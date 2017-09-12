Eylül ayında tatilin tadını çıkaracağınız 14 butik otel

Sonbaharda artık tatil sezonunun bittiği düşünüldüğünden otel fiyatlarından tutun da uçak ve seyahat biletlerine kadar her şey daha da ucuz olur. Özel tatil dönemlerine denk gelmedikçe bütçenizi güldürecek fiyatlarla karşılaşırsınız.

Sonbaharın sarının her tonundan tutun da kırmızının görmediğiniz tonlarına kadar pek çok rengi sergileyen doğası ise bir başka güzel. Fotoğraf karelerini aratmayacak güzelliklere şahit olursunuz. Dökülen yaprakların hışırtıları arasında yapılan doğa yürüyüşleri, akşamüstü doğa manzarasına karşı içilen bir kadeh şarap daha da keyifli olur.

Yoğunluk büyük ölçüde azaldığı için tesislerde ve tatil bölgelerinde az sayıda kişi olur. Bu da size extra sessizlik ve sakinlik olarak geri döner. Kendinizle, sevgiliniz ya da arkadaşlarınızla baş başa kalırsınız. Doğanın sesini dinler, tatilin keyfine varırsınız. Ve gerçek anlamda dinlenip yenilendiğiniz bir tatil olur.

Bu dönemi tercih edenler çok olmadığından, hem otellerde hem de uçak ve otobüs gibi ulaşım araçlarında kolayca yer bulabilirsiniz. Yer bulmanın dışında istediğiniz şartlarda seyahat ve hayal ettiğiniz odalarda konaklama fırsatınız olur. Popüler restoranların çoğunda en uygun masa ise boş ve sizi bekliyor olacak.

Belki her bölgemiz için geçerli değil; ama Ege’nin güneyi, Akdeniz kıyıları veya Kapadokya’da havalar eylül-ekim aylarında tam kıvamında oluyor. Yüksek sesli müzikler yok, okullar açıldığı için çocuklu ailelerin sayısı neredeyse hiç…

Güneşin zararlı ışınları, kavurucu sıcağı ise hiç yok. Yine ısıtmaya devam etse de zararlı etkileri oldukça azalmış olacaktır. Bu da sağlığınız için büyük bir avantaj.

1- Alaçatı – Kurabiye Otel

Alaçatı’nın yanı sıra Mykonos ve Santorini mimarisinin harmanlandığı, Alaçatı’ya farklı soluk getiren, ayrılmak istemeyeceğiniz kadar sıcak bir mekan. Bilgi için: www.kucukoteller.com.tr/kurabiye-otel

2- Antalya Kaleiçi – Kauçuk Otel

Kauçuk Otel; Antalya’nın göbeğinde, Eski Kent (Kaleiçi) bölgesinde yer alan Kauçuk Hotel, restore edilmiş 2 tarihi konakta hizmet veriyor. Otelin geniş odaları Türk tarzında benzersiz bir tasarıma ve bahçe manzarasına sahip. Mermerli Plajı ise otele 250 metre mesafede. Bilgi için: www.kucukoteller.com.tr/kaucuk-hotel

3- Küçükkuyu Kazdağları – Olive Odore Otel

Olive Odore Palace Hotel, Ege denizine sıfır 29 standart, bir özel teraslı balayı odası ve 6 şömineli suit oda ile hizmet veriyor. Doğa dokusuna uygun olarak inşa edilmiş bu konsept otel, 12 ay boyunca faaliyette. Bilgi için: www.kucukoteller.com.tr/olive-odore-palace

4- Marmaris Selimiye – Luna Begonvil Taş Evler

Begonvillerin arasında Selimiye’nin en büyük havuzuna girip serinlemenizin ardından leziz karpuzlu limonata ile hem güneşin hem serinliğin tadını çıkarabilirsiniz. Sessizlik ve sakinliğin şıklık ve kaliteyle birleşerek oluşturulduğu gerçek bir dinlenme köşesi Taş Evler’den, yaklaşık 2 dk yürüyüşle otele ait plajda gün boyu denizin keyfini sürebilirsiniz. Bilgi için: www.kucukoteller.com.tr/lunabegonvil-tas-evler

5- Marmaris Bozburun – Bozburun Yat Kulubu

Tabiat, konfor ve eşsiz lezzetleri bir arada bulabileceğiniz Bozburun Yat Kulübü, Bozburundaki yazlığınız olmaya aday. Geniş sahilinde denize girmek, bahçesindeki zeytin ağaçlarının altında hayatın yorgunluğunu atabilmek, ardından size özel hazırlanmış leziz bir yemeği yıldızlar altında güzel bir müzik eşliğinde yiyebilmek... Burada hepsinden bir parça sizi bekliyor. Bilgi için: www.kucukoteller.com.tr/bozburun-yat-kulubu

