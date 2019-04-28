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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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En kullanışlı 10 çadır
Seyahat
Erdem Enginar
28.04.2019 - 08:27, Son Güncelleme:

En kullanışlı 10 çadır

Geçen hafta Hürriyet Ekonomi sayfalarında, ‘Bu yaz kamptayız’ başlıklı bir haber vardı. Haberde, artan yabancı turist sayısı ve yükselen döviz kurları nedeniyle otel fiyatlarının arttığından, yerli turistin çareyi çadır kurmakta bulduğundan bahsediliyordu. Çadır ve kamp malzemeleri satışının geçen yıla göre iki kat arttığını duyunca, kamp çadırının en iyilerini seçmeye karar verdik. Alanında uzman jürimiz, mevsimlik çadırlarda kendi tercihlerini sıraladı.

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Süleyman Şahin / İst. Doğa Spor. Kulübü Bşk.
Gece kurulumu çok rahat
Vango Alpha River 300
Kumaşı yanmaya dayanıklı ve su geçirmiyor. Birçok testte rüzgâr dayanıklılığı onaylanmış bir ürün. Kolay kurulumu, aydınlık bagaj alanı, hafifliği ve çok sayıda iç cebi sayesinde konforu artırıyor. Karanlıkta parlayan pimleme noktaları sayesinde gece kurulumu da çok rahat. Süleyman Şahin “Çadır ayrıca tek tente olarak kullanılabilen ergonomik bir tasarıma sahip” diyor. Fiyatı 800 TL

En kullanışlı 10 çadır

Osman Yaşar / İst. Doğa Kamp Karavan Kulübü
Dört mevsime uygun
Husky Bret
Geleneksel kubbe şeklindeki çatısıyla dört mevsim kullanıma uygun. İki alüminyum çubuk ve 12 noktadan yere sabitleme özelliğiyle sert rüzgârlara karşı dayanıklı. Ayrıca iki girişe ve bir bagaja sahip. Nefes alabilen kumaşı ve istendiğinde kapatılabilen iki adet havalandırmasıyla rahat bir kullanım sağlıyor. Fiyatı: 770 TL (www.huskyturkiye.com)

En kullanışlı 10 çadır

Memet Güngör / İst. Doğa Dağcılık Spor Kulübü antrenörü
Sıcak havaların en iyisi
Vaude Taurus Campo 3P
İç ve dış tentesi birbirinden bağımsız olduğundan çok yönlü bir kullanım sunuyor. Yapısında kullanılan çubuklar çadırın dayanıklılığını etkilemiyor. Kapı üzerinde bulunan fonksiyonel fermuarlar farklı şekilde açılarak havalandırmada ya da giriş çıkışlar için kullanılıyor. Memet Güngör sıcak havalarda rahat bir kamp geçirmek isteyenlere öneriyor. 1600-1900 TL arasında değişiyor.

En kullanışlı 10 çadır

Mehmet Çiçek / İst. Doğa Spor. Kulübü Bşk. Yrd.
Güneşle biten uykuya son
Arpenaz 3 Fresh & Black
Kurulum kolaylığının yanı sıra çadırın en güzel özelliği ışık geçirmemesi. Diğer çadırlarda gün- doğumu ile uyanırken bu çadırda havanın aydınlandığını anlamıyorsunuz. Yaz günlerinde ise güneşi yansıtan dış tentesi sayesinde sağladığı serinlik üst düzey bir konfor sunuyor. Mehmet Çiçek “Hem özellikleri hem de fiyat performans açısından en uygun çadır” diyor. Fiyatı: 450 TL

En kullanışlı 10 çadır

Erol Geygel / Kamptrek Doğa Sporları rehberi
Cibinlik ve ‘yüksek’ rahatlık
Husky Bonelli
130 cm tavan yüksekliğiyle rahat bir şekilde çadır içinde hareket etme imkânı sağlıyor. Nefes alabilen iç katman sayesinde içeride buğu oluşmuyor ve damlama yapmıyor. “Çift katmanı sayesinde sıcak havalarda daha iyi hava sirkülasyonu için cibinlik büyük avantaj sağlıyor” diyor Erol Geygel. Fiyatı: 900 TL. (www.huskyturkiye.com)

