En popüler 100 turistik kent arasında İstanbul 15. Sırada
Ajans Press’in Euromonitor’den edindiği bilgilere göre dünyanın en popüler 100 turistik kenti açıklandı. 2016 yılında 9.17 milyon turistin ziyaret ettiği İstanbul ise aynı listenin 15’inci sırasında yer alıyor…
Yüzde 5.8 azalma…
2016 yılında 9.17 milyon turistin ziyaret ettiği İstanbul'u geçen sene 8.6 milyon turist ziyaret etmiş. İki yıl arasında turist sayısında yaşanan yüzde 5.8 oranındaki azalma, İstanbul'un listede geri planda kalmasına neden olmuş.
Üç şehrimiz daha listede
Dünya çapında en çok ziyaret edilen turistik kentler arasında Türkiye'den sadece İstanbul yer almıyor. Aynı listede Antalya, Edirne ve Artvin de bulunuyor. Bu kentlerin listedeki yeri ise sırasıyla şöyle: 29, 68 ve 85…
Asya kentlerine talep çok
Listenin ilk sırasında yer alan Çin'in Hong Kong kentini 2016 yılında 26.55 milyon turist ziyaret etmiş. 2017 yılında ise bu rakam yüzde 3.2 oranında düşse de 25.7 milyon olmuş.
İkinci sıradaki Tayland'ın Bangkok şehrini 2016'da 21.25 milyon turist ziyaret ederken 2017 yılında bu rakam yüzde 9.5 artışla 23.27 milyona ulaşmış.
Üçüncü sırada İngiltere'nin başkenti Londra yer alırken, şehre 2016 yılında 19.19 milyon turist geldiği 2017 yılında ise bu rakamın yüzde 3.4 artışla 19.8 milyon olduğu belirtilmiş.
Komşu ülkelere akın
Listenin üst sıralarında Asya kentlerinin bulunması dikkat çekerken, bunda en büyük etkenin son dönemlerde Çin'den komşu ülkelere gerçekleşen turist akını olduğu saptandı. Avrupa kentlerinin ise Euro Bölgesi’nde yaşanan kriz ve göçmen sorunu nedeniyle gerilere düşmesi dikkat çekti.
Fotoğraflar: Sözcü