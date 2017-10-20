Eşsiz kültür kenti: Roma

Avrupa'nın en görkemli şehirlerinden biri olan Roma, ortaçağ barok ve Rönesans'ın izlerini taşıyan tarihi yapıları, şık meydanları, daracık şirin sokakları, en değerli sanat eserlerine ev sahipliği yapan müzeleri ve dünya mutfağına armağan edilen enfes mutfağıyla dünyanın seyre doyulmayan en güzel kentlerinden… Kolezyum, St. Peter’s Bazilikası ve Sistine Şapeli ile Vatikan, Aşk Çeşmesi, Navona ve Spagna Meydanı ve diğer çok sayıda gezilecek ve görülecek yerleri, müzeleriyle burası tarihe yolculuk demek. Ayrıca Roma ile ilgili duyduğunuz sözlerden biri olan “Bütün yollar Roma’ya çıkar” sözü de gerçeklikle ilişkisi yok değil. Çünkü şehir planı da bu şekilde dizayn edilmiş…









Mutlaka gezilmesi gereken yerler



Kolezyum, Roma Forumu, Trevi Çeşmesi, Pantheon ve Vatikan, Aziz Petrus Bazilikası, Vatikan Müzeleri, Sistina Şapeli ve İspanyol Merdivenleri Roma geziniz boyunca görmeniz gereken en önemli gezi noktaları. Bunun dışında şehirde görebileceğiniz birçok önemli kilise, müze ve sanat galerisi, ünlü meydan ve tarihi yapılar da yer alıyor.









Ne yenir?

Pastificio, Via Della Croce 8: İspanyol Merdivenleri’nin yakınlarındaki yer alan bir makarna fabrikası. Her gün saat 13.00-15.00 arasında iki çeşit makarna yapıyorlar. Turistler 13 olmadan sıraya girip uzun kuyruklar oluşturuyor.







Dar Poeta, Vicolo del Bologna 45: Ferzan Özpetek’in yaşadığı ve en sevdiği bölge olan Trastevere’de yer alan muhteşem bir pizzacı. Menüsünde 20 küsür pizza yer alıyor.

Da Baffetto, Via del Governo Vecchio, 114: Akşam 18’den sonra açılan bu pizzacı 2 katlı ve dışarıda da masaları bulunuyor. Bu kadar kapasitesi olmasına rağmen insanlar saat 18.00 olmadan sıra oluşturmaya başlıyor.









Nerede kalınır?



Roma; Kolezyum, Eski Roma, Modern Roma, Kuzey Merkez, Nomentano, Esquilinogibi bölgelere ayrılmış olsa da kısaca şehri üç bölge gibi düşünebiliriz. Bunlar; Antik Roma eserlerinin birçoğunun içinde yer aldığı Tarihi Kent, şehirdeki birçok önemli gezi noktasının yer aldığı Modern Roma ve Katolikler için büyük öneme sahip Vatikan ve çevresi. Her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapan Roma’nın her bölgesinde yüzlere otel bulabilirsiniz. Zor olan bu bölgeler içinden doğru olanı seçebilmek.

Nasıl gidilir ?



Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok önemli kentinden Roma’ya direk uçuş seferleri bulunuyor. Şehirde yer alan iki havaalanı dünyayı Roma’ya bağlıyor. Uçaklar dışında Avrupa içindeki kullanışlı demir yolu ağı sayesinde de şehre ulaşmak mümkün.