6- Gaziantep – Anadolu Evleri

Gaziantep’te geçmiş zamanları yansıtan, tescilli ve koruma altında, her biri 100 yaşını aşmış 600 yapı var. Anadolu Evleri’ni oluşturan 4 ev de bunlar arasında. Zamanın kültürel yapısının mimarisi ile şekillenmiş evler, 4-5 metrelik duvarların arkasına, ‘hayat’ denen bir avlunun etrafına yapılmış. Günlük yaşamı kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için her detay düşünülmüş. Bilgi için: www.kucukoteller.com.tr/anadolu-evleri

7- İzmir Karaburun – Mavi Keçi Otel

Mavi Keçi, eski bir Türk köyü ile terkedilmiş bir Rum köyü kalıntılarının tam ortasında yer alıyor. Antik Efes-Mimas yürüyüş yolunun üzerindeki konaklama noktalarından biri. Küçük bir tepeye konumlandırılmış kartal yuvası gibi bir yer. Tüm gürültülerden uzak, keçi ve çan sesleri eşliğinde, yazları yayla serinliğinde olan huzur dolu bir ortam. Bilgi için: www.kucukoteller.com.tr/mavi-keci-hotel

8- İstanbul Ağva – Park Mandalin Otel

Ağva’da dere kenarında yaşam bir başkadır. Park Mandalin Ailesi, ayrıcalıklı tatilinizden daha çok keyif almanız için, güler yüzü ve doğal atmosferi ile dört mevsim boyunca size evinizdeki sıcaklığı ve konforu vaat ediyor. Bilgi için: www.kucukoteller.com.tr/park-mandalin

9- Kapadokya – Taşkonaklar Otel

Taşkonaklar, Uçhisar’da Güvercinlik Vadisi’nin yamacında tarihi konaklar ve mağaraların yıllarca süren titiz bir yenilemesi sonucunda hayata geçirilmiş. Manzarasıyla adeta sizi büyülüyor. Birbirinden tamamen farklı 24 odanın orijinal görüntüsü bire bir korunurken, bazıları da tamamen el işçiliğiyle yörenin doğasına ve yüzlerce yıllık tarihine saygı duyularak, eskisinin bir benzeri olarak şekillendirilmiş. Bilgi için: www.kucukoteller.com.tr/taskonaklar-otel

10- Datça – Villa Aşina Otel

Datça Villa Aşina, Simi ve Rodos adalarının manzarasına hakim bir tepede şehir merkezine yakın ama gürültüsünden uzak bir noktada konuklarını karşılıyor. Türkiye’nin en güzel küçük otellerinden biri olarak ödül almış keyifli bir otel. Bilgi için: www.kucukoteller.com.tr/villa-asina

11- Alaçatı – Lale Lodge Otel

Son derece huzurlu, temiz, nezih bir küçük otel. İstediğimiz saatte rahatça otele girip çıkabilmemiz için oda anahtarınızın yanında otelin dış kapısının anahtarını da verdiklerinde kendinzi evinizde gibi hissediyorsunuz. Çok huzur verici bir bahçesi ve şirin bir havuzu da var. Bahçede oturmak keyif verici. Bilgi için: www.kucukoteller.com.tr/lale-lodge

12- Çıralı – Villa Lukka

Villa Lukka, doğanın içinde huzurlu ve konforlu bahçesi ve odaları ile size çok özenle tasarlanmış bir hizmet sunuyor. Portakal ağaçları içinde, rengarenk çiçeklerle düzenlenmiş büyük bir bahçede şık ve ferah 13 lüks bungalov, karşınızda muhteşem Olimpos Dağı manzarası ve birkaç dakika mesafede, masmavi Çıralı Sahili manzarasına konumlanmış. Bilgi için: www.kucukoteller.com.tr/villa-lukka

13- Bodrum – Myndos Hotel & Residences

Myndos Residence, Bodrum’un ilk prestijli işletmelerinden biri. 1985 yılında Hotel Myndos adıyla kurulmuş, daha sonra Mimar Esin Tekin Kağnıcı binalarda Bodrum mimarisinin karakteristik özelliklerini koruyarak tadilat projesini tasarlamış, oteli 29 lüks daireden oluşan bir rezidans projesine dönüştürmüş. Üstün tasarım özelliklerinin birleşimi, Myndos Residence’taki konaklamanız sırasında sizi farklı bir dünyaya götürecek. Bilgi için: www.kucukoteller.com.tr/myndos-residence

14- Ölüdeniz – Oyster Residences

Oyster ResidencesÖlüdeniz kumsalında deniz kenarında bir tesis. Deniz kenarında olmasına rağmen sahiplerinin küçük ama şirin bir havuz yapmayı da ihmal etmediği, her odanın değişik tarzlarda cesur bir yaratıcılık ile döşendiği şık mekanda, binaların dışındaki ve içindeki detaylar, zeytin ağaçları ile gölgelenmiş bahçesi Akdeniz ve 19.yy yöre mimarisinin özellik ve sıcaklığını yansıtıyor. Bilgi için: www.kucukoteller.com.tr/oyster-residence

Fotoğraflar: İzim Bozada

KüçükOteller tarafından hazırlanmıştır