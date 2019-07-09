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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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En güzel bisiklet rotaları
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
09.07.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

En güzel bisiklet rotaları

Doğayı pedal çevirerek keşfetmek isteyenler için ülkemiz eşsiz zenginlikler sunuyor. Muhteşem manzaralar eşliğinde hem de tamamen bilek gücüyle yolculuk yapmayı arzulayanlar için en güzel bisiklet rotalarını derledik İşte detaylar…

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Kapadokya

Kapadokya, bisiklet kullanırken en güzel fotoğrafları çekebileceğiniz yerlerin başında geliyor. Yalnız biraz yokuşlu ve engebeli yollarda pedal sürmeyi göze almanız gerekir. Ürgüp, Avanos, Ihlara Vadisi muhteşem manzaralar sunacak. İmkanınız varsa cave mağara otelde konaklayın ve bu yolculuğa bir de balon turu sığdırın.

En güzel bisiklet rotaları


Likya Turu

Likya Turu aslında uzun bir yolculuk. Bu yüzden pek çok kişi bu turu birkaç rotaya bölerek yapıyor. 555 km’lik 55 yürüyüş rotasının bulunduğu bu yol Fethiye’den başlıyor ve Antalya’ya kadar uzanıyor. Akdeniz’in büyülü manzarası eşliğinde bisiklet keyfi sürmek için siz de kendinize bir rota seçin.

En güzel bisiklet rotaları



Tekirdağ – Uçmakdere - Şarköy

İstanbul’a yakın bir yerlerde pedal çevirmek istiyorsanız Tekirdağ’ın Marmara Deniz’i manzarası eşliğinde yola koyulun. Uçmakdere, Mürefte, Şarköy arasındaki sahil yolunun manzarası güzel ancak oldukça yokuşlu.

Taraklı-Mudurnu-Abant

Yeşilin bin bir tonuyla döşeli yollarda bisiklete binmek isterseniz Bolu’ya doğru yolculuk yapın. Abant gölü ve çevresi yılın her mevsimi farklı güzellikte. Buraya yakın Mudurnu ve Taraklı’yı da rotanıza ekleyebilirsiniz.

En güzel bisiklet rotaları


Gelibolu

Bisikletinizle birlikte tarihsel bir yolculuk yapmak isterseniz Çanakkale’nin Gelibolu yarımadasını rotanıza ekleyin. Çanakkale’de kaybettiğimiz binlerce şehidimizi anıp yarımadanın insanı oldukça etkileyen topraklarının üzerinde farklı bir enerji içerisinde pedal çevirebilirsiniz. Şehitlik Anıtı ve Piri Reis Müzesi gezilebilir.

Kazdağları

Türkiye’nin oksijeni en bol yörelerinin başında gelen Kazdağları’nda gezilecek yerler çok. Yakın çevrede Asos, Behramkale, Zeytinli köyünü görüp dilerseniz feribotla Bozcaada’ya bile yolculuk yapabilirsiniz.

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Egenin deniz kokan sakin şehri Huzur arıyorsanız burası tam size göre...
Ege'nin deniz kokan 'sakin şehri'! Huzur arıyorsanız burası tam size göre...  

İstanbul sahilleri

Bisikletinizle ille de şehir dışına gidecek değilsiniz, İstanbul’da yaşıyorsanız çok şanslısınız. İstanbul’un Tuzla’dan başlayarak Büyükçekmece’ye kadar uzanan oldukça uzun bir sahil şeridi var. Bir de tabi boğaz ve Haliç kıyıları... En popüler rotalar Caddebostan sahili. Hatta belediyenin bisikletlerini de kiralayabiliyorsunuz.

En güzel bisiklet rotaları


Karaburun – İzmir

İzmir ve çevresinde pedal çevirecekler için alternatif rotalar çok. Çeşme ve Alaçatı sahilleri en bilindik yerler. Seferihisar ya da Urla tarafları da dolaşılabilir. Ancak daha sakin bakir koylarda pedal çevirmek istiyorsanız Karaburun yarımadasını gezin.

En güzel bisiklet rotaları


Ayder Yaylası
Yeşilin binbir tonunu görebileceğiniz Türkiye’nin en ekolojik yerlerinden birinde gezmek istiyorsanız Ayder Yaylası’na gidin. Ayder yaylası çok bilindik bir yer ve özellikle yaz aylarında kalabalık gelirse kendinizi Rize ve Artvin’in el değmemiş çok sayıda yaylasına yol alabilirsiniz.

Alanya

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun da startının verildiği Alanya’nın oldukça uzun bir sahil şeridi var. Gazipaşa’dan Manavgat’a kadar uzanan, şehir merkezinde bile kesintisiz kilometrelerce süren sahili olan Alanya’da bisiklet sürmek çok keyifli. Alanya belediyesinin de sahillerde bisiklet kiralama üniteleri bulunuyor.

Kaynak: enuygun.com

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