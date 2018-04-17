En uzun ömürlü insanlar hangi ülkelerde?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriEn uzun ömürlü insanlar hangi ülkelerde?
GeriSeyahat En uzun ömürlü insanlar hangi ülkelerde?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

En uzun ömürlü insanlar hangi ülkelerde?
Seyahat
Hürriyet Haber
17.04.2018 - 14:59, Son Güncelleme:

En uzun ömürlü insanlar hangi ülkelerde?

İnsanların tarih boyunca gençlik iksirini bulmak için çok uğraş verdiği biliniyor. Bu iksir hala bulunamamış olsa da bazı ülkelerde insan ömrünün dünya ortalamasından (71 yıl) çok daha yüksek olduğu bir gerçek. Peki dünyanın en uzun ömürlü insanlar hangi ülkelerde yaşıyor ve bunu neye borçlular?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Japonya

Burada ortalama ömür 83 yaştır. "Ölümsüzler diyarı" adıyla anılan Okinawa adası uzun ömre dair bilimsel araştırmaların merkezi haline gelmiştir. Japonya'nın güney adalarında 100 yaşını aşkın 400'den fazla insan vardır. Buradaki uzun ömrün sırrı beslenmeyle ilgilidir. Bölge halkının diyeti bol miktarda tofu (soya fasulyesi suyunun fermantasyonundan elde edilen bir tür peynir), tatlı patates ve balığa dayanır.

En uzun ömürlü insanlar hangi ülkelerde

Yaşlıların aktif bir sosyal çevreye sahip olması ve güçlü mahalle ilişkileri, stres seviyesinin düşmesine ve aidiyet duygusunun gelişmesine neden oluyor. Japonya'daki yaşam kalitesini ve farklı kültürü anlamak için dili öğrenmenin önemi vurgulanıyor.

İspanya

İspanya'da ortalama ömür 82,8 yıldır. Bunda zeytinyağı, sebze ve şaraptan oluşan Akdeniz diyeti kadar 'siesta'nın da payı vardır. Öğleden sonra 2.00-5.00 arasında dükkânlar kapanır, hayat durur. Bu saatlerde İspanyolların siesta yaptığı sanılır, ama aslında çalışma süreleri buna göre belirlenmiştir.

En uzun ömürlü insanlar hangi ülkelerde

İspanyollara göre kısa süreli öğle paydoslarında sağlıklı beslenmek oldukça zordur. Oysa 2-3 saatlik molalarda eve veya restorana gidip düzenli yeme olanağı vardır. Ayrıca insanlar gidecekleri yere gitmek için yürümeyi veya bisiklet kullanmayı tercih eder.

Singapur

Singapur'da ortalama ömür 83,1 yıldır. 'Mucizevi' olarak adlandırılan bir sağlık sistemine sahiptir. Bebek ölümleri ve gebeliğe bağlı ölümler en düşük seviyededir ve önleyici bakıma ağırlık verilir.

En uzun ömürlü insanlar hangi ülkelerde

Ülkede spor merkezleri ve parklar yaygın, buralarda egzersiz yapma kültürü gelişkindir. Bir süre önce yaşlılar arasında stresi azaltma ve ruh sağlığını geliştirme amaçlı bir park bile açılmıştı. Ayrıca sigara ve alkole uygulanan vergi diğer ülkelerden çok daha fazladır.

İsviçre

Avrupa'nın en zengin ülkeleri arasında olan İsviçre'de erkeklerin ortalama ömrü 81 yıl. Sağlık hizmetlerinin gelişkinliğinin yanı sıra peynir tüketiminin de bunda önemli bir etken olduğu tahmin ediliyor.

En uzun ömürlü insanlar hangi ülkelerde

Yabancılar arasında iş odaklı yerleşim başta geliyor. Dünyanın en iyi özel okullarını barındırması genç aileler için önemli bir çekim merkezi yapıyor bu ülkeyi. Hafta sonunda şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler Alp Dağları'na ve diğer Avrupa ülkelerine kısa süreli ziyaretler düzenleme olanağına sahip.

Güney Kore

Araştırmalar, ortalama ömrün 90 yılı aştığı ilk ülkenin Güney Kore olduğunu gösteriyor. Bunda güçlü ekonomi ve gelişkin sağlık hizmetlerinin rolü kadar, yüksek tansiyon vakalarının Batılı ülkelerden çok daha düşük seyretmesinin etken olduğu belirtiliyor. Güney Kore'de ayrıca fermente gıda tüketimine dayalı bir beslenme söz konusu. Bunun kolesterol seviyesini düşürdüğüne, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine ve kanseri engellediğine inanılıyor.

Güney Kore’de 64 metrekarelik muhteşem ev
Güney Kore’de 64 metrekarelik muhteşem ev

Kore mutfağı lifli gıdalar ve besin değeri bakımından da zengin. Ülkede mahalle hayatına önem veriliyor. İnsanları bir araya getiren hamam gibi ortak mekânlar sosyalleşme, yenilenme ve stresi azaltmada etkili oluyor. Budizmin de bireyciliğe karşı ortaklaşmayı teşvik eden kültürün gelişmesinde önemli olduğu belirtiliyor.

Kaynak: BBC

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bodrum'da yazlık almadan önce dikkat etmeniz gereken 4 şey

En popüler hayvanların soyları tükeniyor

En uzun ömürlü insanlar hangi ülkelerde?

Bu yaz Kıbrıs’a gitmek için 5 muhteşem neden!