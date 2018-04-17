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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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En popüler hayvanların soyları tükeniyor
Seyahat
Hürriyet Haber
17.04.2018 - 15:00, Son Güncelleme:

En popüler hayvanların soyları tükeniyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre medyada, reklam kampanyalarında görselleri yer alan hayvanlar vahşi doğada tehdit aldığında olduğu tüketiciler tarafından yeterince bilinmiyor. İşte detaylar...

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Çoğunlukla markaların kampanyalarında, reklamlarında yer alan ve soyları tükenmekte olan hayvanlar arasında aslanlar, filler, kaplanlar da var. Araştırmacılar, bu hayvanların medya ve reklam aracılığıyla görünür olmalarının, vahşi doğada da soylarının da çoğaldığı algısını getirdiğini bunun da yanıltıcı olabileceğini söylüyor. Araştırma sonuçları PLOS Biology adlı uluslararası bilim dergisinde yayımlandı.

En popüler hayvanların soyları tükeniyor

Araştırmanın başındaki isim Dr. Franck Courchamp, hayvanlar arasında doğal yaşam biyolojisinde son zamanla daha yaygın kullanılmaya başlandığını söyledi. Dr. Courchamp soyları tükenen bu hayvanların hangilerinin popüler  kabul edildiğini bulmak için internette dört farklı dilde araştırma yapıp İngilizce, İspanyolca ve Fransızca eğitim veren ilkokullarda anket yaptırdı. Araştırmacılar ankete katılanlara "karizmatik" buldukları hayvanların hangileri olduğunu sordu. Aynı zamanda bu hayvanların hangi sıklıkla hayvanat bahçelerinin internet sitelerinde ve Disney ve Pixar'ın animasyon filmlerinde görüldüklerini inceledi.

En popüler hayvanların soyları tükeniyor

Fransa'daki gönüllü araştırmacılar da bir hafta içinde 10 popüler hayvandan kaçının, hangi sıklıkla yazılı ve görsel medyada yer aldığına baktı. İnceleme sonucunda her gün ortalama 4.4 aslanın logolarda, çizgi filmlerde, dergilerde ve diğer kaynaklarda yer aldığı ortaya çıktı. Buna göre insanlar bir yılda, Batı Afrika'da gözleriyle görebilecekleri aslan sayısından en az iki ya da üç kat daha fazla "temsili aslan" görmüş oluyor. Zira Afrika'daki aslanların soyu tükeniyor.

En popüler on hayvan:

  • Kaplan
  • Aslan
  • Fil
  • Zürafa
  • Leopar
  • Panda
  • Çita
  • Kutup ayısı
  • Kurt
  • Goril

Dr. Courchamp, bu yoğunlukta "temsili hayvan" görmenin bilinçaltına etkisi olabileceği görüşünde:

"İnsanlar hayatlarının hemen her gününde zürafa ve aslan gördükleri için bilinçaltlarında sayılarının da çok olduğu algısı oluşuyor."

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), medyadaki görünürlüklerine rağmen, listelenen hayvanlardan dokuzunun soylarının tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısını yapıyor. Ankete katılanlara bu hayvanların soylarının tükenmekte olduğu bilgisi verildiğinde ise çoğu bunu şaşkınlıkla karşıladı.

En popüler hayvanların soyları tükeniyor

Ankete katılanların yarısına yakını soyları tükenmekte olan gorillerin tehlike altında olduklarını bilmiyordu. Doğayı koruma biyoloğu Dr. Sarah Durant ise 'medyada, reklamlarda hayvanları sıklıkla görmenin soylarının tehlikede olmadığı algısı yarattığı' önerisine temkinli yaklaşıyor. Hayvan türlerinin soylarına ilişkin durum ve doğal yaşamdaki rollerine dair oluşan algı farklı etkenlerle oluşuyor olabilir. Londra Zooloji Toplumu araştırmacısı Dr. Durant, "Doğal yaşamı korumanın arkasındaki psikolojiyi hakkında çok şey bilmiyoruz. Çok yeni bir alan. O kadar çok sorun var ki, birçok kişi çoğu zaman bu ağırlığın altında kalıyor" diyor ve daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söylüyor.

En popüler hayvanların soyları tükeniyor

Dr. Courchamp'ın doğal yaşamı koruma ve hayvanların medyada, reklamlarda kullanılmasıyla ilgili yaratıcı bir fikri var: Soyları tehlikede olan hayvanların görüntülerine 'telif hakkı' getirilmesi ve şirketlerden toplanacak paraların doğal yaşamı koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına bağış olarak ödenmesi. Dr. Courchamp bunun 'gerçekçi bir çözüm olabileceği' görüşünde: "Böyle yapan şirketler var. Jaguar, Panthera adlı sivil toplum örgütüyle ortaklık yapıyor." "Lacoste yakın zamanda logolarını soyları tükenen hayvanların siluetlerine dönüştüren bir kampanya yaptı. Dr. Durant da bunun uygulaması zor ama ilginç bir öneri olduğu kanısında: "Fikri ortaya atmak yalnızca bir adım. Umuyorum, bu tür hayvanlar ve doğal yaşamlarıyla ilgili bir tartışma başlatır."

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın raporuna göre yok olma sınırındaki 10 hayvan türü
Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın raporuna göre yok olma sınırındaki 10 hayvan türü

Ama listedeki bazı hayvanlar için zaman daralıyor. Çevre bilimcileri istikrarlı bir doğal yaşamı koruma programı olmazsa, fillerin gelecek yüzyılda soylarının tükeneceği uyarısını yapıyor. Çita nüfusu yüzde 70 azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Afrika'da da yalnızca yüzde 9 oranında kaldılar. Dr. Courchamp daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini söylüyor: "Şimdilik, ölmek üzere olan bu tür hayvanlara ilk yardım uyguluyoruz. Yalnızca soylarının tükenmesini birer gün erteleyebiliyoruz, onları kurtarmıyoruz."Uzmanlar, dünyada en popüler, en çok beğenilen hayvanların soyunun tahmin ettiğimizden çok daha büyük tehlike altında olduğunu söylüyor.

Kaynak: BBC

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