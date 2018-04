Erciyes’te karlar kraliçesi oldum

Bu sene en çok mutlu olduğum şey hayatıma snowboard gibi eşsiz bir sporu katmak oldu. Sadece deniz-kum-güneş olmuyor diyerek, karlar kraliçesi sonunda ülkemizin Alplerinde bembeyaz bir galaksiye ayak bastı! Dünya klasmanında bir kış ve kar sporları merkezi olduğuna beni ilk günden ikna eden Erciyes’in sarhoş edici beyazlığında snowboard yapmanın tadını aldıktan sonra, artık Erciyes’e her sene gelme sözüm var.







Tesis olağanüstü rahat, teknolojik ve oh dedirten derecede ferah. Bunu deneyimlerim söylüyor. Öyle ki, 25km’lik alanda, 19 mekanik tesis ağı ile saatte 26.750 kişi taşıma kapasiteli liftleri, 2.200-3.400 metre arasında farklı zorluk derecelerine göre 102 km uzunluğunda birbiri ile bağlantılı 34 farklı pist olması kulağa iyi geldiği kadar yakından daha da etkileyici. 4 farklı giriş noktası ve pistler arası geçişlerle snowboard ve kayakseverlerin yüzlerini güldürmekte gecikmiyor.







Ve tabii, gece kayağı! Evet, güneş karların üstünden çekildikten sonra, pistlerde bambaşka bir deneyim sonrasında sıcak şıranızı için ve geceye devam edin! Bu bana kalırsa küçük ama can alıcı lükslerden. Benden size, son dakika haberi: Erciyes bitti demeden Türkiye’de kış sporları sezonu bitmiyor. Hisarcık kapı keven tesisinde nisan kayağına ne dersiniz?









Erciyes’teyken, şans eseri öyle bir zen noktası buldum ki, mutluluk iksiri tadında; öylece tüm ekipmanımı bırakıp, usulca dağın zirvesiyle aşk yaşarak kendimi dinledim. Siz de ruhunuzu dinlendirmek için bu etapları izleyin: Tekir bölgesinde bulunan gondol ile yukarı çıkmak ilk adım, oraya vardığınızda Zümrüt lifti sizi karşılıyor ve 2.800 metreye kavuşuyorsunuz. Başınızı sağa çevirin, işte tam karşınızda ufak bir tepecik var. Kayalıkların üstüne oturun, ayak basılmamış beyazlıkta yürüyün, ardınızda iz bırakın.

Şapka çıkartan hareketler, Erciyes’te yıllar içerisinde başarılarından ötürü geleneksel hale gelmiş. Mart ayında, Erciyes Türkiye’de üçüncü kez gerçekleşen ve ünlü şampiyonları ağırlayan Snowboard Dünya Kupası’na evsahipliği yaparak, global network üzerinden 40 ülkede canlı yayınlarla yaklaşık 3 milyar insana ulaşmakla kalmıyor, sosyal sorumluluk projeleri de hayata geçiriyor. Bu yıl, 8’incisi düzenlenen “Erciyes’te Engel Yok” mottosuyla Türkiye’den ve yutdışından görme, işitme ve bedensel engellileri bir araya getiren Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri, beni çok gururlandırdı. İlk defa burada tanık olduğum, kar üzerinde bisiklet yarışından tutun, esintili ortamıyla da dünyanın en iyi snow kite (paraşüt kayağı) pistlerine sahip olması benim gözümde Erciyes’i ciddi anlamda farklılaştırıyor. Sıradan bir kayak merkezinden çok daha fazlası; her şey bir çatı altında ve nihayetinde tutkular ortak.









