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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Euro’ya rağmen gezilebilecek 7 Avrupa şehri
Seyahat
Hürriyet Haber
03.05.2018 - 15:09, Son Güncelleme:

Euro’ya rağmen gezilebilecek 7 Avrupa şehri

Euro’nun yükselmesi tatil planı yapanlar için büyük bir sorun olmaya başladı… Tatilciler için Avrupa seyahati korkulu bir rüyaya dönüştü. Ama arada bazı ülkeler var ki Euro’nun yükselmesi o ülkeleri etkilemiyor… İşte Euro kullanılmayan o ülkeler…  

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Belgrad

Avrupa’ya gitmek deyince akıllara gelen Paris, Roma, Barselona gibi şehirleri bir kenara koyup yüzünüzü başka taraflara doğru çevirince akıllara gelen ilk yerlerden biri Belgrad. Sırbistan’ın para biriminin Sırp dinarı olması ve genel olarak şehrin ucuzluğu sebebiyle Belgrad’da rahat bir tatil geçirebilirsiniz….

Euro’ya rağmen gezilebilecek 7 Avrupa şehri


Prag

Güzelliği ile büyüleyen şehir Prag, Euro’nun kullanılmadığı şehirlerden bir diğeri. Eski Şehir bölgesine vurulacağınız, orta yerinden geçen Vltava Nehri’nin civarında dolaşmaktan mutluluk duyacağınız bu şehir, listenin favorilerinden. Ayrıca bu şehre gitmişken Dancing House’u görmeyi de unutmayın. Bina, dans eden kadın ve erkek figürlerinden esinlenilerek tasarlanmış.

Euro’ya rağmen gezilebilecek 7 Avrupa şehri

Saraybosna

Vizesiz gidebileceğiniz ve Bosna Hersek’in en büyük şehri olan Saraybosna, eğlence odaklı olmasa da kültürel bir gezi için tam anlamıyla nokta atışı. Türk ve Osmanlı dönemine dair birçok tarihi simge ile karşılaşacağınız, yeme içme konusunda memnun olacağınız Saraybosna sizi bekliyor…

Euro’ya rağmen gezilebilecek 7 Avrupa şehri

Minsk

Minsk, Sovyetler Birliği’nden ayrılmış olmasının bir sonucu olarak dev binalar ve heybetli meydanlardan oluşan mimarisi ve bir yandan son derece Avrupai havası ile bayağı ilginç bir şehir. Ancak Beyaz Rusya’yı görmüş olmak bile başlı başına enteresan bir deneyim olduğu için gitmelisiniz. Euro kullanıyorlar mı? Hayır.

Euro’ya rağmen gezilebilecek 7 Avrupa şehri

Kiev

Burası Ukrayna’nın başkenti olmakla birlikte en büyük şehri. Hem vize istemeyen, hem de Euro ile uğraşmanıza sebep olmayacak şehirlerden Kiev kesinlikle ziyaret edilmesi gerekilen bir yer...

Euro’ya rağmen gezilebilecek 7 Avrupa şehri

Bükreş

Bükreş, “2017’nin en gözde destinasyonları” listelerinde en tepelere göz dikmiş durumda. Eski Şehir bölgesinin güzelliği, gece hayatının canlılığı ve metro ağının genişliği bonus olma durumunda. Bükreş gezginler arasında daha popüler bir noktaya dönüşüp turistlerin cebini yakmaya başlamadan ziyaret etmekte fayda var…

Euro’ya rağmen gezilebilecek 7 Avrupa şehri

Budapeşte

Tuna Nehri’nin ayırdığı Buda ve Peşte’nin birleşiminden oluşan, Budapeşte! Şehir, gerek eğlence amaçlı, gerek kültürel amaçlı bir gezi için kesinlikle harika bir seçenek, insana İstanbul’un “eski” hallerini hatırlatıyor.

Euro’ya rağmen gezilebilecek 7 Avrupa şehri

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