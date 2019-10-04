Etnospor Kültür Festivali’ne büyük ilgi

Etnospor kültür festivaline geldiyseniz size spor yapmanız için birçok imkân sunuluyor. Festivalde okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve pato olmak üzere 12 farklı spor dalı ile karşılaşacaksınız. Her spor için bir alan ayrılıyor, sporcu ve ziyaretçiler istedikleri alanda ücretsiz bir şekilde sporunu yapmaları için imkân tanınıyor. Size yaptığım birçok spor hakkında bilgi vereyim.

Öncellikle mas güreşi oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. Hem çok efor sarf etmiyorsunuz hem de rakibinizle oldukça keyifli vakit geçiriyorsunuz. Yarışmacılar 2 metre uzunluğunda, 30 santimetre yüksekliğinde sabit, düz ve kaygan olmayan bir platform üzerinde yarışıyorlar.



Bu platform üzerinde yüz yüze oturan yarışmacılar ayaklarını karaçam ağacından yapılan, yere dik duran ve her iki ucundan yere sabitlenmiş bir tahtaya dayıyorlar. Elleriyle tuttukları tahta çubuğu rakibinden önce kendi tarafına çeken yarışmacı yarışı kazanıyor.









En çok ilgi okçulukta

Kökeni insanoğlunun avcılık günlerine dayanan, oku bir yay aracılığıyla hedefe göndermeyi amaçlayan spor dalı olan okçuluk Etnospor Kültür Festivali’nin vazgeçilmezi… Zaten en çok ilgi de bu sporda… Okçuluk için neredeyse festivalin her noktasında ok atma yerleri var. Okunuzu atmadan önce alanda bulunan eğitmenler tarafından beş dakikalık kısa bir eğitim alıyorsunuz. Bu eğitimde size eğitmeniniz uygulamalı olarak duruşunuzu nasıl alacağınızı, yayı nereden kavrayacağınızı ve oku nasıl tutup çekmeniz gerektiğini öğretiyor.









Çocuklar da düşünülmüş



Çocuğum hem eğlensin hem de eğlenirken öğrensin diyorsanız burası tam size göre. Çocuğunuz burada topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, halat çekme, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi oyunları oynama şansı bulacak.











Damak çatlatan yöresel lezzetler



Alanda, Afganistan, Gürcistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Nijerya, Sudan, Kazakistan, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Irak, Özbekistan, Pakistan, Romanya ve Zimbabve'den gelen yöresel yemekler yoğun ilgi görüyor. Yöresel ürünlerin yanı sıra stantlarda ülkelerin kültürünü ve yaşam tarzını da yansıtan objeler bulunuyor.









Etnospor Kültür Festivali’ne nasıl gidilir?

Kendi araçlarıyla gelecek ziyaretçiler için: Atatürk Havalimanı otoparkına araçlarını bıraktıktan sonra servis alanına gelerek, ring servislerle festival alanına ulaşabilirler. Toplu taşıma ile gelecek ziyaretçiler için ise iki seçenek var.

1- Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosunu kullanarak havalimanı istasyonunda indikten sonra, servis alanına gelerek ring servis yapan araçlarla festival alanına ulaşmak

2- Marmaray ile ulaşım. Festival alanına 10 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunan, Yeşilyurt istasyonunda inerek festival alanına yaya olarak gelebilirsiniz.