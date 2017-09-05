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HürriyetSeyahatFarklı bir deneyim arayanlara özel rota: Bişkek
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Seyahat

Farklı bir deneyim arayanlara özel rota: Bişkek

Kırgızistan'ın en büyük şehri ve başkenti olan Bişkek, doğal güzellikleri ile göz dolduran bir şehir. Orta Asya'daki şehir mayıs ile ekim aylarında ılıman havası ile ziyaretçilerine keyifli bir seyahat vadediyor. Türklere vizesiz geçiş sağlayan ülkede doğal yaşamı yakından keşfedebilirsiniz. İşte Bişkek gezi rehberi...

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Rabat Kervansarayı

12'nci yüzyılda yapılmış olan kervansaray, Tanrı Dağları'nın eteklerinde bulunuyor. İbadet ve barınma alanı olarak inşa edilen bu kervansarayın içerisinde mutfak ve odalar bulunuyor.

Farklı bir deneyim arayanlara özel rota: Bişkek

Oş Pazarı

Yerel pazar olarak bilinen Oş Pazarı, şehrin en kalabalık olan pazarları arasında bulunuyor. Ülkeye özgü pek çok hediyelik eşya satılan pazarda, mutlaka beğeneceğiniz bir şey bulmak mümkün. Pazardan meşhur deri ürünleri ve kalpak alabilirsiniz.

Farklı bir deneyim arayanlara özel rota: Bişkek

Holy Resurrection Katedrali

Şehrin en önemli Ortodoks kilisesi olan Holy Resurrection Katedrali, modern simgeleri ve mavinin yoğun kullanıldığı tasarımı ile göze çarpıyor. Kubbelerinin güzelliği ile dikkat çeken bu katedral, turistlerin en fazla rağbet gösterdiği yerlerin başında geliyor.

Asya’nın en büyüleyici 10 şehri
Asya’nın en büyüleyici 10 şehri

Ala-Arça Milli Parkı

1976 yılında hizmete giren Ala-Arça Parkı, 15 km'lik uzunluğa sahip. Yaklaşık 4900 metre yükseklikteki Ala dağlarının eteklerinde yer alan bu park, vadi manzarası ile büyüleyici güzellikler vadediyor. Ormanın derinliklerinde pek çok bitki ve hayvan ile karşılaşabilirsiniz. Bölgede yaz aylarında kamp yapmak da mümkün.

Farklı bir deneyim arayanlara özel rota: Bişkek

Ala-Too Meydanı

Şehrin ana meydanı olarak kabul edilen Ala-Too meydanı, geniş bir yüzölçümüne sahip. Pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan bu meydan her zaman kalabalık ve canlı oluyor. Meydanda ayrıca Kırgız lideri Manas'ın da görkemli bir heykeli bulunuyor.

Farklı bir deneyim arayanlara özel rota: Bişkek

Milli Resim Müzesi

Ala-Too meydanında yer alan bu müzede, Kırgız kültürüne ait pek çok müze ve el işi eser görmek mümkün. Renkli ve işlemeli kilimler ise kesinlikle görülmesi gerekenler arasında.

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Bişkek Camisi

Normal camilerden farklı bir mimariye sahip olan Bişkek camisi, 1886 yılında yapılmış. Turkuaz sütunları ve gümüş renkli kubbesi ile göz kamaştıran bu cami görülmeye değer.

Farklı bir deneyim arayanlara özel rota: Bişkek

 

Tarih Müzesi

Eski zamanlara ait yazıtların sergilendiği müzenin girişinde ihtişamlı bir çadır yer alıyor. Müzenin en önemli eserleri arasında ise Talas yazıtları var.

Farklı bir deneyim arayanlara özel rota: Bişkek

Çuy Caddesi

Çuy caddesi şehrin kalbinin attığı yer. Cadde boyunca sayısız kafe, restoran ve mağaza bulmak mümkün. Cadde özellikle haftasonları hayli canlı oluyor.

Beshbarmak yiyin

Et ağırlıklı bir mutfağa sahip olan Kırgızistan'ın en meşhur lezzetlerinden biri Beshbarmak. At veya koyun eti, soğan ve patatesle birlikte yenilen bu lezzeti mutlaka deneyin.

Farklı bir deneyim arayanlara özel rota: Bişkek

Fotoğraflar: Pinterest, Başka Rota, Medium, Flickr, Diyanet Vakfı, Gezi Evreni, Food Perestroika

Kaynak: Hürriyet Haber

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