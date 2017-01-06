En zorlu tırmanış: Preikestolen / Norveç

Bu büyüleyici kayayı görmeniz için, öncelikle Stavanger şehrine gelmeniz gerekiyor. Kaya, Stavanger’e yaklaşık 40 km. mesafede Jorpeland isimli bir bölgede yer alıyor. Buraya genellikle şu iki seçenekle geliniyor. Biri Bergen, diğeri ise Oslo üzerinden... Toplu taşıma konusunda açıkçası pek bilgim yok. Ben araç kiralayarak geldim.

Feribotla uzun yolculuk

Bergen - Stavanger arası 150 km. ama feribot ulaşımı falan derken, dört saate yakın sürüyor yolculuk. Stavanger yolu sizi öncelikle 'Halhjem İskelesine' atıyor. Buradan bineceğiniz feribotla 40 dakika civarı yolculuk yapıyor ve Sandvikvag İskelesine ulaşıyorsunuz. Sonrası çok renkli... Yeşillikler içindeki bir yolda yaklaşık bir saat kadar karayolu yolculuğu başlıyor. Manzara şahane...

Daha sonra Stavanger’e 20-25 km. kala ikinci feribot yolculuğunuz başlıyor. Yazarken yoruldum... Ama en sonunda yaşayacağınız deneyim için değer. Devam edeyim... Feribotla yola çıktığınız hattın adı, 'Arsvagen – Mortavika'. Prekistolen’e devam etmek için Lauvik bölgesine gitmek gerekiyor. Bunun için Stavanger’den yaklaşık 30 km. yol yapıyorsunuz. Lauvik’te, bir feribotunuz daha var. Bu hattın adı da Lauvik-Oanes. Karşı kıyıda indikten sonra artık macera başlıyor.

3,8 km’lik zorlu tırmanış

Tırmanacağınız mesafe yaklaşık 3,8 km. Bu mesafe kişinin performansına dayalı olarak değişkenlik gösteriyor. Ortalama 1 ile 3 saat arasında tırmanıyorsunuz. Aynı sürede de inişe geçiyorsunuz tabii... Preikestolen'e çıkmak istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken bir takım konular var. Birincisi, giyeceğiniz ayakkabının tırmanmaya uygun olması. Bu çok önemli çünkü kayma riski olan bir ayakkabı sizin için çok tehlikeli olabilir.

Yüksek bir kesime çıktığınız için hava kaç derece olursa olsun, rüzgârdan korunacak şekilde giyinmenizi tavsiye ederim. İkincisi ise uzun parkurda terleyeceğiniz için yanınıza havlu almanızı öneririm. Ayrıca çok fazla efor sarf edeceğinizden yanınızda en az bir şişe su ve çikolata gibi enerji verecek besinler olmalı.

Sırt çantasıyla yukarı çıkan ve yukarıda çantasından çıkardıkları yiyeceklerle adeta piknik yapan gruplar gördüm. 604 metre yükseklikte günübirlikçiler havası hakimdi. Siz de böyle bir etkinlik yapabilirsiniz. Dünyanın her yerinden insanların geldiği ve aynı manzaraya baktığı bir nokta burası. Norveç planınız varsa, burayı da listene almayı unutmamalısınız.