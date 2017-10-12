Endonezya'ya giden gezginlerin yeni trendi: Piton yılanlarıyla masaj!

Jakarta'daki Bali Refleksoloji Merkezi'nde piton yılanlarıyla masaj yapılıyor. Birkaç yılan müşterinin üzerine konuluyor.





Masaj merkezinin çalışanları, yılanların vücut üzerindeki hareketleri ve yarattıkları korkuyla salgılanan adrenalinin müşterinin metabolizması üzerinde olumlu bir etki yaptığını söylüyorlar.





Masaj merkezinin bir çalışanı masaj sırasında kullanılan pitonları gösteriyor.





Merkezin sahibi masajda piton kullanılmasının stresi azalttığını savunuyor.





Masaj merkezinde sunulan tedavi çeşitlerinin bir listesi.





Bir görevli yılanlarla müşterisine masaj yaparken, diğerleri bu ilginç anın fotoğraflarını çekiyor. Pitonlarla masajın bir seansına 47 dolar ödemek gerekiyor.Merkezde, pitonlarla masajın dışında golf toplarıyla masaj ve birayla banyo yapmak gibi başka enteresan tedavi çeşitleri de var.





Kaynak: BBC