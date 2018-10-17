Fethiye Hava Oyunları Festivali'nde Tonoz Beach, misafirlerine indirim imkânı sunuyor
Her yıl muhteşem bir görsel şölenle Ölüdeniz turizmine büyük katkı sağlayan Fethiye Hava Oyunları bu yıl 16-21 Ekim tarihlerinde gerçekleşiyor. Tonoz Beach Hotel ise misafirlerine konaklamada yüzde 10 indirim imkânı sunuyor.
19. Uluslararası Fethiye Hava Oyunları Festivali'ne yaklaşık olarak 45 ülkeden 610 paraşütçü ve paraşüt okulunun katılması bekleniyor. Paraşütçülerin iniş noktasına ve Ölüdeniz sahiline yakınlığıyla uzun yıllardır birçok paraşütçü eğitmen ve öğrenciyi ağırlayan Tonoz Beach Hotel, bu yıl da bir çok eğitmen ve öğrenciyi ağırlayacak.
Fethiye turizmine destek veren bu etkinlik süresince, Tonoz Beach Hotel, misafirlerine konaklamada yüzde 10 indirim imkanı sunuyor. Tonoz Garden Restaurant ise restoranda tüm tatilcilere yüzde 10 indirim sunuyor.
Siz de maviyle yeşilin en güzel tonunun görsel şölene dönüşeceği bu etkinlikte Tonoz Beach Hotel’den rezervasyon yaptırmak isterseniz (0252) 617 04 03 numaralı telefondan, sosyal medya hesaplarından ya da web sitesinden yerinizi ayırtabilirsiniz...
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