ordu’da hem gezilecek yerleri hem de fındığın hikayesinden kısa kısa bahsedeyim.

Ordu Ulubey Köylerine Doğru

Ordu’da fındık bahçelerinin en çok olduğu bölgenin Ulubey olduğunu öğrendim. Burada Akoluk gibi küçük kasabalarda yolda kıvrılarak fındık bahçeleri arasında yolculuk yapabiliyorsunuz.

Ve gerçekten büyük bir keyif alıyorsunuz bu yolda. Çünkü sağınız solunuz her yanda tek bir şey var o da fındık. Fındık hasatı Ordu’da Ağustos’un ilk haftasında başlıyor ve Eylül’ün ortalarına kadar devam ediyor.

Bahçeden Fabrikaya

Fındık bahçelerine girdiğim ilk şahit olduğum durum işçilerin çok neşeli bir şekilde çalışması oldu. Herkesin keyfi yerinde, bir yandan sohbet ediyor bir yandan bellerine bağladıkları sepete fındıkları atıyorlardı. Fındıklar sepetlerde toplandıktan sonra büyük çuvallara koyuluyor ve harmanda kurutulmak üzere yola çıkıyor.

Harmana gelindiğinde, kapsül (çotanat) şeklinde yaprağıyla gelen fındıklar harmanda 3 ile 7 gün arasında kurutuluyor. Bu kurutma işleminden sonra patoza giriliyor ve artık kabuğuyla kalan fındık kalıyor elimizde. Kabuklu fındık da ayrıca 3 gün daha kurutuluyor. Bu kurutma esnasında tırmık ile sürekli fındığın yeri değiştiriliyor. Bunun sebebi ise güneş fındığın her tarafına vursun ki, fındık işlenebilir duruma gelsin. İyice kurusun. Ve bu son kurutmadan sonra yine çuvallara koyuluyor ve fabrikayaya doğru yola çıkıyor fındıklar.

Fabrikadan Tüketiciye

Fındığın bir çok çeşidi var. Fabrika’ya geldikten sonra ihtiyaca göre değerlendiriliyor. Kimisi kırılıyor, kimisi doğranıyor, kimisi çekilip toz haline getiriliyor. Yavaş yavaş tüketici için hazırlanıyor artık. Tesislerde genellikle kırılma sonrasında kabuk ile fındığı ayıklama kısmında kadınlar çalışıyor. Bunun sebebi ise kadınlara elden geldiğince rahat bir çalışma ortamı sağlamak içinmiş. Bant başında bekleyen kadınlar çöp ile fındığı ayırdıktan sonra tekrar fındık içlerini çuvallara koyuyorlar. Çuvala koyulan fındık son kez kavruluyor ve artık vakumlu paketlerde tezgahlarda yerini alıyor..

Ordu’da Gezilcek Yerler

Boztepe

Yüksek yerlere çıkmak insanda genelde korkuyla beraber anlamsız bir memnuniyet ve mutluluk getirir. Bende durum biraz daha farklı. Mutluluk korkuyu yeniyor. Korkmak yok diyorum kendime. Keyfini çıkar anlaştık mı diyorum. Ve başlıyoruz 5 dakikalık ufak seyahate. Ordu Boztepe’ye çıkmak için teleferiğe bindiğimde önce Boztepe’ye değil bulutlara çıkıyoruz sandım. Teleferik yükseldikçe Ordu daha da güzel gözüküyor. Hele bir de, ben yükselirken yamaç paraşütüyle Boztepe’den şehire doğru alçalanları gördükçe daha bir huzur kaplıyor içimi. Sanki hepimiz gökyüzünde birer kanatlıyız.. Onlar alçalıyor ben ise yükseliyorum. 5 dakikalık seyahat sonrasında Boztepe’ye gelmiş oluyoruz. Buradan şehri görmek inanılmaz. Gördüğüm en iyi manzaralardan birindeyim şuan kesinlikle. Ee şimdi ne mi yapacağım ? tabii ki bir bardak çay içeceğim bu manzaraya. Boztepe’den inerken şunu düşündüm. Ben bulutlardan geldim Ordu!