En kullanışlı 10 çadır

Hatice Uyar / Trekist Doğa Sporları rehberi
Her koşulda güven
The North Face Triarch 2 (T93byegne)
En hafiflerden biri olduğundan taşınabilirliği kolay… Su geçirmeyen ve nefes alabilen kumaşı ve dayanıklılığı ile kampçılara güven veren bir ürün. İç tentesinin üzerinde bulunan ceplere ufak eşyalarınızı saklayabiliyorsunuz. Hatice Uyar “Hem hafif hem dayanıklı olmasıyla her türlü iklim koşulunda güvenle kamp yapmak için harika bir ürün” diyor. Fiyatı: 3700 TL.

En kullanışlı 10 çadır

Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı
Bu mevsimde en iyisi
Marmot Vapor
Çadırın tasarımı rüzgâr enerjisini karşılayarak dağıtıyor. Böylece çadır rüzgârdan zarar görmüyor. Çift bagaj özelliğinin olması büyük avantaj! Çadır içinde aydınlatmanın iyi olmasını sağlayan tavan filesi bulunuyor. Fermuarlarının çok kolay açılıp kapanması ve takılmaması ise önemli bir özellik! Yıldırım Güngör “Yağmurlardan korkmadan mevsimin tadını çıkarmak için en ideal çadır” diyor. Fiyatı: 2000-2400 TL arasında değişiyor.

En kullanışlı 10 çadır

Abdullah Özdemir / Doğa gezgini
Bir çadır, iki oda
Husky Bromer
İki ayrı yatma bölümünün olması ve su geçirmeme özelliği bulunuyor. Uzun kamp süreçlerine uygun bir dizaynı var ve rüzgârlı havalara karşı dayanıklı. “Çift katman çadır olması nedeniyle güneş ışınlarına karşı koruyucu… Bu özelliği sıcak havalarda kullanımı da kolaylaştırıyor” diyor Abdullah Özdemir. Fiyatı: 1650 TL. (www.huskyturkiye.com)

En kullanışlı 10 çadır

Nadiye Çağlar / Hürriyet Seyahat gezgini
Yaz kampı sevenlere
Jack Wolfskin Skyrocket III Dome
İki katlı çadır yaz mevsime uygun olarak tasarlanmış. 115 santimetrelik tavan yüksekliği, içerisinde rahatça oturmaya ve hareket etmeye imkân sağlıyor. 170 santimetrelik iç çadır genişliği ile de üç uyku tulumu yan yana sığıyor. Nadiye Çağlar, “Ailecek doğada olmayı seven çocuklu aileler için en iyi tercihlerden biri” diyor. Fiyatı: 2000 TL (www.jack-wolfskin.com)

En kullanışlı 10 çadır

Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat gezgini
Yüksek konfor isteyenlere
Husky Felen
Geniş bir iç hacmi ve 130 cm tavan yüksekliğine sahip. Nefes alabilir iç kısmı ile ondan bağımsız naylon cibinlik bulunuyor. Haşere ve dış ortamdan yalıtımı sağlamak ve hava sirkülasyonunu hızlandırmak için kapı girişinde file kullanılmış. Bahar Gündoğdu “Husky Felen ile yaptığınız gezilerde konforlu bir kamp hayatınız olacak” diyor. Fiyatı: 1500 TL. (www.huskyturkiye.com)

En kullanışlı 10 çadır

Not: Çadırların fiyatları satış noktalarına göre farklılaşabiliyor. Biz kendi sitelerindeki ya da farklı mecralardaki ortalama fiyatları baz aldık. En uygun fiyat için almadan önce iyi araştırılmasında fayda var

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