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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Endonezya'da ‘Çin Yeni Yılı’ kutlamaları
Seyahat
Anadolu Ajansı
05.02.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Endonezya'da ‘Çin Yeni Yılı’ kutlamaları

Endonezya yaşayan Çinliler, Çin Yeni Yılı’nı kutluyor. 12 Hayvanlı Çin Ay Takvimi'ne göre Köpek Yılı'nı geride bırakarak Domuz Yılı'na girmenin heyecanını yaşayan Endonezyalı Çinliler, başkent Cakarta'daki Budist tapınağı Wihara Dharma Bhakti'de yeni yılın sağlık, bereket ve şans getirmesi için dua etti.

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Tapınak, Çin kültürü ile bağdaşan ‘şans ve bereketin sembolü’ kırmızı renkte flama ve afişlerle donatılırken, ziyaretçiler yaktıkları tütsülerin dumanıyla bedenlerinin yanı sıra kişisel eşyalarını kutsadı.

Endonezyada ‘Çin Yeni Yılı’ kutlamaları

Tapınağı ziyaret eden 20 yaşındaki Fani Tetania, Çin Yeni Yılı'nı (Imlek) kutluyoruz. Geleneklerimize göre buraya dua etmeye geldim. Umarım bu yıl daha başarılı ve daha iyi bir insan oluruz." dedi.

Endonezyada ‘Çin Yeni Yılı’ kutlamaları

Yeni yılda aile bireyleriyle yemek yemenin önemli olduğunu söyleyen Rico Saputra da yeni yılın herkese huzur, sağlık ve iyi şans getirmesini dilediği.

Endonezyada ‘Çin Yeni Yılı’ kutlamaları

Endonezyada ‘Çin Yeni Yılı’ kutlamaları

Ülkede 5 Şubat, Çin Yeni Yılı dolayısıyla resmi tatil ilan edilirken, Cakarta, Manado, Palembang, Solo, Semarang ve Surabaya gibi bazı kentlerde yeni yıl etkinlikleri düzenlenecek.

Endonezyada ‘Çin Yeni Yılı’ kutlamaları

Endonezya'da 250 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde dördünü oluşturan Çinlilerin gelenek ve göreneklerini kapsayan yeni yıl kutlamalarına yerel dilde ‘Imlek’ adı veriliyor.

Endonezyada ‘Çin Yeni Yılı’ kutlamaları

Çinlilerin kullandığı geleneksel ay takvimine göre, takvimde yer alan 12 hayvanın ismi farklı yıllara veriliyor. Çin takvimi, ayın hareketlerine göre belirlendiğinden, yılbaşı her sene farklılık gösteriyor. Takvimin 12. hayvanı olan Domuz Yılı'nı gelecek yıl takvimin ilk hayvanı olan Fare Yılı takip edecek.

Endonezyada ‘Çin Yeni Yılı’ kutlamaları

Endonezyada ‘Çin Yeni Yılı’ kutlamaları

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