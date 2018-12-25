Eşek cenneti: Karpaz Yarımadası
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her geçen gün çoğalan eşek nüfusu dikkat çekiyor. 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’nın başlamasıyla birlikte güneye göç etmeye başlayan Karpazlı Rumlar, hayvanlarını da geride bırakmıştı.
Bu dönemde özgürleşen eşekler, son dönemde tarımda makinelerin kullanılmaya başlamasıyla birlikte gözden düştü.
Karpaz Yarımadası ise eşekler için bir cennet haline geldi.
Bölgenin bir bölümünün askeri bölge ilan edilmesiyle burada özgürce yaşayan eşeklerin sayısı gün geçtikçe arttı. 2003 yılında sayıları yaklaşık 900’a ulaşan eşekler bugün 2000’in üzerinde nüfusa sahip ve yaklaşık 130 kilometrekarelik bir alanda yaşıyorlar.
Eşekler özellikle adanın en doğusunda yer alan Zafer Burnu’nun güneyindeki Apostolos Andreas Manastırı çevresinde yoğunlaşıyor. Adanın en turistik noktalarından biri olan Manastır’a gelen turistler, yanlarında eşekler için yiyecek getirmeyi alışkanlık haline getirdi.
Kuzey Kıbrıslı resmi makamlar yıllar önce eşekleri 2000 hektarlık bir alanda kapalı tutmayı denemiş, ancak başarılı olamamıştı. Zira hayvanlar her defasında bu alandan dışarı çıkmanın bir yolunu buldu...
Fotoğraflar: DepoPhotos
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