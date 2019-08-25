‘En’ine boyuna Çeşme... Yaz bitse de sezon bitmiyor

En doğal

Zeytinaltı Kahvaltı Alaçatı

Doğal ürünlerden oluşan serpme kahvaltısını denemelisiniz. Zeytin ağaçlarının altında yer alan mekân Alaçatı sörf yolu üzerinde. Zengin bir mönüsü var. Pişileri ve el yapımı reçelleri favori. Kişi başı fiyatı 45 TL. Hafta sonları rezervasyon gerekiyor. Tel: (533) 591 25 12.



En eski

İmren Fırın

Alaçatı’daki bu fırın, Köyiçi’nin eskilerinden. Kahvaltı için iyi bir tercih. İsterseniz serpme kahvaltı alın, isterseniz kendi kahvaltı tabağınızı hazırlayın. Meşhur İzmir boyozunu en iyi yapan yerlerden aynı zamanda. Kendi üretimleri olan reçel ve macunları meşhur. Mandalina kabuğu reçeli ve damla sakızı macunu en rağbet görenler. Kişi başı serpme kahvaltı fiyatı 60 TL.









En fotojenik

Delikli Koy

Alaçatı’daki koyda herhangi bir tesis bulunmuyor. Serin su tercih edenler denizini sevecektir. Havlunuzu ve şemsiyenizi alıp gitmeniz yeterli. Tabii bir de fotoğraf makinenizi... Koyun özelliği olan delikli taşların arasında fotoğraf çektirmeden dönmeyin. Dikkat, hafta sonları çok kalabalık oluyor.









En partici

Beach of Momo

Dalyan’ın en güzel koylarından birinde yer alan ve lüks bohem konseptiyle bilinen Momo’nun günbatımındaki partileri çok meşhur. İyi müziği, kokteylleri ve şef Carlo Bernardini yönetimindeki mutfağı nedeniyle hafta sonları yer bulmak imkânsıza yakın. Hafta içi de rezervasyon şart. Rezervasyonları Instagram hesabı üzerinden alıyorlar: @momodalyan. 21 yaş altındakileri kabul etmiyor. Giriş ücreti 100 TL.









En güzel günbatımı

Before Sunset Beach

Ovacık mevkii, Azmak Koyu’nda. DJ kabininde Valeron gibi ünlü isimleri ağırlıyor. Perşembe ve pazar günleri 19.00-23.00 saatleri arasında düzenlenen ‘sun down’ partileri büyük ilgi görüyor. İsmini aldığı ‘günbatımı’ manzarasını kaçırmayın. Hafta sonları rezervasyon gerekiyor. Giriş ücreti 100 TL. Mekânın klasiği kapanış partisi ‘Closing Sessions’ bu yıl 31 Ağustos’ta yapılacak. Biletlere www.biletix.com adresinden ulaşabilirsiniz. Tel: (532) 173 55 18.



En yeni

Hammam Alaçatı

Alaçatı’nın Hacımemiş Mahallesi’nde. Girişte sizi uzunca bir meze masası karşılıyor. Türk ve İtalyan mutfağını sunan mekân, 23.00’e kadar restoran olarak hizmet veriyor. Sonrasında misafirlerini DJ performansı eşliğinde eğlendiriyor. Tel: (538) 636 99 44.









En popüler

Asma Yaprağı

Alaçatı’nın en popüler duraklarından. Zeytinyağlıları ile ünlü. Yemekler, mevsiminde yetişmiş sebze ve otlar kullanılarak pişiriliyor. Günlük iki çeşit ana yemek ve 10 çeşit zeytinyağlı çıkıyor. Rezervasyon şart. Tel: (538) 912 12 90.





En romantik

Cura Balık Şifne

Çeşme ruhunu yansıtan restoranın beyaz ahşap masalarına oturup günbatımını izleyin. Akşam loş ışıklarla aydınlatılan mekân, romantik bir atmosfere sahip. Yemeğe eski Türkçe şarkılar eşlik ediyor. Mezeler günlük ve mevsim balıkları pişiriliyor. Tel: (232) 715 00 11.



En tatlı

Reyhan Pastanesi

İzmir’in meşhur pastanesi ‘Reyhan’ın Ilıca’daki şubesi. Çeşme’nin eskilerinden. Tatlı-tuzlu atıştırmalıkları ve pastaları çok lezzetli. Çayınıza ‘sükse’ ve ‘rokoko’ eşlik etsin.









En etnik

Bedevi

Etnik müzik meraklılarının sevdiği bir adres. 01.00’den sonra dolmaya başlıyor ve eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor. Alaçatı’da güzel müzik dinleyip dans etmek istiyorsanız uğrayın. Hafta sonları erken gitmenizde fayda var.

Tel: (531) 666 26 26.



En yıldızlı

Veranda Alaçatı

Alaçatı Beach Resort’un kumsalında hizmet veriyor. Eğlence saat 20.00’de eski Türkçe şarkılarla başlıyor ve 02.00’ye kadar sürüyor. Kalabalık gruplar için iki farklı seçeneğin olduğu fiks mönü uygulaması var. Acı tatlı soslu kalamar ve mücver favori ara sıcaklardan. Kişi başı fiyatı ana yemeksiz 270 TL, ana yemekli 300 TL. Tel: (546) 238 44 50.











En ‘canlı’

On Air Alaçatı

Alaçatı’nın içinde, canlı müzik dinlemeyi tercih edenlerin adresi. Can Aydın, Bengü Berker, Begüm Obiz ve Deniz Sipahi gibi isimler sahneye çıkıyor. Eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor. Mutlaka rezervasyon yaptırın. Sadece müzik için uğrarsanız 70 TL. Kalabalık gruplar için stant ücreti 1250 TL’den başlıyor. Tel: (533) 732 95 99.