Filozof ve şairlerin şehri: Ummu Kays

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Filozof ve şairlerin şehri: Ummu Kays
Seyahat
AA
28.03.2018 - 13:18, Son Güncelleme:

Filozof ve şairlerin şehri: Ummu Kays

Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid ilinde yer alan tarihi Ummu Kays şehri, içinde barındırdığı tarihi güzellikleriyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Filozofların ve edebiyatçıların şehri olarak bilinen ve döneminde birçok şair ile ün kazanan Ummu Kays yoğun ziyaretçi çekiyor...

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Filozofların ve edebiyatçıların şehri olmakla ön plana çıkan ve döneminde birçok şair ile ün kazanan Ummu Kays şehrinin tarihi, Yunan dönemine uzanıyor.

Filozof ve şairlerin şehri: Ummu Kays

Şehrin en meşhur şairi Arabius, mezar taşına, kendisini ziyaret edenler için yazdığı şu sözlerle hitap ediyor: "Ey buradan geçen kişi! Ben senin gibiydim, sen de benim gibi olacaksın. Öyleyse hayatın tadını çıkar, çünkü sen fanisin."

Filozof ve şairlerin şehri: Ummu Kays

Tarihi Ummu Kays şehrinin kendisine has görüntüsü, şehrin kurucularının ileri görüşlü olduklarını yansıtıyor, zira şehre ulaşan ziyaretçiler karşılarında Yermuk Nehri'ni, Golan Tepeleri'ni ve Taberiyye Gölü'nü görüyor.

Filozof ve şairlerin şehri: Ummu Kays

Büyük İskender'in güçleri arasında Suriye'yi ele geçirmek için çıkan savaşlar sırasında önemli rol oynayan şehrin ismi, tarihte ilk kez M.Ö 223 yılında askeri bir üs ve Mısır'daki Ptolemaios Hanedanlığı'nın kalesi olarak zikrediliyor.

Filozof ve şairlerin şehri: Ummu Kays

Yaklaşık 550 dönüm üzerine kurulu Ummu Kays şehri Yunan, Roma, Bizans ve İslam dönemine ait farklı tarihi yapıları barındırıyor.

Filozof ve şairlerin şehri: Ummu Kays

Kuzey ve batıdaki amfi tiyatro, kiliseler meydanı, ana cadde, huriler sebili, teras, kraliyet mezarlığı ve Taberiyye Kapısı, şehirdeki en belirgin tarihi eserler arasında yer alıyor.

Filozof ve şairlerin şehri: Ummu Kays

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