Yason Burnu

Şimdi size bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu efsane hem Ordu hem Karadeniz hem de Yunanistan için çok önemli. Bu kilise bölgede zamanında burada yaşayan Rumlar tarafından inşaa edildi. Zamanında deniz ticaret merkezi olan bu kısım şimdi. Ordu’nun cazibe merkezlerinden birisi. Efsaneden kısaca bahsetmek gerekirse, Yason küçük yaşta bir kraldır. Babası amcası tarafından öldülürülür. Amcası krallığı 1 şartla vereceğini söyler.









Şartı, Yason’un altın postu kendisine getirmesidir. Şuan ki Gürcistan olan bölgede bir ejderha tarafından saklanan altın postu. Yason aralarında Herkül’ün de bulunduğu 55 Yunanlı kahramanı alarak Karadeniz’e açılır. Fakat Karadeniz geçit vermeyince buraya çıkarlar. Kurbanlar keser, adaklar adarlar. Daha sonrasında Karadeniz onlara yol verir. Adayı da çok sevdikleri için liderleri Yason’un adını verirler. Bu efsane sonrası kim bilir, belkide Herkül ile aynı topraklara basmışızdır diye düşünmeden edemiyor insan.

Ordu Yaylaları

Ordu’da harika 5 yayla önerim var. Bu yaylalarda çok güzel vakit geçirebilir, yeşile doyabilirsiniz. Ayrıca, yaylalarda bulunan kasapların pişirdiği etlerden deneyimleyebilir, ve muhtemelen hiç yemediğiniz kadar lezzetli bir et yiyebilirsiniz.

Çambaşı Yaylası

Keyfalan Yaylası

Perşembe Yaylası

Argın Yaylası

Korgan Yaylası

Camaş Kanyonu

Fatsa’dan 20 km içeride yer alan ve doğa ile başbaşa vakit geçirebileceğiniz harika bir yer Camaş Kanyonu. Kamp yapmayı seven gezginler için ayrıca ideal bir kamp noktası.

Bolaman Kalesi

Fatsa ilçesi Bolaman kasabasında meşhur bir kaledir. Mevcut kale muhtemelen Pontus Rumlarında kalmıştır. Kale bedenleri üzerinde tahminen 200 yıl önce Hazinedar ailesi taraından inşa edilen ahşap yapı sivil mimarmizin örneklerinden biridir. Karadeniz Bölgesinin en özgün sivil mimarlık örneklerinden biridir. 1980 yılında, Aile Konağı Karadeniz Teknik Üniversitesine restore edilerek halka açılması için bağışladı. Fakat Üniversite uzun yıllar restorasyonunu gerçekleştiremeyince Kültür Bakanlığına devretti. Uzun yıllardan beri Bakanlık tarafından restorasyonu bitirilemedi. Atıl bir durumda kalmıştır.

Ünye Kalesi

2500 yıllık olduğu bilinen bu kale adından da belli olduğu üzere Ordunun Ünye ilçesi içerisindedir. Fakat Köy ismini Kaleden almış olup 2. Mitradates tarafından yaptırılmıştır. 2006 yılında belediyenin kalenin bitki örtüsünü temizleyip daha güzel görünmesini sağlamıştır.

Hoynat Adası

Perşembe ilçesinin en önemli tarihi unsurlarından biridir. Martı ve karabatak kuşlarının yaşadığı kuş cennetidir. Tepeli karabatakların yurdumuzda yuva yaptığı tek yer olarak bilinmektedir. Karadeniz’de Giresun Adası sonrası tek ada olabilir.

Ulugöl

Gölköy ilçe merkezine 17 km mesafede bulunan krater gölüdür. 250 m çapında olan gölde yaban ördeği avı yapılmaktadır. Çevresi ormanlarla kaplıdır. Kamp yapmaya uygundur. Turizme açma çalışmaları devam etmektedir.

Ordu’da Nerelere Gidilmeli ?

Kahvaltı ve Kebap için : Müstesna Kebap

Dondurma : Denizciler Dondurmacılık

Balık : Derin Balıkcılık

Pide : Öz Ordu Pide





Fotoğraflar: Seymen Bozaslan