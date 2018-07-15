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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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En iyi uçak seyredilen kumsallar
Seyahat
Tolga ÖZBEK
15.07.2018 - 05:41, Son Güncelleme:

En iyi uçak seyredilen kumsallar

Deniz kenarındasınız. Kumların üzerinde şezlonga uzanmışsınız. Tepenizden bir uçak geçiyor. Neredeyse zıplasanız uçağın lastiklerine değeceksiniz. İşte dünyanın en güzel uçak seyredebileceğiniz kumsalları…

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Geçtiğimiz günlerde Karayipler’de St. Maarten Havalimanı’nın dibinde olmasıyla tanınan Maho Beach’te poz veren Ukraynalı akrobat çift Yulia Nos ile Oleg Kolisnichenko ilginç bir tartışmanın ortasında kaldı. Yulia, tek eliyle Oleg’in kafası üzerinde amuda kalkmış ve ayakları neredeyse uçağın iniş takımına değecek gibi duruyordu.

Instagram’a fotoğrafı yükledikten sonra ‘Uçağa çarpabilirdin’ yorumları alan akrobat çift, görüntüde uçağa uzak olduklarını ancak kameranın bakış açısıyla iniş takımlarına değiyormuş gibi gözüktüklerini yazmalarına rağmen insanları inandırmakta zorluk çektiler.
Ama en büyük tepki de ‘spotter’ olarak adlandırılan havacılık fotoğrafçılarından geldi. İlginç pozlar uğruna bu tür davranışların giderek arttığına dikkat çeken spotter’lar, tel örgülerden atlayıp kendini uçakların önüne atanlar gibi ‘çılgınlar’ nedeniyle yakın bir gelecekte bu kadar yakından uçakların izlendiği alanlara yasak gelebileceğine dikkat çekti.

DÜNYANIN EN İYİ SAHİL HAVALİMANLARI

1- Phuket Adası, Tayland

Tayland’ın tatil adası Phuket’in havalimanı yaklaşma hattında Nai Yang Plajı bulunuyor. Meydanın batısındaki plaja ana yoldan yaklaşık 15 dakika yürüyerek ulaşmak mümkün. İnişler 09 pistine olduğunda uçaklar plaj üzerinden geçmeye başlıyor. Nai Yang’ta ayrıca spotter’lar için platform da yer alıyor. Buraya bölgesel küçük havayollarının yanı sıra aralarında Türk Hava Yolları’nın da olduğu birçok şirket, geniş gövdeli uçaklarıyla geliyor. Meydanın kuzeyi ise askeri amaçlı kullanılıyor. Ancak askeri tarafa yaklaşmak güvenlik açısından riskli.

2- Skiathos, Yunanistan

Çok uzaklara gitmek istemezseniz, Ege Denizi’nin tatil merkezlerinden Skiathos Adası’nın havalimanı sizi bekliyor. Kısa pistin başına oturmak için pilotlar yaklaşma hattının biraz altında yaklaştıklarında birkaç metre üzerinizden geçen uçaklar insanın içini ürpertmiyor değil. Seyir noktası, pist başına çok yakın. Arada herhangi bir koruma da yok. Bu nedenlerde kalkışta pilotlar gaz açtığında sizi de uçurabilir! Buraya en çok İngiliz charter havayolu şirketleri geliyor.

3- Sydney, Avustralya

Avustralya’nın saatte 80 trafik ile en yoğun havalimanı olan Sydney Kingsford Smith Havalimanı’na özellikle 16R/34L pistine inişlerinde sahilden çok iyi fotoğraflar yakalamak mümkün. Aracı ile gelenler için otopark da var. Havalimanının ana kullanıcıları Qantas, Jetstar ve Virgin Australia. En büyük yolcu uçağı Airbus A380 ile buraya ev sahibi Qantas’ın yanı sıra Singapur ile Emirates de geliyor.

4- St. Maarten, Karayipler

Havalimanında en iyi plaj-uçak fotoğrafları, geniş gövdeli uçaklar geldiğinde çekiliyor. Plajın neredeyse tamamının elinde cep telefonları ile o anlar ölümsüzleştiriliyor. Hatta sırf Maho Beach’te o pozu verebilmek için St. Maarten’e gidenler bile var. KLM’in Boeing 747’lerle yaptığı seferleri durdurup Airbus A330’a dönmesi meraklıları üzse de alçak geçişler yine de plajı gidenlere farklı bir atmosfer yaşatmayı sürdürüyor.

5- Lanzarote, Kanarya Adaları

İnişler 03 pistine olduğunda plaj ve Lanzarote Arrecife Havalimanı’na inen uçaklar farklı bir açı sunabiliyor. Güneşin açısı nedeniyle özellikle sabah saatleri çekim için çok daha iyi. Plaja toplu ulaşım yok. Taksi tutmak veya araç kiralamak en iyisi. Havalimanına inen havayollarının ağırlığını Avrupalı charter yani tarifesiz sefer yapan havayolları oluşturuyor. Son yıllarda düşük maliyetli şirketler de Lanzarote’ye yoğun uçuyor.

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