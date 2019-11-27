Eski tarım aletlerinden Osmanlı Torunu Müzesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriEski tarım aletlerinden Osmanlı Torunu Müzesi
GeriSeyahat Eski tarım aletlerinden Osmanlı Torunu Müzesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eski tarım aletlerinden Osmanlı Torunu Müzesi
Seyahat
DHA
27.11.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Eski tarım aletlerinden Osmanlı Torunu Müzesi

Çanakkale'nin Çomaklı Köyü'nde yaşayan Mehmet Bul, eski tarım aletleriyle evinde Osmanlı Torunu Müzesi oluşturdu. Amacı, eski ve yeni tarihe ışık tutmak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Çomaklı Köyü'nde oturan 56 yaşındaki Mehmet Bul, eski tarım aletlerinden oluşan parçaları evinin bir bölümünde toplayarak, Osmanlı Torunu Müzesi'ne dönüştürdü.

Eski tarım aletlerinden Osmanlı Torunu Müzesi

Gelen ziyaretçileri evin giriş kısmındaki bölümde dibek taşı, bulgur taşı, toprak kerpiç, mısır kavurma kabı, orak, saban, ahşaptan yayık ayran yapma makinesi, elde kullanılan odun arabası, halı dokuma makinesi, terazi, elek, kürek, testi ve ahşap kaşıklar karşılıyor.

Eski tarım aletlerinden Osmanlı Torunu Müzesi

Evin kapalı bölümündeki gaz lambası, mataralar, fener, çivi, pense, çekiç, at nalı, ibrik, bakırdan kap, közle çalışan ütü, bıçak, radyolar, daktilo ve plak gibi aletler, ziyaretçileri 100 yıllık bir yolculuğa çıkarıyor.

Eski tarım aletlerinden Osmanlı Torunu Müzesi

Gelecek nesillere aktarılmasını istiyor

Köye gelen vatandaşlar, eski tarım aletlerinin bulunduğu müzeyi ilgiyle geziyor. Osmanlı Torunu Müzesi'nde 500'e yakın eser yer alıyor.

Eski tarım aletlerinden Osmanlı Torunu Müzesi

Geçmişi geleceğe taşımak için, Osmanlı Torunu Müzesi’ni kurduğunu anlatan Mehmet Bul, şöyle konuştu: "Tarım üzerine geçmişte kullanılan tüm ürünleri burada topluyoruz. Yeni nesillere aktarmak istiyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Ziyarete gelenlere müzemizi ve içindeki geçmişi anlatıyoruz. Ziyaretçiler, içeriye girince inanamıyor. Evin doğallığını bozmadan bu müzeyi hazırladık."

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle