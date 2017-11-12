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Seyahat

Erciyes sezona hazır: Yenilik çok, zam yok!

Yılın ilk karı günlür önce Erciyes’e düştü. Dağda artık yeni bir otel daha var. Konaklama tesisi sayısı 10’a çıktı. Ancak kış tatili planlarınız arasında Erciyes varsa elinizi çabuk tutun. Bu kış Moskova ve Tahran’dan direkt Kayseri’ye uçuşlar başlayacak. İlk sefer 29 Aralık’ta...

Hürriyet Haber
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‘Erciyes’ kış turizminde her yıl en fazla yeniliğin olduğu bölgelerden. Sürekli gelişiyor. Son yapılan otel Ramada geçen yıl sezon sonuna yetişti. Böylece Erciyes’teki 10 konaklama tesisinde toplam yatak kapasitesi 1.450 oldu. 34 farklı pisti, beş ayrı kapısı bulunan ve toplam uzunluğu 102 kilometre olan pistleriyle Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes şehir merkezine 20 dakika. Merkezdeki Radison Blu, Hilton, Holiday Inn gibi oteller kış boyunca konaklamalarını ‘kayak paketi’ olarak seçenek sunuyor. Paketin içinde, konaklama, yemek, skipass, transfer gibi hizmetler yer alıyor. Üstelik fiyatlarsa oldukça uygun. Yani Erciyes’teki otellerde yer kalmazsa ya da dağdaki tesislerin fiyatları yüksek gelirse aklınızda bulunması gereken bir alternatif şehir otelleri...

Erciyes sezona hazır: Yenilik çok, zam yok

Acemileri müjde

Dağda bu yıl oldukça önemli değğişiklikler yapıldı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı’nın verdiği bilgilere göre bu kış için yapılan hazırlıklar şöyle:
Hisarcık Kapı’da yeni bir eğitim alanı oluşturuldu. Eskiden acemi pistinde isteyen kayabiliyordu. Ancak bu sezon eğitim de verilen acemi pistine herkes alınmayacak. Böylece herhangi bir kargaşa da yaşanmayacak. Eğitimlerin fiyatları da henüz belli değil ancak diğer kayak merkezlerindeki fiyatlara göre son derece uygun olacak.

Snowboard’cular sevinecek

Develi Kapı’daki ‘Snowpark’ alanı genişletildi. Yeni rampalar eklendi. Özel bir freerida bölümü oluşturuldu.

Erciyes sezona hazır: Yenilik çok, zam yok

Charter uçuş başlıyor

Bu yıl Moskova’dan Tahran’dan kış boyunca Kayseri’ye ‘charter’ uçuşlar yapılacak. İlk uçuş 29 Aralık’ta başlayacak. Özellikle yılbaşını Kayser’de geçirmek isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor.

Zirvede kar, sahilde deniz keyfi Türkiyede ilginç manzara...
Zirvede kar, sahilde deniz keyfi! Türkiye'de ilginç manzara...

Ramada açıldı, Radisson yolda

Dağda son açılan Ramada, geçen sezonun sonuna yetişti. 70 odalı otel otoritelere göre zincir otel Ramada’ların en iyilerinden biri. Yeni bir otel için daha start verildi. Erciyes’in 11. oteli Radisson Lodge önümüzdeki kış hizmet vermeye başlayacak.


Zam yok

Erciyes’deki skipass ücretleri Türkiye’deki diğer bölgelere göre daha uygun. Geçen yıl sezonluk öğrenci skipass ücreti 400, normal 500 TL idi. Bu yıl da fiyat aynen kaldı. Günlük skipass uygulaması isi ‘sınırsız’ olmaktan çıktı, tüm sezon kullanılabilen ‘14 çıkışlı’ hale döndü. Fiytları ise yine aynı, öğrenci 55, normal 70 TL.

Hangi kayak merkezine niçin gitmeli
Hangi kayak merkezine niçin gitmeli?

Beş büyük etkinlik

Geçen yıl olduğu gibi Dünya Snowboard Kupası’nın son ayağı Erciyes’te yapılacak. 3 Mart’ta düzenlenecek yarışlara dünyanın en iyi snowboardcuları katılacak. Redbull Jump&Freeze etkinliği ise ocak ayında yapılacak. 14-15 Mart’ta Avrupa Kar Voleybolu Kupası düzenlenecek. Ayrıca martın son pazarı Engelliler Festivali düzenlenecek. Dağ kampının da yapılacağı etkinliklere çok sayıda katılım olması bekleniyor. Yine ‘Koç Fest’in bir ayağı da Erciyes’te yapılacak. Erciyes’te, 25 kilometre içinde, dört ayrı kapı kış sporlarını yapmak mümkün. Kapıların adları şöyle: Develi, Tekir, Hisarcık, Hacılar.

 

Kaynak: Hürriyet Haber

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