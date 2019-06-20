Filme konu olan popüler koy 2021'e kadar kapalı kalacak
Tayland'da, ünlü oyuncu Leonardo Di Caprio'nun rol aldığı 'Kumsal-The Beach' filminde kullanılan koyun 2021'e dek ziyaretçilere kapatılmasına karar verildi.
20 yıl önce Tayland'ın en bakir koylarından biri olan Ko Phi Phi Adası'ndaki Maya Koyu bir Hollywood filmine set olunca turist akınına
uğradı ve ekolojik felaket yaşandı.
Maya Koyu, İngiliz yönetmen Danny Boyle'un yönettiği başrolünde Oscarlı oyuncu Leonardo DiCaprio'nun oynadığı 2000 yapımı The Beach (Kumsal) filmiyle gündeme gelmişti.
Filmde medeniyetten uzak bir koloni kuran gençlerin yerleştiği koy, kısa süre sonra binlerce turistin akınına uğradı. Plajda güneşlenip şnorkelle dalan turistlerin attıkları plastik ambalajlar, mercan kayalarının dörtte üçünün yok olmasına neden oldu. Koya inşa edilen otellerin atık suları da denize verildi.
Hızla artan ziyaretçi sayısının çevreye büyük zarar vermesinden ötürü geçen yıl geçici olarak kapatılmıştı. Kapatılmasından önce körfezi günde 5 bin kişi ziyaret ediyordu ve bu nedenle mercan kayalıklarının çoğu yok olmuştu.
Yetkililer, Maya Körfezi'ndeki ekolojinin tamamen kendisini tedavi etmesi için, ziyaretçi yasağını iki yıl daha uzattı. Körfezin ziyaretçilere kapatılmasından bu yana siyah yüzgeçli resif köpekbalıkları tekrar görülmeye başlandı.
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