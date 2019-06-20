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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Filme konu olan popüler koy 2021'e kadar kapalı kalacak
Seyahat
Hürriyet Seyahat
20.06.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Filme konu olan popüler koy 2021'e kadar kapalı kalacak

Tayland'da, ünlü oyuncu Leonardo Di Caprio'nun rol aldığı 'Kumsal-The Beach' filminde kullanılan koyun 2021'e dek ziyaretçilere kapatılmasına karar verildi.

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20 yıl önce Tayland'ın en bakir koylarından biri olan Ko Phi Phi Adası'ndaki Maya Koyu bir Hollywood filmine set olunca turist akınına
uğradı ve ekolojik felaket yaşandı.

Filme konu olan popüler koy 2021e kadar kapalı kalacak


Maya Koyu, İngiliz yönetmen Danny Boyle'un yönettiği başrolünde Oscarlı oyuncu Leonardo DiCaprio'nun oynadığı 2000 yapımı The Beach (Kumsal) filmiyle gündeme gelmişti.

Filme konu olan popüler koy 2021e kadar kapalı kalacak

Filmde medeniyetten uzak bir koloni kuran gençlerin yerleştiği koy, kısa süre sonra binlerce turistin akınına uğradı. Plajda güneşlenip şnorkelle dalan turistlerin attıkları plastik ambalajlar, mercan kayalarının dörtte üçünün yok olmasına neden oldu. Koya inşa edilen otellerin atık suları da denize verildi.

Filme konu olan popüler koy 2021e kadar kapalı kalacak


Hızla artan ziyaretçi sayısının çevreye büyük zarar vermesinden ötürü geçen yıl geçici olarak kapatılmıştı. Kapatılmasından önce körfezi günde 5 bin kişi ziyaret ediyordu ve bu nedenle mercan kayalıklarının çoğu yok olmuştu.

Filme konu olan popüler koy 2021e kadar kapalı kalacak


Yetkililer, Maya Körfezi'ndeki ekolojinin tamamen kendisini tedavi etmesi için, ziyaretçi yasağını iki yıl daha uzattı. Körfezin ziyaretçilere kapatılmasından bu yana siyah yüzgeçli resif köpekbalıkları tekrar görülmeye başlandı.

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