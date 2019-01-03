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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Etnik köyde zamanda yolculuk
Seyahat
Anadolu Ajansı
03.01.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Etnik köyde zamanda yolculuk

Bosna Hersek'in Banovici şehri yakınındaki Mackovac isimli etnik köy, içinde barındırdığı Osmanlı ve İkinci Dünya Savaşı yıllarına ait eski eşyalarla ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

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Bosna Hersek'in orta kesimindeki Banovici şehri yakınında kurulan Mackovac Etnik Köyü, içinde barındırdığı farklı dönemlere ait antika eşyalarla ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Osmanlı döneminden İkinci Dünya Savaşı'na kadar birçok eski eşyayı barındıran ve bu özelliği ile açık hava müzesini andıran köy, eski zanaatların yaşatıldığı dükkanlarla da ülke kültürü ve tarihine ışık tutuyor. 


Girişindeki "stres ve üzüntü yasaktır" yazısıyla dikkati çeken etnik köyde, hala işleyen bir değirmen de bulunuyor. Köyün sakinlerinden ve zanaatkarlarından Amel Ahmetovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etnik köyün yabancı turistlerin yoğun ilgisini çektiğini belirterek köydeki dükkan sahiplerinin de eski eşyalar konusunda ziyaretçilere bilgiler verdiğini anlattı. 

Etnik köyde zamanda yolculuk



Etnik köyün 8 yıl önce kurulduAğunu söyleyen Ahmetovic, "Ziyaretçilerimize 30 binden fazla antik eşyayı yakından görme ve inceleme imkanı sunuyoruz. Köyün içinde bir demir ustamız ve işleyen bir değirmenimiz var." ifadelerini kullandı. Ahmetovic, etnik köyün içinde 1966'da inşa edilmiş bir "Bey Evi" de bulunduğunu belirterek bu evde Osmanlı kültür ve geleneklerine ait bakır ibrik, çaydanlık, kahve öğütücüsü ve örgü şişi gibi çok sayıda eşyanın sergilendiğini kaydetti. Ziyaretçilere geleneksel Boşnak halk şarkıları sevdalinkalar eşliğinde keyifli bir gezi sunduklarını ifade eden Ahmetovic, "Köye gelenler adeta zamanda yolculuğa çıkıyor. Eski zamanlardaki gibi kahve eşliğinde keyif yaparak ve şarkılar söyleyerek rutinden uzaklaşma imkanı sunuyoruz." dedi.

Etnik köyde zamanda yolculuk


Osmanlı koleksiyonuna yoğun ilgi

Köy içinde dikkat çeken en önemli koleksiyonlardan biri Fikret İbrisimovic'e ait saat koleksiyonu. İbrisimovic'in daha çok Osmanlı dönemine ait saatleri, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Etnik köyün genelinde görülebilecek Osmanlı dönemine ait eşyalar ziyaretçilerin en çok ilgisini çekenler arasında yer alıyor. Özellikle 16. ve 18. yüzyıllar arasındaki döneme ait eski Osmanlı silahları, bakır ve altından yapılmış el işi eşyalar, ziyaretçilerin en çok merak ettikleri arasında bulunuyor.

Etnik köyde zamanda yolculuk


Etnik köyde Osmanlı'nın yanı sıra İkinci Dünya Savaşı'na ait eşyalar da sergileniyor. Savaş zamanına ait silah ve mühimmatlar, büyük ilgi görüyor. Bosna Hersek'te yıllar önce kullanılan takıların da yakından incelenebileceğini köyde, el yapımı müzik enstrümanları, eski paralar, geleneksel kıyafetler, ahşap eşyalar ve eski mutfak gereçlerine de rastlamak mümkün.

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