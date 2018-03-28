Filozof ve şairlerin şehri: Ummu Kays
Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid ilinde yer alan tarihi Ummu Kays şehri, içinde barındırdığı tarihi güzellikleriyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Filozofların ve edebiyatçıların şehri olarak bilinen ve döneminde birçok şair ile ün kazanan Ummu Kays yoğun ziyaretçi çekiyor...
Filozofların ve edebiyatçıların şehri olmakla ön plana çıkan ve döneminde birçok şair ile ün kazanan Ummu Kays şehrinin tarihi, Yunan dönemine uzanıyor.
Şehrin en meşhur şairi Arabius, mezar taşına, kendisini ziyaret edenler için yazdığı şu sözlerle hitap ediyor: "Ey buradan geçen kişi! Ben senin gibiydim, sen de benim gibi olacaksın. Öyleyse hayatın tadını çıkar, çünkü sen fanisin."
Tarihi Ummu Kays şehrinin kendisine has görüntüsü, şehrin kurucularının ileri görüşlü olduklarını yansıtıyor, zira şehre ulaşan ziyaretçiler karşılarında Yermuk Nehri'ni, Golan Tepeleri'ni ve Taberiyye Gölü'nü görüyor.
Büyük İskender'in güçleri arasında Suriye'yi ele geçirmek için çıkan savaşlar sırasında önemli rol oynayan şehrin ismi, tarihte ilk kez M.Ö 223 yılında askeri bir üs ve Mısır'daki Ptolemaios Hanedanlığı'nın kalesi olarak zikrediliyor.
Yaklaşık 550 dönüm üzerine kurulu Ummu Kays şehri Yunan, Roma, Bizans ve İslam dönemine ait farklı tarihi yapıları barındırıyor.
Kuzey ve batıdaki amfi tiyatro, kiliseler meydanı, ana cadde, huriler sebili, teras, kraliyet mezarlığı ve Taberiyye Kapısı, şehirdeki en belirgin tarihi eserler arasında yer alıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle