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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Fethin simgesi' Kuşlat Camisi
Seyahat
Anadolu Ajansı
29.05.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

'Fethin simgesi' Kuşlat Camisi

Bosna Hersek'in doğusundaki bir tepenin zirvesine Osmanlı askerlerince inşa edilen ve "fethin simgesi" olarak da nitelendirilen tarihi Kuşlat Camisi, ramazan ayı boyunca her cuma namazında bölge halkının buluştuğu özel bir yer olma özelliği taşıyor.

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 Bosna Hersek'in doğusundaki bir tepenin zirvesine Osmanlı askerlerince inşa edilen ve "fethin simgesi" olarak da nitelendirilen tarihi Kuşlat Camisi, ramazan ayı boyunca her cuma namazında bölge halkının buluştuğu özel bir yer olma özelliği taşıyor. AA'nın haberine göre "Fethin simgesi" olarak da nitelendirilen bu cami, bulunduğu konum itibarıyla adeta kartal yuvalarını andırırken, ulaşımı zor olduğu için vakit namazlarının kılınmadığı camide ramazan aylarında cuma namazları kılınıyor. Başkent Saraybosna'dan Bosna Hersek-Sırbistan sınırındaki Zvornik şehrine giderken de görülebilen bu mütevazi camide, asırlardır var olan gelenek bugün de sürdürülüyor.

Fethin simgesi Kuşlat Camisi

Drinjaca köyü imamı Nermin Ahmetovic, yaptığı açıklamada, ramazan aylarında cuma namazlarını Kuşlat Camisi'nde kıldıklarını anlatarak "Bazen sayımız yüzü de geçiyor. Dedelerimizi, geleneklerimizi ve tarihimizi hatırlamak için buraya gelmeye devam edeceğiz" dedi. Sadece orman yolunda yürüyerek ulaşılabilen bu camide kılınan cuma namazlarının ayrı bir maneviyatı olduğunu vurgulayan Ahmetovic, kayalıkların üzerinde bir kartal yuvası gibi duran bu caminin herkesi kendine hayran bıraktığını söyledi. Ahmetovic, Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" isimli eserinde bu camide söz ettiğini belirterek "Caminin Bosna Hersek'i fetheden Fatih Sultan Mehmet döneminde yapıldığı ve Osmanlılardan önce burada bir kale olduğu ifade ediliyor" diye konuşt

Fethin simgesi Kuşlat Camisi

"BURAYI DAHA FAZLA ZİYARET ETMELİYİZ"
Kuşlat Camisi'nin Bosna Hersek'in en eski camilerden biri olduğunu vurgulayan Ahmetovic, "Burayı daha fazla ziyaret etmeliyiz. Evlenmek isteyen bazı çiftler dini nikahlarını bu camide yapmak istiyor, bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu cami insanlarda güzel duygular uyandırıyor" dedi. Geleneksel hale gelen cuma namazlarına 5 yaşından beri geldiğini anlatan 71 yaşındaki Mustafa Muminovic de buraya çocukken babası ve dedesiyle geldiğini belirterek "Dedem atla buraya gelir, arkasına beni de alırdı" diye konuştu.

 

 

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