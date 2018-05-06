Evvel zaman içinde bir köy ve pideli köfte

Misi köyüne gitmeden önce güne değişik bir kahvaltıyla başlamak üzere, bundan 48 yıl önce kurulmuş olan tarihi Abdal Simit Fırınına gidiyoruz. Burada simit ve tahanlı pide yapıyorlar. Kurulduğu yıllarda yalnızca ekmek yapılan bir fırınmış. Fırının yakınında, II. Murad döneminde yapılmış olan Abdal Mehmet Cami’nin hemen önünde küçük bir meydan var.





Ağaçların altında, taburelerde oturup taze çay içmek çok keyifli… Buradan fırına baktığımda, bu tarihi mekânın her tarafına asılmış olan gereksiz tabelaları ve önündeki plastik çimenleri görüp, bunu hak etmediğini düşünüyorum. Simitlerini sıradan buldum. Tahanlı pidenin şekeri ve tahini de bana biraz fazla geldi. Fakat bu iki malzemenin oranları yeniden düzenlenirse pidenin lezzeti tamam olacak.



Adres: Tuzpazarı Mah. Abdal Cad. 12.Fırın Sok. No:2 Osmangazi - Bursa







Aynı istasyondan Kayhan Çarşısı’na, en iyi cantık pidesini yemek için bize tavsiye edilen Pidecioğlu pide fırınına doğru gidiyoruz. Sahibi ve işletmecisi Bağlan Pidecioğlu, babası Tevfik Usta’dan sonra dördüncü kuşak. 157 yıl önce kurulan fırın Bursa’daki kebapçılara döner pidesi yapıyormuş. 40 yıl önce de cantık pidesi yapmaya başlamışlar. Cantık, yaklaşık 200 yıl önce göç yoluyla Bursa’ya gelen Kırım Tatarlarına özgü bir pide. 15-20 cm çapında, yuvarlak ve üstü açık olarak pişiriliyor. Pidecioğlu fırınında hem yuvarlak hem de uzun cantık pidesi yapıyorlar. ‘Ellerinize sağlık çok lezzetliydi’ diyerek giden mutlu müşterinin kalktığı masaya oturuyoruz. Peynirli ve kuşbaşılı pidelerimizi beklerken durmaksızın döner pidesi pişiren ustaları seyre dalıyoruz.







Pideler çok iştah açıcı görünüyor. Peynirli cantıkta, yumurta ve maydanozla harmanlanmış Ezine peyniri kullanıyorlar. Hamuru tam kıvamında, fazla mayayla şişirilmemiş. Kullandıkları un Eskişehir’den Pidecioğlu için özel olarak öğütülüp geliyor. Kuşbaşılı cantıkta kuzu eti var. Malzemelerini özenle seçtikleri yediklerimizin lezzetinden de anlaşılıyor. Cantık pidesinin kıymalı, kaşarlı, üzümlü fıstıklı, fıstıklı ve kapalı çeşitleri de var. Geçit mahallesinde bir şubeleri de bulunuyor. Her gün 11.00 – 21.00 arası açıklar.









Adres: Kayhan Cad. No:73 Osmangazi - Bursa

Telefon: 0 224 221 2883

Misi köyü (Gümüştepe Mahallesi)



Misi, Bursa’ya yaklaşık 10 dakikalık mesafede, ormanlarla çevrili, tarihi oldukça eskiye dayanan çok şirin bir köy. Adının bölgenin Antik çağdaki adı olan Mysia’dan geldiği söyleniyor. Tarihçi Strabon’a göre kelimenin kökeni Lydialılarda gürgen ağacına verilen ‘Oksya’ ismine dayanıyor.







Köyün ortasından eski adı Gümüş Nehir olan Nilüfer çayı geçiyor. Bazısı restore edilmiş geleneksel ahşap evlerin bulunduğu sokaklarda yürürken karşımıza Etnografya Müzesi ve Çocuk Kütüphanesi gibi sürpriz mekânlar çıkıyor. Bir de Bursa’nın ilk Fotoğraf Müzesi var. Fotoğrafseverler bu müzeyi mutlaka görmeli. Doğada vakit geçirmek isteyenler için bisiklet parkurları, karavan kamping yerleri bulunuyor. Nilüfer çayının kıyısında keyifle oturup etraftaki güzelliklerin tadını çıkarabileceğiniz çay bahçeleri de var.





Pideli Köfte

Akşamüzeri tekrar Kayhan çarşısına döndük. Burada, haksız yere ‘İskender Kebabı’nın gölgesinde kalmış olan ‘Pideli Köfte’nin yapıldığı mekânlar var. Kebapçı İdris en iyilerinden… 80 yıllık bir tarihi var. Sahibi İbrahim Bey, Bursa’nın yerel bir gazetesinde 50 yıl boyunca spor yazarlığı yapmış. Babası İdris Alakoç tarafından kurulmuş olan mekânı aynı titizlikle işletmeyi sürdürüyor. Pideli köfteler ve kuru üzüm şırası taze çiçekler konmuş masamıza geliyor. Şıra yöredeki bir imalathanede yapılıyor. Köftenin harcında tuz, kimyon ve biraz ekmek var. Dana ve inek kıymasından yapıyorlar. Çok sade ve lezzetli! Üzerine döktükleri eritilmiş keçi tereyağı gerçek tereyağı. İbrahim Bey yandaki masada pul bibere uzanan müşterisine ‘biber neşelidir ha!’ diyor. Biz de neşemiz bol olsun diyerek köftemizi biberle neşelendiriyoruz. Pideli köfte yiyecekseniz en doğru yerlerden biri burası. Kebapçı İdris Pazar hariç her gün 18.30’a kadar açık.











Adres: Kayhan Cad. No: 55 Osmangazi – Bursa

Telefon: 0 224 220 6821