En sakin tatil rotalarından biri: Quiberon Yarımadası
Fransa’nın Atlas Okyanusu kıyısında Quiberon Yarımadası’ında bulunan kayalık sahil şeridi, dünyanın önde gelen seyahat dergilerince ‘en iyi kafa dinlenecek yerler’ arasında gösteriliyor.
Yarımadada bulunan La Côte Sauvage bölgesi kayalık bir sahile sahip.
Yılın belirli zamanlarında sörfçülerin akınına uğrayan bu doğa harikası plaj, kayalık olması nedeniyle etkileyici fotoğraflara da fon olabiliyor. Gün batımını izlemek, uzun yürüyüşler yapmak ve dalga sesleriyle ruhu dinlendirmek için ideal sayılan Quiberon, gizli kalmış bir cennet olarak da adlandırılıyor.
Fotoğraflar: DepoPhotos
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