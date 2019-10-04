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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Etnospor Kültür Festivali’ne büyük ilgi
Seyahat
Yazı: Ferhat Köşker | Fotoğraflar: Ferhat Köşker, Anadolu Ajansı
04.10.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Etnospor Kültür Festivali’ne büyük ilgi

Geleneksel spor ve oyunları farklı kuşaklarla buluşturan Etnospor Kültür Festivali dün Atatürk Havalimanı’nda kapılarını açtı. Mutfak ve müzik kültürlerinin de tanıtıldığı festival 6 Ekim’e kadar ziyaretçilerine büyük coşku yaşatacak. Etkinliğe Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna ve Yemen ile birlikte 16 ülke yer alıyor. Ben de dün festivalin nabzını tuttum, işte detaylar…

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Etnospor kültür festivaline geldiyseniz size spor yapmanız için birçok imkân sunuluyor. Festivalde okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve pato olmak üzere 12 farklı spor dalı ile karşılaşacaksınız. Her spor için bir alan ayrılıyor, sporcu ve ziyaretçiler istedikleri alanda ücretsiz bir şekilde sporunu yapmaları için imkân tanınıyor. Size yaptığım birçok spor hakkında bilgi vereyim.

Etnospor Kültür Festivali’ne büyük ilgi

Öncellikle mas güreşi oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. Hem çok efor sarf etmiyorsunuz hem de rakibinizle oldukça keyifli vakit geçiriyorsunuz. Yarışmacılar 2 metre uzunluğunda, 30 santimetre yüksekliğinde sabit, düz ve kaygan olmayan bir platform üzerinde yarışıyorlar.

Etnospor Kültür Festivali’ne büyük ilgi


Bu platform üzerinde yüz yüze oturan yarışmacılar ayaklarını karaçam ağacından yapılan, yere dik duran ve her iki ucundan yere sabitlenmiş bir tahtaya dayıyorlar. Elleriyle tuttukları tahta çubuğu rakibinden önce kendi tarafına çeken yarışmacı yarışı kazanıyor.

Etnospor Kültür Festivali’ne büyük ilgi



En çok ilgi okçulukta

Kökeni insanoğlunun avcılık günlerine dayanan, oku bir yay aracılığıyla hedefe göndermeyi amaçlayan spor dalı olan okçuluk Etnospor Kültür Festivali’nin vazgeçilmezi… Zaten en çok ilgi de bu sporda… Okçuluk için neredeyse festivalin her noktasında ok atma yerleri var. Okunuzu atmadan önce alanda bulunan eğitmenler tarafından beş dakikalık kısa bir eğitim alıyorsunuz. Bu eğitimde size eğitmeniniz uygulamalı olarak duruşunuzu nasıl alacağınızı,  yayı nereden kavrayacağınızı ve oku nasıl tutup çekmeniz gerektiğini öğretiyor.

Etnospor Kültür Festivali’ne büyük ilgi



Çocuklar da düşünülmüş

Çocuğum hem eğlensin hem de eğlenirken öğrensin diyorsanız burası tam size göre. Çocuğunuz burada topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, halat çekme, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi oyunları oynama şansı bulacak.


Etnospor Kültür Festivali’ne büyük ilgi


Damak çatlatan yöresel lezzetler

Alanda, Afganistan, Gürcistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Nijerya, Sudan, Kazakistan, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Irak, Özbekistan, Pakistan, Romanya ve Zimbabve'den gelen yöresel yemekler yoğun ilgi görüyor. Yöresel ürünlerin yanı sıra stantlarda ülkelerin kültürünü ve yaşam tarzını da yansıtan objeler bulunuyor.

Etnospor Kültür Festivali’ne büyük ilgi


Etnospor Kültür Festivali’ne nasıl gidilir?

Kendi araçlarıyla gelecek ziyaretçiler için: Atatürk Havalimanı otoparkına araçlarını bıraktıktan sonra servis alanına gelerek, ring servislerle festival alanına ulaşabilirler. Toplu taşıma ile gelecek ziyaretçiler için ise iki seçenek var.

1- Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosunu kullanarak havalimanı istasyonunda indikten sonra, servis alanına gelerek ring servis yapan araçlarla festival alanına ulaşmak

2- Marmaray ile ulaşım. Festival alanına 10 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunan, Yeşilyurt istasyonunda inerek festival alanına yaya olarak gelebilirsiniz.

 

 

 

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