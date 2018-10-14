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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Filmlerin içine yolculuk..
Seyahat
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
14.10.2018 - 05:26, Son Güncelleme:

Filmlerin içine yolculuk..

Murat Gözübüyük borsa yatırımcısı. 12 yıllık evli ve beş yaşında bir kız çocuğu sahibi. Gözübüyük’ün çok ilginç bir tutkusu var. Sevdiği filmlerin çekildiği ülkelere gidip hangi sahne nerede çekilmişse o noktayı buluyor, fotoğrafını çektiriyor. Özellikle yönetmenlerin de çok tercih ettiği Paris, New York ve Londra’ya gidiyor. Gözübüyük’e nasıl böyle bir tutkuya sahip olduğunu, bunun nasıl bir duygu olduğunu sorduk.

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Bu tutkunuza evliliğinizin olumlu ya da olumsuz bir etkisi oldu mu?
- Evliyken etkisi iyi yönde oldu, çocuk olmadan önce birlikte bol bol seyahat ettik.

Filmlerin içine yolculuk..

Şeytanın Avukatı / New York

Çocuğunuzu götürüyor musunuz seyahatlerinize?
- Çocukla gidilecek bir seyahat değil bizimki. Günde 15-20 km yürüyoruz. Bir sahneyi çekmek için aynı yerde bir saat durduğumuz oluyor. O yüzden hem işlerimizden fırsat bulduğumuz, hem kızımızı bırakabildiğimiz zamanlarda gidiyoruz artık.

Filmlerin çekildiği yerlere gitmek bir hobi mi yoksa tutku mu?
- Hobi olarak başladı. Zamanla tutkuya dönüştü.

Peki ne zaman başladı?
- Çocukluğumdan beri filmlere karşı hep çok ilgi duydum. O zamanlardan beri izlediğim filmlerde beni etkileyen sahnelerin geçtiği yerlerde bulunma isteği içimde hep olmuştu.

Filmlerin içine yolculuk..

Leon / New York

Mutlaka her seyahatinizi bir filmde geçen yere göre mi seçiyorsunuz?
- Eşimle seyahat etmeyi en çok sevdiğimiz şehirler Londra, Paris ve New York. Film yapımcılarının da en sevdiği şehirler. Bu çakışma sayesinde özellikle film lokasyonu çekmek için farklı bir şehir belirlememize gerek kalmıyor.

Bugüne kadar filmlerin izinde kaç ülkeye/şehre gittiniz?
- Şehir ve ülke sayısı çok değil ama filmlerin peşinden gitmek aynı şehirlere defalarca gitmemize ve kimsenin girmediği sokaklarını bile karış karış gezmemize sebep oldu. Dünyada belli başlı filmler genelde büyük metropol şehirlerde geçiyor. Açıkçası benim ilgimi çeken, çekmek istediğim sahneler oralarda. Film lokasyonlarını çektiğimiz New York, Londra ve Paris dışında da birçok yer gezdik fakat hiçbiri bu üç şehrin verdiği hazzı vermiyor.

Filmlerin içine yolculuk..

Bir Dilim Suç / Londra

Hangi filmler için seyahate çıktınız?
- Birçok film var ama aklıma ilk gelenler şöyle: ‘Paris’te Son Tango’, ‘Ronin’, ‘Harry Sally ile Tanışınca’, ‘Tiffany’de Kahvaltı’, ‘Carlito’nun Yolu’, ‘Münih’, ‘Thomas Crown Affair’, ‘Rosemary’nin Bebeği’, ‘Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir’, ‘Akbaba’nın 3 Günü’, ‘Şeytanın Avukatı’, ‘Inception’, ‘Sabrina’, ‘Midnight in Paris’, ‘Amelie’, ‘John Wick’, ‘Alfie’, ‘Die Hard 3’, ‘Bourne Identity’, ‘Layer Cake’, ‘Leon’, ‘Serendipity’, ‘Before Sunset’, ‘Taksi Driver’, ‘Vanilla Sky’, ‘9 1/2 Hafta’, ‘Hayalet’, ‘Great Expectations’ ve daha nicesi...

En sevdiğiniz film hangisi, nerede çekildi?
- ‘Leon’. Çekimlerinin gerçekleştiği New York’taki Hotel Chelsea heyecan vericiydi. Bir sürü olayın yaşandığı, çok önemli insanların kaldığı, tarih kokan bir otel. Gerçekten çok etkileyiciydi.

Filmlerin içine yolculuk..

Gün Batmadan / Paris

İlk gittiğiniz yer/film neresi oldu?
- Prag’da ‘Görevimiz Tehlike’nin geçtiği Charles Köprüsü idi.

Ön hazırlık olarak neler yapıyorsunuz?
- Filmin çekeceğim sahnelerini belirliyorum, o sahnelerin fotoğraflarını telefonuma kaydediyorum, daha sonra adreslerini araştırıyorum. Mekânı bulduğumuzda fotoğrafı birebir çekmek için çok emek harcıyoruz. Filmin çekildiği kameraların lensleriyle fotoğraf makinesininki çok farklı olduğu için ayarlamak kolay olmuyor. Seyahat sonrası bilgisayarda iki görseli birleştiriyorum.

Gidip hayal kırıklığına uğradığınız yer de oldu mu?
- Evet. ‘Meet Joe Black’te Brad Pitt’in ölmeden önce kahve içtiği kafeye gittiğimde tüm binanın yıkılmış halde olduğunu görmemdi. Kilometrelerce yürüyüp bulduğumuz birçok binayı tadilat sebebiyle iskele ile kaplandığından çekemediğimiz oldu. Tam çekim yapmamız gereken açıda bir kamyon park etmiş oluyor. Birebir aynı görüntüyü yakalamak gerektiği için o çekim de iptal oluyor benim için.

Filmlerin içine yolculuk..


Filmler uğruna yaptığınız tüm seyahatlerinize eşiniz mi eşlik ediyor?
- Evet, eşimle gidiyorum. İlk günden beri bu tutkumu destekliyor. Fotoğrafları o çekiyor. Film lokasyonları sayesinde şehirlerdeki değişik yerleri keşfetmek onun da çok hoşuna gidiyor.

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