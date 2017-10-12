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Seyahat

Endonezya'ya giden gezginlerin yeni trendi: Piton yılanlarıyla masaj!

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bir masaj salonu sıra dışı masaj yöntemi ile görenleri hayrete düşürüyor. Bu masaj merkezinde müşterilerin sırtına dev piton yılanları ile masaj uygulanıyor. Turistlerinde ilgi odağı konumundaki bu merkez pitonların stresi azalttığını savunuyor.

Hürriyet Haber
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Jakarta'daki Bali Refleksoloji Merkezi'nde piton yılanlarıyla masaj yapılıyor. Birkaç yılan müşterinin üzerine konuluyor.

Endonezyaya giden gezginlerin yeni trendi: Piton yılanlarıyla masaj

Masaj merkezinin çalışanları, yılanların vücut üzerindeki hareketleri ve yarattıkları korkuyla salgılanan adrenalinin müşterinin metabolizması üzerinde olumlu bir etki yaptığını söylüyorlar.

Endonezyaya giden gezginlerin yeni trendi: Piton yılanlarıyla masaj

Masaj merkezinin bir çalışanı masaj sırasında kullanılan pitonları gösteriyor.

Endonezyaya giden gezginlerin yeni trendi: Piton yılanlarıyla masaj

Merkezin sahibi masajda piton kullanılmasının stresi azalttığını savunuyor.

Endonezyaya giden gezginlerin yeni trendi: Piton yılanlarıyla masaj

Masaj merkezinde sunulan tedavi çeşitlerinin bir listesi.

Endonezyaya giden gezginlerin yeni trendi: Piton yılanlarıyla masaj

Bir görevli yılanlarla müşterisine masaj yaparken, diğerleri bu ilginç anın fotoğraflarını çekiyor. Pitonlarla masajın bir seansına 47 dolar ödemek gerekiyor.Merkezde, pitonlarla masajın dışında golf toplarıyla masaj ve birayla banyo yapmak gibi başka enteresan tedavi çeşitleri de var.

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Kaynak: BBC

Kaynak: Hürriyet Haber

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Endonezya'ya giden gezginlerin yeni trendi: Piton yılanlarıyla masaj!
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