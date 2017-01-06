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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Seymen BOZASLAN / Instagram: @seymen.b
06.01.2017 - 09:00, Son Güncelleme:

En zorlu tırmanış: Preikestolen / Norveç

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
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Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
En zorlu tırmanış: Preikestolen / Norveç

Norveç'in çok büyük kısmı dağlık alanlardan oluşuyor. Bu nedenle turizm anlayışı da bu paralelde şekillenmiş. Stavanger'deki Preikestolen ülkenin en kıymetli uçurumlarından... 'Pulpit Rock' olarak da biliniyor. Fotoğrafları o kadar büyüleyiciydi ki, sonunda 604 metrelik devasa kaya parçası için yollara düştüm... İşte Norveç'teki büyüleyici kaya...

Bu büyüleyici kayayı görmeniz için, öncelikle Stavanger şehrine gelmeniz gerekiyor. Kaya, Stavanger’e yaklaşık 40 km. mesafede Jorpeland isimli bir bölgede yer alıyor. Buraya genellikle şu iki seçenekle geliniyor. Biri Bergen, diğeri ise Oslo üzerinden... Toplu taşıma konusunda açıkçası pek bilgim yok. Ben araç kiralayarak geldim.

En zorlu tırmanış: Preikestolen / Norveç

 

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Gizli hazineleri olan saklı bir cennet: Stavanger
Gizli hazineleri olan saklı bir cennet: Stavanger

 

Feribotla uzun yolculuk
Bergen - Stavanger arası 150 km. ama feribot ulaşımı falan derken, dört saate yakın sürüyor yolculuk. Stavanger yolu sizi öncelikle 'Halhjem İskelesine' atıyor. Buradan bineceğiniz feribotla 40 dakika civarı yolculuk yapıyor ve Sandvikvag İskelesine ulaşıyorsunuz. Sonrası çok renkli... Yeşillikler içindeki bir yolda yaklaşık bir saat kadar karayolu yolculuğu başlıyor. Manzara şahane...

En zorlu tırmanış: Preikestolen / Norveç

Daha sonra Stavanger’e 20-25 km. kala ikinci feribot yolculuğunuz başlıyor. Yazarken yoruldum... Ama en sonunda yaşayacağınız deneyim için değer. Devam edeyim... Feribotla yola çıktığınız hattın adı, 'Arsvagen – Mortavika'. Prekistolen’e devam etmek için Lauvik bölgesine gitmek gerekiyor. Bunun için Stavanger’den yaklaşık 30 km. yol yapıyorsunuz. Lauvik’te, bir feribotunuz daha var. Bu hattın adı da Lauvik-Oanes. Karşı kıyıda indikten sonra artık macera başlıyor.

En zorlu tırmanış: Preikestolen / Norveç

 

Norveçte yılın en güzel zamanı
Norveç'te yılın en güzel zamanı

 

3,8 km’lik zorlu tırmanış
Tırmanacağınız mesafe yaklaşık 3,8 km. Bu mesafe kişinin performansına dayalı olarak değişkenlik gösteriyor. Ortalama 1 ile 3 saat arasında tırmanıyorsunuz. Aynı sürede de inişe geçiyorsunuz tabii... Preikestolen'e çıkmak istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken bir takım konular var. Birincisi, giyeceğiniz ayakkabının tırmanmaya uygun olması. Bu çok önemli çünkü kayma riski olan bir ayakkabı sizin için çok tehlikeli olabilir.

En zorlu tırmanış: Preikestolen / Norveç

Yüksek bir kesime çıktığınız için hava kaç derece olursa olsun, rüzgârdan korunacak şekilde giyinmenizi tavsiye ederim. İkincisi ise uzun parkurda terleyeceğiniz için yanınıza havlu almanızı öneririm. Ayrıca çok fazla efor sarf edeceğinizden yanınızda en az bir şişe su ve çikolata gibi enerji verecek besinler olmalı.

En zorlu tırmanış: Preikestolen / Norveç

Sırt çantasıyla yukarı çıkan ve yukarıda çantasından çıkardıkları yiyeceklerle adeta piknik yapan gruplar gördüm. 604 metre yükseklikte günübirlikçiler havası hakimdi. Siz de böyle bir etkinlik yapabilirsiniz. Dünyanın her yerinden insanların geldiği ve aynı manzaraya baktığı bir nokta burası. Norveç planınız varsa, burayı da listene almayı unutmamalısınız.

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Dünyanın en iyi seyahat rotası: Norveçin fiyortları
Dünyanın en iyi seyahat rotası: Norveç'in fiyortları
Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
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