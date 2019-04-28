En kullanışlı 10 çadır

Süleyman Şahin / İst. Doğa Spor. Kulübü Bşk.

Gece kurulumu çok rahat

Vango Alpha River 300

Kumaşı yanmaya dayanıklı ve su geçirmiyor. Birçok testte rüzgâr dayanıklılığı onaylanmış bir ürün. Kolay kurulumu, aydınlık bagaj alanı, hafifliği ve çok sayıda iç cebi sayesinde konforu artırıyor. Karanlıkta parlayan pimleme noktaları sayesinde gece kurulumu da çok rahat. Süleyman Şahin “Çadır ayrıca tek tente olarak kullanılabilen ergonomik bir tasarıma sahip” diyor. Fiyatı 800 TL

Osman Yaşar / İst. Doğa Kamp Karavan Kulübü

Dört mevsime uygun

Husky Bret

Geleneksel kubbe şeklindeki çatısıyla dört mevsim kullanıma uygun. İki alüminyum çubuk ve 12 noktadan yere sabitleme özelliğiyle sert rüzgârlara karşı dayanıklı. Ayrıca iki girişe ve bir bagaja sahip. Nefes alabilen kumaşı ve istendiğinde kapatılabilen iki adet havalandırmasıyla rahat bir kullanım sağlıyor. Fiyatı: 770 TL (www.huskyturkiye.com)

Memet Güngör / İst. Doğa Dağcılık Spor Kulübü antrenörü

Sıcak havaların en iyisi

Vaude Taurus Campo 3P

İç ve dış tentesi birbirinden bağımsız olduğundan çok yönlü bir kullanım sunuyor. Yapısında kullanılan çubuklar çadırın dayanıklılığını etkilemiyor. Kapı üzerinde bulunan fonksiyonel fermuarlar farklı şekilde açılarak havalandırmada ya da giriş çıkışlar için kullanılıyor. Memet Güngör sıcak havalarda rahat bir kamp geçirmek isteyenlere öneriyor. 1600-1900 TL arasında değişiyor.

Mehmet Çiçek / İst. Doğa Spor. Kulübü Bşk. Yrd.

Güneşle biten uykuya son

Arpenaz 3 Fresh & Black

Kurulum kolaylığının yanı sıra çadırın en güzel özelliği ışık geçirmemesi. Diğer çadırlarda gün- doğumu ile uyanırken bu çadırda havanın aydınlandığını anlamıyorsunuz. Yaz günlerinde ise güneşi yansıtan dış tentesi sayesinde sağladığı serinlik üst düzey bir konfor sunuyor. Mehmet Çiçek “Hem özellikleri hem de fiyat performans açısından en uygun çadır” diyor. Fiyatı: 450 TL

Erol Geygel / Kamptrek Doğa Sporları rehberi

Cibinlik ve ‘yüksek’ rahatlık

Husky Bonelli

130 cm tavan yüksekliğiyle rahat bir şekilde çadır içinde hareket etme imkânı sağlıyor. Nefes alabilen iç katman sayesinde içeride buğu oluşmuyor ve damlama yapmıyor. “Çift katmanı sayesinde sıcak havalarda daha iyi hava sirkülasyonu için cibinlik büyük avantaj sağlıyor” diyor Erol Geygel. Fiyatı: 900 TL. (www.huskyturkiye.com)

Hatice Uyar / Trekist Doğa Sporları rehberi

Her koşulda güven

The North Face Triarch 2 (T93byegne)

En hafiflerden biri olduğundan taşınabilirliği kolay… Su geçirmeyen ve nefes alabilen kumaşı ve dayanıklılığı ile kampçılara güven veren bir ürün. İç tentesinin üzerinde bulunan ceplere ufak eşyalarınızı saklayabiliyorsunuz. Hatice Uyar “Hem hafif hem dayanıklı olmasıyla her türlü iklim koşulunda güvenle kamp yapmak için harika bir ürün” diyor. Fiyatı: 3700 TL.

Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı

Bu mevsimde en iyisi

Marmot Vapor

Çadırın tasarımı rüzgâr enerjisini karşılayarak dağıtıyor. Böylece çadır rüzgârdan zarar görmüyor. Çift bagaj özelliğinin olması büyük avantaj! Çadır içinde aydınlatmanın iyi olmasını sağlayan tavan filesi bulunuyor. Fermuarlarının çok kolay açılıp kapanması ve takılmaması ise önemli bir özellik! Yıldırım Güngör “Yağmurlardan korkmadan mevsimin tadını çıkarmak için en ideal çadır” diyor. Fiyatı: 2000-2400 TL arasında değişiyor.

Abdullah Özdemir / Doğa gezgini

Bir çadır, iki oda

Husky Bromer

İki ayrı yatma bölümünün olması ve su geçirmeme özelliği bulunuyor. Uzun kamp süreçlerine uygun bir dizaynı var ve rüzgârlı havalara karşı dayanıklı. “Çift katman çadır olması nedeniyle güneş ışınlarına karşı koruyucu… Bu özelliği sıcak havalarda kullanımı da kolaylaştırıyor” diyor Abdullah Özdemir. Fiyatı: 1650 TL. (www.huskyturkiye.com)

Nadiye Çağlar / Hürriyet Seyahat gezgini

Yaz kampı sevenlere

Jack Wolfskin Skyrocket III Dome

İki katlı çadır yaz mevsime uygun olarak tasarlanmış. 115 santimetrelik tavan yüksekliği, içerisinde rahatça oturmaya ve hareket etmeye imkân sağlıyor. 170 santimetrelik iç çadır genişliği ile de üç uyku tulumu yan yana sığıyor. Nadiye Çağlar, “Ailecek doğada olmayı seven çocuklu aileler için en iyi tercihlerden biri” diyor. Fiyatı: 2000 TL (www.jack-wolfskin.com)

Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat gezgini

Yüksek konfor isteyenlere

Husky Felen

Geniş bir iç hacmi ve 130 cm tavan yüksekliğine sahip. Nefes alabilir iç kısmı ile ondan bağımsız naylon cibinlik bulunuyor. Haşere ve dış ortamdan yalıtımı sağlamak ve hava sirkülasyonunu hızlandırmak için kapı girişinde file kullanılmış. Bahar Gündoğdu “Husky Felen ile yaptığınız gezilerde konforlu bir kamp hayatınız olacak” diyor. Fiyatı: 1500 TL. (www.huskyturkiye.com)

Not: Çadırların fiyatları satış noktalarına göre farklılaşabiliyor. Biz kendi sitelerindeki ya da farklı mecralardaki ortalama fiyatları baz aldık. En uygun fiyat için almadan önce iyi araştırılmasında fayda var