Erkeklerin boynuzlarla kadınları korkuttuğu festival
İspanya'nın Bielsa kenti her yılın Şubat ayında renkli bir festivale ev sahipliği yapıyor. Festivalin odak noktasında İspanyolların kötülüğün simgesi saydıkları Cornelio Zorilla karakteri yer alıyor. Halk yıl boyunca yaşanan kötülüklerin sorumlusu saydığı Cornelio Zorilla’dan festival boyunca kurtulmaya çalışıyor.
Yüzyıllardır kutlanan Bielsa Festivali’nde, halk birbirinden ilginç makyaj ve kostümlerle sokaklarda dolaşıyor, şarkı söylüyor, oyunlar oynayıp dans ediyor. Festivalin odağında, kötülüğün simgesi Cornelio Zorilla karakteri yer alıyor.
Cornelio Zorelia karakterini, Bielsa bölgesinin yer aldığı vadide yıl boyunca yaşanan tüm kötülüklerin sorumlusu ilan eden halk, festival boyunca bu karakterden kurtulmaya çalışıyor.
Festival, çok sayıda karakter de içeriyor. Kadınlar en güzel geleneksel kıyafetleri ve alımlı makyajlarıyla kentte dolaşırken, Trangas denilen yarı insan yarı hayvan karakterler kadınları rahatsız etmekle görevli…
Kafalarına keçi postu ve boynuz geçiren trangaslar, yüzlerini de soba isi ve yağ karışımından hazırladıkları siyah boya ile boyuyor. Patatesten yaptıkları dişlerle ağızlarına da korkutucu bir görünüm veriyor. Ellerindeki uzun sopalarla kentte dolaşan trangaslar festivalin en eğlenceli karakterlerinden olmayı fazlasıyla hak ediyor.
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