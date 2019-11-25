Eski yerleşke doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor
Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal beldesinin eski yerleşkesi, doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.
PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 1994'te boşaltılmak zorunda kalınan beldenin Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal beldesinin eski yerleşkesi, sonbaharın sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızı tonlarıyla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Yeni yerleşim yerinden 5 kilometre uzaktaki bölge, terör örgütüne yönelik operasyonların ardından sağlanan huzur sayesinde yöre sakinlerince ziyaret ediliyor. Köylüler, burada sonbaharda güneşli havanın ve eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. Bölge, derin vadileri, kavak ve çamlarının oluşturduğu renk cümbüşüyle doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor.
"Herkesi bu huzurlu doğaya davet ediyoruz"
Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski yerleşkenin çok güzel bir yer olduğunu söyledi. Benek, "Buralar daha önce terör saldırıları nedeniyle yeterince tanıtılmadı ama huzurun gelmesiyle inşallah hak ettiği değeri bulacak." ifadesini kullandı.
Bölgede dört mevsim ayrı güzelliğin yaşandığına dikkati çeken Benek, "İlkbaharda açan bitki çeşitliliğiyle bir başka güzel olan bölge, sonbaharda ağaçların yapraklarıyla renk cümbüşü oluşturuyor. Herkesi bu huzurlu doğaya davet ediyoruz." dedi.
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