Doludizgin Aktiviteler : Zirve Tırmanışları, Dağ Bisikleti ve Yamaç Paraşütü

Hava güzel ve sakin. Dağ pırıl pırıl, tüm heybetiyle önünüzde uzanıyor. Yazları en sevilen aktivitelerin başında Erciyes’te zirve tırmanışları geliyor. O kadar merak ediyorum ki, bir bakmışsınız bu yaz oradayım. Zirve Tırmanışları, denemeye değer, yaz sezonu boyunca her haftasonu sabahın ilk ışıklarıyla heyecan dorukta (haziran itibariyla sabah 2.30’da başlayıp 8.30 da mutlu son) ! Her yaştan maceracılar, dağ rehberleri ile 2900 metrede çadır gecesine davetli. Zirveye varıldığında, eminim ki pamuk gibi olup, dondurma kornetinin en son ve en leziz noktasının zevki kaplıyor her noktanızı. Hayal ediyorum; ilham meteorları yağabilir gökyüzünden o gece o hiçliğin ve çokluğun ortasında. İkinci merakım ise, Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında yapılan Dağ Bisikleti ve Downhill. Türkiye’nin ilk Downhill (iniş) Parkurları Erciyes’te.



Gondol sayesinde bisikleti ile yukarı çıkan hayranlık duyduğum maceracılar, yokuş aşağı pedal çeviriyorlar. Dünya downhill bisiklet haritasına Türkiye’den tek olarak giren Erciyes Bike Park bisiklet parkurları için; dayanıklılık ve performans sınırlarının zorlandığı bu sporun meraklıları yurtdışından ülkemize geliyor. Denemeye oldukça açığım, düşüncesinize heyecanı.. Türkiye’de daha çok kişiye hitap eden bir spor olmasında Erciyes’in payı Uluslararası Dağ Bisiklet Kupası ve Türkiye Downhill Şampiyonası ile katkısı büyük. Aklımda kalan ve bir sonraki sefere bıraktığım bir başka seçenek Ali Dağı’nda Kayseri’yi 360 derece görebildiğiniz noktadan ayaklarımı yerden kesip, Yamaç Paraşütüyle bulutlarla kavuşmak... Son olarak, dünyada yeni bir disiplin olan Avrupa Kar Voleybolu Kupası Türkiye’de ilk Erciyes’te başlamış ve bu yıl ikinci kez gerçekleştirilmiş. Karla yapılabilecek her türlü sporun yapıldığı Erciyes’in, bu kadar çeşitli aktivitenin buluştuğu tek bir adres olduğunu bilmek oldukça sıradışı…Yakın dönemde başka neler olacak derseniz; doğa ve sporun buluştuğu Avrupa’nın en yüksek dağ koşularından Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Koşusu 6-8 Temmuz 2018 ikinci kez start alacak.









Gitmeli ve Kalmalı

Erciyes, coğrafi konumu itibariyle “Dünyanın En Merkezi” konumundaki kayak merkezi. Diğer ülkelerden de haliyle talep çok. İstanbul’dan Kayseri’ye her gün yaklaşık 20 uçuş ile ulaşılıyor. Benim gibi uzun haftasonu tadında yaşayanlar için İstanbul’dan 1 saatlik uçuş mesafesi büyük rahatlık. Erciyes Kayak Merkezi’ne şehir merkezinden 20 dakika, Havalimanın’dan 25 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Dört mevsim boyunca, haftasonundan bir tık daha fazla zamanı olanlar için ise en iyi ikili: Erciyes & Kapadokya. Erciyes’te her mevsimin getirdiği kendine özgü adrenalin aktivitelerini yaptıktan sonra, yalnızca 50 dakika uzaklıktaki Kapadokya’da sıcak hava balonlarına ışınlanıp günün ilk ışıklarına uyanmak tatilinize renk katar. Kalma konusuna gelince, ister 2200 metredeki Magna ya da Ramada gibi dağ otellerinde, ister Kayseri şehir merkezinde mışıl mışıl uykuya dalın; duyduğuma göre yeni oteller de yolda.. Erciyes’ten dönüş yolunda ise, Taş Mekan’da meze partisi yapıp, küşleme yemeyi de listenize alın. Erciyes seni çok ama çok sevdim!