En güzel bisiklet rotaları
Doğayı pedal çevirerek keşfetmek isteyenler için ülkemiz eşsiz zenginlikler sunuyor. Muhteşem manzaralar eşliğinde hem de tamamen bilek gücüyle yolculuk yapmayı arzulayanlar için en güzel bisiklet rotalarını derledik İşte detaylar…
Kapadokya
Kapadokya, bisiklet kullanırken en güzel fotoğrafları çekebileceğiniz yerlerin başında geliyor. Yalnız biraz yokuşlu ve engebeli yollarda pedal sürmeyi göze almanız gerekir. Ürgüp, Avanos, Ihlara Vadisi muhteşem manzaralar sunacak. İmkanınız varsa cave mağara otelde konaklayın ve bu yolculuğa bir de balon turu sığdırın.
Likya Turu
Likya Turu aslında uzun bir yolculuk. Bu yüzden pek çok kişi bu turu birkaç rotaya bölerek yapıyor. 555 km’lik 55 yürüyüş rotasının bulunduğu bu yol Fethiye’den başlıyor ve Antalya’ya kadar uzanıyor. Akdeniz’in büyülü manzarası eşliğinde bisiklet keyfi sürmek için siz de kendinize bir rota seçin.
Tekirdağ – Uçmakdere - Şarköy
İstanbul’a yakın bir yerlerde pedal çevirmek istiyorsanız Tekirdağ’ın Marmara Deniz’i manzarası eşliğinde yola koyulun. Uçmakdere, Mürefte, Şarköy arasındaki sahil yolunun manzarası güzel ancak oldukça yokuşlu.
Taraklı-Mudurnu-Abant
Yeşilin bin bir tonuyla döşeli yollarda bisiklete binmek isterseniz Bolu’ya doğru yolculuk yapın. Abant gölü ve çevresi yılın her mevsimi farklı güzellikte. Buraya yakın Mudurnu ve Taraklı’yı da rotanıza ekleyebilirsiniz.
Gelibolu
Bisikletinizle birlikte tarihsel bir yolculuk yapmak isterseniz Çanakkale’nin Gelibolu yarımadasını rotanıza ekleyin. Çanakkale’de kaybettiğimiz binlerce şehidimizi anıp yarımadanın insanı oldukça etkileyen topraklarının üzerinde farklı bir enerji içerisinde pedal çevirebilirsiniz. Şehitlik Anıtı ve Piri Reis Müzesi gezilebilir.
Kazdağları
Türkiye’nin oksijeni en bol yörelerinin başında gelen Kazdağları’nda gezilecek yerler çok. Yakın çevrede Asos, Behramkale, Zeytinli köyünü görüp dilerseniz feribotla Bozcaada’ya bile yolculuk yapabilirsiniz.
İstanbul sahilleri
Bisikletinizle ille de şehir dışına gidecek değilsiniz, İstanbul’da yaşıyorsanız çok şanslısınız. İstanbul’un Tuzla’dan başlayarak Büyükçekmece’ye kadar uzanan oldukça uzun bir sahil şeridi var. Bir de tabi boğaz ve Haliç kıyıları... En popüler rotalar Caddebostan sahili. Hatta belediyenin bisikletlerini de kiralayabiliyorsunuz.
Karaburun – İzmir
İzmir ve çevresinde pedal çevirecekler için alternatif rotalar çok. Çeşme ve Alaçatı sahilleri en bilindik yerler. Seferihisar ya da Urla tarafları da dolaşılabilir. Ancak daha sakin bakir koylarda pedal çevirmek istiyorsanız Karaburun yarımadasını gezin.
Ayder Yaylası
Yeşilin binbir tonunu görebileceğiniz Türkiye’nin en ekolojik yerlerinden birinde gezmek istiyorsanız Ayder Yaylası’na gidin. Ayder yaylası çok bilindik bir yer ve özellikle yaz aylarında kalabalık gelirse kendinizi Rize ve Artvin’in el değmemiş çok sayıda yaylasına yol alabilirsiniz.
Alanya
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun da startının verildiği Alanya’nın oldukça uzun bir sahil şeridi var. Gazipaşa’dan Manavgat’a kadar uzanan, şehir merkezinde bile kesintisiz kilometrelerce süren sahili olan Alanya’da bisiklet sürmek çok keyifli. Alanya belediyesinin de sahillerde bisiklet kiralama üniteleri bulunuyor.
Kaynak: enuygun.com
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