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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HürriyetSeyahatEn popüler 100 turistik kent arasında İstanbul 15. Sırada
Seyahat En popüler 100 turistik kent arasında İstanbul 15. Sırada
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Seyahat
Hürriyet Haber
08.01.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

En popüler 100 turistik kent arasında İstanbul 15. Sırada

Turizm ile ilgili çıkan haberleri inceleyen Interpress’in, araştırma şirketi Euromonitor tarafından yayınlanan verilerden yola çıkarak dünyanın en popüler 100 turistik kenti belli oldu. İlk üç sırada Çin’in Hong Kong, Tayland’ın Bangkok ve İngiltere’nin Londra şehri yer alıyor. Listede 2016 yılında 9.17 milyon turistin ziyaret ettiği İstanbul’un 15. sırada yer aldığı belirlendi.
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Ajans Press’in Euromonitor’den edindiği bilgilere göre dünyanın en popüler 100 turistik kenti açıklandı. 2016 yılında 9.17 milyon turistin ziyaret ettiği İstanbul ise aynı listenin 15’inci sırasında yer alıyor…

Yüzde 5.8 azalma…

En popüler 100 turistik kent arasında İstanbul 15. Sırada

2016 yılında 9.17 milyon turistin ziyaret ettiği İstanbul'u geçen sene 8.6 milyon turist ziyaret etmiş. İki yıl arasında turist sayısında yaşanan yüzde 5.8 oranındaki azalma, İstanbul'un listede geri planda kalmasına neden olmuş.

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Üç şehrimiz daha listede

En popüler 100 turistik kent arasında İstanbul 15. Sırada

Dünya çapında en çok ziyaret edilen turistik kentler arasında Türkiye'den sadece İstanbul yer almıyor. Aynı listede Antalya, Edirne ve Artvin de bulunuyor. Bu kentlerin listedeki yeri ise sırasıyla şöyle: 29, 68 ve 85…

Asya kentlerine talep çok

En popüler 100 turistik kent arasında İstanbul 15. Sırada

Listenin ilk sırasında yer alan Çin'in Hong Kong kentini 2016 yılında 26.55 milyon turist ziyaret etmiş. 2017 yılında ise bu rakam yüzde 3.2 oranında düşse de 25.7 milyon olmuş.

2017de İstanbula 7 milyon turisti ağırladı
2017'de İstanbul'a 7 milyon turisti ağırladı

İkinci sıradaki Tayland'ın Bangkok şehrini 2016'da 21.25 milyon turist ziyaret ederken 2017 yılında bu rakam yüzde 9.5 artışla 23.27 milyona ulaşmış.

En popüler 100 turistik kent arasında İstanbul 15. Sırada

Üçüncü sırada İngiltere'nin başkenti Londra yer alırken, şehre 2016 yılında 19.19 milyon turist geldiği 2017 yılında ise bu rakamın yüzde 3.4 artışla 19.8 milyon olduğu belirtilmiş.

En popüler 100 turistik kent arasında İstanbul 15. Sırada

Komşu ülkelere akın

En popüler 100 turistik kent arasında İstanbul 15. Sırada

Listenin üst sıralarında Asya kentlerinin bulunması dikkat çekerken, bunda en büyük etkenin son dönemlerde Çin'den komşu ülkelere gerçekleşen turist akını olduğu saptandı. Avrupa kentlerinin ise Euro Bölgesi’nde yaşanan kriz ve göçmen sorunu nedeniyle gerilere düşmesi dikkat çekti.

Fotoğraflar: Sözcü 

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