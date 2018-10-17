Fethiye Hava Oyunları Festivali'nde Tonoz Beach, misafirlerine indirim imkânı sunuyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Fethiye Hava Oyunları Festivali'nde Tonoz Beach, misafirlerine indirim imkânı sunuyor
Seyahat
Hürriyet Seyahat
17.10.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

Fethiye Hava Oyunları Festivali'nde Tonoz Beach, misafirlerine indirim imkânı sunuyor

Her yıl muhteşem bir görsel şölenle Ölüdeniz turizmine büyük katkı sağlayan Fethiye Hava Oyunları bu yıl 16-21 Ekim tarihlerinde gerçekleşiyor. Tonoz Beach Hotel ise misafirlerine konaklamada yüzde 10 indirim imkânı sunuyor.

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19. Uluslararası Fethiye Hava Oyunları Festivali'ne yaklaşık olarak 45 ülkeden 610 paraşütçü ve paraşüt okulunun katılması bekleniyor. Paraşütçülerin iniş noktasına ve Ölüdeniz sahiline yakınlığıyla uzun yıllardır birçok paraşütçü eğitmen ve öğrenciyi ağırlayan Tonoz Beach Hotel, bu yıl da bir çok eğitmen ve öğrenciyi ağırlayacak.

Fethiye Hava Oyunları Festivalinde Tonoz Beach, misafirlerine indirim imkânı sunuyor

Fethiye Hava Oyunları Festivalinde Tonoz Beach, misafirlerine indirim imkânı sunuyor


Fethiye turizmine destek veren bu etkinlik süresince, Tonoz Beach Hotel, misafirlerine konaklamada yüzde 10 indirim imkanı sunuyor. Tonoz Garden Restaurant ise restoranda tüm tatilcilere yüzde 10 indirim sunuyor.

Fethiye Hava Oyunları Festivalinde Tonoz Beach, misafirlerine indirim imkânı sunuyor

Fethiye Hava Oyunları Festivalinde Tonoz Beach, misafirlerine indirim imkânı sunuyor


Siz de maviyle yeşilin en güzel tonunun görsel şölene dönüşeceği bu etkinlikte Tonoz Beach Hotel’den rezervasyon yaptırmak isterseniz (0252) 617 04 03 numaralı telefondan, sosyal medya hesaplarından ya da web sitesinden yerinizi ayırtabilirsiniz...

Fethiye Hava Oyunları Festivalinde Tonoz Beach, misafirlerine indirim imkânı sunuyor


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