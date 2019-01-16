Fas'ın mavi şehri Şafşavan
Fas’ın kuzeyinde, Rif dağlarının yamacına kurulmuş Chefchaouen’in (Şafşavan) mavi sokakları son yıllarda giderek turistlerin ilgisini çekiyor.
Sokakları ve evleri mavi olan şehir, ziyaretçilerine Fas'ın klasikleri deniz, güneş ve çöl turu sunmuyor, sadece mavi sokakları ile ziyaretçilerini ağırlıyor.
Chefchaouen’in mavi bir şehir olmasının sebebi kutsal kitaplarında Yahudilere hitaben yazılmış bir ayet. Ayette Yahudilerin ibadet giysilerinde mavi iplikler kullanılması emredilmiş.
Ayrıca mavinin cenneti ve Tanrıyı simgelediği inancı hakimmiş. O dönemde İspanya'dan sürülen ve buraya yerleşen Yahudiler de tüm şehri maviye boyamışlar. Şehirde artık Yahudi nüfusu kalmasa da bu gelenek devam ettiriliyor.
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