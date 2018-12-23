Ferrante’nin Napoli’si
Napolili yazar Elena Ferrante’nin romanından uyarlanan ve bizde de gösterilen TV dizisi ‘My Brilliant Friend’ (Benim Zeki Arkadaşım), kentin Rione Luzzatti Mahallesi’ni turistlerin rotası haline getirdi.
Sekiz bölümlük bir dizi, Napoli’nin uzun zaman önce unutulmuş köşesine spot ışıklarını yöneltti. Dizinin izleyicileri ve Ferrante’nin hayranları, Rione Luzzatti’yi ziyaret etmeye başladı. Mahalleli ilgiden memnun. İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, dizinin fotoğrafçısı Eduardo Castaldo ise, dizide sık sık görünen faşist döneme ait halk kütüphanesi Biblioteca Andreoli’nin duvarına, diziden sahneleri hatırlatan resimler yapmaya başladı.
Önümüzdeki hafta tamamlanması beklenen duvar resimlerinde, romanın iki önemli karakteri Lila Cerullo ve Lenù Greco ile onların ilkokul öğretmeni Maestra Oliviero görülüyor. Yerel yazarlardan Maurizio Pagano, “Yalıtılmış mahallemizi kitlelere tanıttığı için Elena Ferrante’ye müteşekkir olmalıyız” diyor.
Fotoğraflar: Alamy
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