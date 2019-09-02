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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erfelek Tatlıca Şelaleleri 101 bin kişiyi ağırladı
Seyahat
Anadolu Ajansı
02.09.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Erfelek Tatlıca Şelaleleri 101 bin kişiyi ağırladı

Sinop'un Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içerisinden akan irili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, Kurban Bayramı tatili süresince 101 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

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Son yıllarda kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan tabiat parkı, bünyesinde bir kilometrelik iki yürüyüş parkurunu barındırıyor. Biri, Doğa ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünce düzenlenen, diğeri ise şelalenin doğal yapısından oluşan yürüyüş parkurları, ziyaretçilerden ilgi görüyor. Alabalık, kestane kargası, baykuş, ördek türleri, sincap, sansar, gelincik, tavşan ve karaca gibi yaban hayvanlarını barındıran tabiat parkının şelale bölgesinde, doğa yürüyüşü ve tırmanma gibi sosyal aktiviteler de gerçekleştiriliyor.

Erfelek Tatlıca Şelaleleri 101 bin kişiyi ağırladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, şelalenin son yıllarda giderek artan sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını söyledi. Geride kalan Kurban Bayramı tatilinde şelalenin 101 bin kişi tarafından ziyaret edildiğine dikkati çeken Başyiğit, şunları kaydetti: "Türkiye'de bakanlığımıza bağlı tabiat parkları arasında insanların en yoğun ilgi gösterdiği alanlardan biri de burasıdır. Şelalemiz zaten doğal bir güzelliğe sahip. Son yapılan yatırımlarla daha da ilgi odağı oldu. Önceki yıllarda ortalama 200 bin ziyaretçi ağırlardık. Şimdi ise sadece 8 günlük sürede 101 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptık." Başyiğit, şelalenin ziyaretçi sayısının gelecek yıllarda daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

Erfelek Tatlıca Şelaleleri 101 bin kişiyi ağırladı

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