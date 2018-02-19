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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Hürriyet Haber
19.02.2018 - 13:34, Son Güncelleme:

Erkeklerin boynuzlarla kadınları korkuttuğu festival

İspanya'nın Bielsa kenti her yılın Şubat ayında renkli bir festivale ev sahipliği yapıyor. Festivalin odak noktasında İspanyolların kötülüğün simgesi saydıkları Cornelio Zorilla karakteri yer alıyor. Halk yıl boyunca yaşanan kötülüklerin sorumlusu saydığı Cornelio Zorilla’dan festival boyunca kurtulmaya çalışıyor.

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Yüzyıllardır kutlanan Bielsa Festivali’nde, halk birbirinden ilginç makyaj ve kostümlerle sokaklarda dolaşıyor, şarkı söylüyor, oyunlar oynayıp dans ediyor. Festivalin odağında, kötülüğün simgesi Cornelio Zorilla karakteri yer alıyor.

Erkeklerin boynuzlarla kadınları korkuttuğu festival

Cornelio Zorelia karakterini, Bielsa bölgesinin yer aldığı vadide yıl boyunca yaşanan tüm kötülüklerin sorumlusu ilan eden halk, festival boyunca bu karakterden kurtulmaya çalışıyor.

Beş asırlık bir İspanyol geleneği: Kandiller
Beş asırlık bir İspanyol geleneği: Kandiller

Erkeklerin boynuzlarla kadınları korkuttuğu festival

Festival, çok sayıda karakter de içeriyor. Kadınlar en güzel geleneksel kıyafetleri ve alımlı makyajlarıyla kentte dolaşırken, Trangas denilen yarı insan yarı hayvan karakterler kadınları rahatsız etmekle görevli…

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Erkeklerin boynuzlarla kadınları korkuttuğu festival

Kafalarına keçi postu ve boynuz geçiren trangaslar, yüzlerini de soba isi ve yağ karışımından hazırladıkları siyah boya ile boyuyor. Patatesten yaptıkları dişlerle ağızlarına da korkutucu bir görünüm veriyor. Ellerindeki uzun sopalarla kentte dolaşan trangaslar festivalin en eğlenceli karakterlerinden olmayı fazlasıyla hak ediyor.

 

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