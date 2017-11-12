Erciyes sezona hazır: Yenilik çok, zam yok!

‘Erciyes’ kış turizminde her yıl en fazla yeniliğin olduğu bölgelerden. Sürekli gelişiyor. Son yapılan otel Ramada geçen yıl sezon sonuna yetişti. Böylece Erciyes’teki 10 konaklama tesisinde toplam yatak kapasitesi 1.450 oldu. 34 farklı pisti, beş ayrı kapısı bulunan ve toplam uzunluğu 102 kilometre olan pistleriyle Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes şehir merkezine 20 dakika. Merkezdeki Radison Blu, Hilton, Holiday Inn gibi oteller kış boyunca konaklamalarını ‘kayak paketi’ olarak seçenek sunuyor. Paketin içinde, konaklama, yemek, skipass, transfer gibi hizmetler yer alıyor. Üstelik fiyatlarsa oldukça uygun. Yani Erciyes’teki otellerde yer kalmazsa ya da dağdaki tesislerin fiyatları yüksek gelirse aklınızda bulunması gereken bir alternatif şehir otelleri...









Acemileri müjde



Dağda bu yıl oldukça önemli değğişiklikler yapıldı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı’nın verdiği bilgilere göre bu kış için yapılan hazırlıklar şöyle:

Hisarcık Kapı’da yeni bir eğitim alanı oluşturuldu. Eskiden acemi pistinde isteyen kayabiliyordu. Ancak bu sezon eğitim de verilen acemi pistine herkes alınmayacak. Böylece herhangi bir kargaşa da yaşanmayacak. Eğitimlerin fiyatları da henüz belli değil ancak diğer kayak merkezlerindeki fiyatlara göre son derece uygun olacak.

Snowboard’cular sevinecek



Develi Kapı’daki ‘Snowpark’ alanı genişletildi. Yeni rampalar eklendi. Özel bir freerida bölümü oluşturuldu.

Charter uçuş başlıyor



Bu yıl Moskova’dan Tahran’dan kış boyunca Kayseri’ye ‘charter’ uçuşlar yapılacak. İlk uçuş 29 Aralık’ta başlayacak. Özellikle yılbaşını Kayser’de geçirmek isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor.





Ramada açıldı, Radisson yolda



Dağda son açılan Ramada, geçen sezonun sonuna yetişti. 70 odalı otel otoritelere göre zincir otel Ramada’ların en iyilerinden biri. Yeni bir otel için daha start verildi. Erciyes’in 11. oteli Radisson Lodge önümüzdeki kış hizmet vermeye başlayacak.





Zam yok



Erciyes’deki skipass ücretleri Türkiye’deki diğer bölgelere göre daha uygun. Geçen yıl sezonluk öğrenci skipass ücreti 400, normal 500 TL idi. Bu yıl da fiyat aynen kaldı. Günlük skipass uygulaması isi ‘sınırsız’ olmaktan çıktı, tüm sezon kullanılabilen ‘14 çıkışlı’ hale döndü. Fiytları ise yine aynı, öğrenci 55, normal 70 TL.





Beş büyük etkinlik



Geçen yıl olduğu gibi Dünya Snowboard Kupası’nın son ayağı Erciyes’te yapılacak. 3 Mart’ta düzenlenecek yarışlara dünyanın en iyi snowboardcuları katılacak. Redbull Jump&Freeze etkinliği ise ocak ayında yapılacak. 14-15 Mart’ta Avrupa Kar Voleybolu Kupası düzenlenecek. Ayrıca martın son pazarı Engelliler Festivali düzenlenecek. Dağ kampının da yapılacağı etkinliklere çok sayıda katılım olması bekleniyor. Yine ‘Koç Fest’in bir ayağı da Erciyes’te yapılacak. Erciyes’te, 25 kilometre içinde, dört ayrı kapı kış sporlarını yapmak mümkün. Kapıların adları şöyle: Develi, Tekir, Hisarcık, Hacılar.