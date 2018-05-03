Euro’ya rağmen gezilebilecek 7 Avrupa şehri

Belgrad

Avrupa’ya gitmek deyince akıllara gelen Paris, Roma, Barselona gibi şehirleri bir kenara koyup yüzünüzü başka taraflara doğru çevirince akıllara gelen ilk yerlerden biri Belgrad. Sırbistan’ın para biriminin Sırp dinarı olması ve genel olarak şehrin ucuzluğu sebebiyle Belgrad’da rahat bir tatil geçirebilirsiniz….





Prag



Güzelliği ile büyüleyen şehir Prag, Euro’nun kullanılmadığı şehirlerden bir diğeri. Eski Şehir bölgesine vurulacağınız, orta yerinden geçen Vltava Nehri’nin civarında dolaşmaktan mutluluk duyacağınız bu şehir, listenin favorilerinden. Ayrıca bu şehre gitmişken Dancing House’u görmeyi de unutmayın. Bina, dans eden kadın ve erkek figürlerinden esinlenilerek tasarlanmış.

Saraybosna



Vizesiz gidebileceğiniz ve Bosna Hersek’in en büyük şehri olan Saraybosna, eğlence odaklı olmasa da kültürel bir gezi için tam anlamıyla nokta atışı. Türk ve Osmanlı dönemine dair birçok tarihi simge ile karşılaşacağınız, yeme içme konusunda memnun olacağınız Saraybosna sizi bekliyor…

Minsk



Minsk, Sovyetler Birliği’nden ayrılmış olmasının bir sonucu olarak dev binalar ve heybetli meydanlardan oluşan mimarisi ve bir yandan son derece Avrupai havası ile bayağı ilginç bir şehir. Ancak Beyaz Rusya’yı görmüş olmak bile başlı başına enteresan bir deneyim olduğu için gitmelisiniz. Euro kullanıyorlar mı? Hayır.

Kiev

Burası Ukrayna’nın başkenti olmakla birlikte en büyük şehri. Hem vize istemeyen, hem de Euro ile uğraşmanıza sebep olmayacak şehirlerden Kiev kesinlikle ziyaret edilmesi gerekilen bir yer...

Bükreş



Bükreş, “2017’nin en gözde destinasyonları” listelerinde en tepelere göz dikmiş durumda. Eski Şehir bölgesinin güzelliği, gece hayatının canlılığı ve metro ağının genişliği bonus olma durumunda. Bükreş gezginler arasında daha popüler bir noktaya dönüşüp turistlerin cebini yakmaya başlamadan ziyaret etmekte fayda var…

Budapeşte



Tuna Nehri’nin ayırdığı Buda ve Peşte’nin birleşiminden oluşan, Budapeşte! Şehir, gerek eğlence amaçlı, gerek kültürel amaçlı bir gezi için kesinlikle harika bir seçenek, insana İstanbul’un “eski” hallerini hatırlatıyor.