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Eşsiz kültür kenti: Roma

Kültürü, tarihi, değerleriyle dünya üzerinde önemli yere sahip olan Roma, İstanbul‘a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi Roma şehrinin de İstanbul gibi yedi tepe üzerine kurulmuş olması. Peki Roma’ya gidince nereleri gezilmeli, hangi lezzetler tadılmalı? İşte size Roma gezi rehberi…

Hürriyet Haber
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Avrupa'nın en görkemli şehirlerinden biri olan Roma, ortaçağ barok ve Rönesans'ın izlerini taşıyan tarihi yapıları, şık meydanları, daracık şirin sokakları, en değerli sanat eserlerine ev sahipliği yapan müzeleri ve dünya mutfağına armağan edilen enfes mutfağıyla dünyanın seyre doyulmayan en güzel kentlerinden… Kolezyum, St. Peter’s Bazilikası ve Sistine Şapeli ile Vatikan, Aşk Çeşmesi, Navona ve Spagna Meydanı ve diğer çok sayıda gezilecek ve görülecek yerleri, müzeleriyle burası tarihe yolculuk demek. Ayrıca Roma ile ilgili duyduğunuz sözlerden biri olan  “Bütün yollar Roma’ya çıkar” sözü de gerçeklikle ilişkisi yok değil. Çünkü şehir planı da bu şekilde dizayn edilmiş…

Eşsiz kültür kenti: Roma

Mutlaka gezilmesi gereken yerler

Kolezyum, Roma Forumu, Trevi Çeşmesi, Pantheon ve Vatikan, Aziz Petrus Bazilikası, Vatikan Müzeleri, Sistina Şapeli ve İspanyol Merdivenleri Roma geziniz boyunca görmeniz gereken en önemli gezi noktaları. Bunun dışında şehirde görebileceğiniz birçok önemli kilise, müze ve sanat galerisi, ünlü meydan ve tarihi yapılar da yer alıyor.

Eşsiz kültür kenti: Roma

Ne yenir?

Pastificio, Via Della Croce 8: İspanyol Merdivenleri’nin yakınlarındaki yer alan bir makarna fabrikası. Her gün saat 13.00-15.00 arasında iki çeşit makarna yapıyorlar. Turistler 13 olmadan sıraya girip uzun kuyruklar oluşturuyor.

Eşsiz kültür kenti: Roma

Dar Poeta, Vicolo del Bologna 45: Ferzan Özpetek’in yaşadığı ve en sevdiği bölge olan Trastevere’de yer alan muhteşem bir pizzacı. Menüsünde 20 küsür pizza yer alıyor.

Da Baffetto, Via del Governo Vecchio, 114: Akşam 18’den sonra açılan bu pizzacı 2 katlı ve dışarıda da masaları bulunuyor. Bu kadar kapasitesi olmasına rağmen insanlar saat 18.00 olmadan sıra oluşturmaya başlıyor.

Eşsiz kültür kenti: Roma

Nerede kalınır?

Roma; Kolezyum, Eski Roma, Modern Roma, Kuzey Merkez, Nomentano, Esquilinogibi bölgelere ayrılmış olsa da kısaca şehri üç bölge gibi düşünebiliriz. Bunlar; Antik Roma eserlerinin birçoğunun içinde yer aldığı Tarihi Kent, şehirdeki birçok önemli gezi noktasının yer aldığı Modern Roma ve Katolikler için büyük öneme sahip Vatikan ve çevresi. Her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapan  Roma’nın her bölgesinde yüzlere otel bulabilirsiniz. Zor olan bu bölgeler içinden doğru olanı seçebilmek.

Nasıl gidilir ?

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok önemli kentinden Roma’ya direk uçuş seferleri bulunuyor. Şehirde yer alan iki havaalanı dünyayı Roma’ya bağlıyor. Uçaklar dışında Avrupa içindeki kullanışlı demir yolu ağı sayesinde de şehre ulaşmak mümkün.

Kaynak: Hürriyet Haber

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