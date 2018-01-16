En çok ziyaret edilen ören: Ihlara Vadisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin

e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL

Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HürriyetSeyahatEn çok ziyaret edilen ören: Ihlara Vadisi
Seyahat En çok ziyaret edilen ören: Ihlara Vadisi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Bir metre boyundaki insanların köyü

Seyahat
Hürriyet Haber
16.01.2018 - 14:48, Son Güncelleme:

En çok ziyaret edilen ören: Ihlara Vadisi

Dünyanın en büyük kanyonu Grand Kanyon’u bilmeyen yoktur. Dünyanın en büyük kanyonları arasına yer alan Ihlar Vadisi ise son zamanlarda ziyaretçi akınına uğruyor. Doğal yaşam ve bir de cam köprü bulunan Ihlara Vadisi’nde 2016’ya göre ziyaretçi oranı yüzde 20 arttı.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurmasından dolayı adeta açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi'ni geçen yıl ziyaret eden turist sayısı, 2016'ya göre yüzde 20 artarak 421 bin oldu.

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Güzelyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alan, "Kapadokya'nın incisi" olarak nitelendirilen Ihlara Vadisi'nin Aksaray'ın en önemli ören yeri olduğunu söyledi.

En çok ziyaret edilen ören: Ihlara Vadisi

Vadiyi ziyaret eden turistlerin hem doğal güzellikleri hem de tarihi ve kültürel alanları gezme imkanı bulduğunu belirten Doğan, "Vadiye gelen turistlerin çoğu yürüyüşü tercih ediyor. Vadi, 14 kilometre uzunluğunda, 150-200 metre derinliğinde.

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük kanyonu olarak biliniyor. Buraya gelen ziyaretçiler doğal güzelliklerin yanında tarihi kiliseleri, kültürel alanları ve çok sayıda kaya oyma mekanı ziyaret ederek eşsiz bir tabiat harikasını temaşa etmiş oluyorlar." diye konuştu.

En çok ziyaret edilen ören: Ihlara Vadisi

En çok ziyaret edilen Ören yerleri arasında

Doğan, Kapadokya bölgesinde bu yıl önemli bir turist yoğunluğunun yaşandığını, bölge içinde yer alan Ihlara Vadisi'nin de en çok ziyaret edilen alanların başında geldiğini vurguladı.

En çok ziyaret edilen ören: Ihlara Vadisi

Vadide yapılacak bazı düzenlemeler ve tanıtım faaliyetleri ile ilginin daha da artmasını sağlayacaklarını aktaran Doğan, şöyle devam etti:

"Ihlara Vadisi, geçtiğimiz yıl Kapadokya bölgesi içerisinde Göreme Açık Hava Müzesi'nin ardından en çok ziyaret edilen ikinci mekan oldu. Vadiyi bu yıl geçen yıla oranla yüzde 20'lik bir artışla 421 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

En çok ziyaret edilen ören: Ihlara Vadisi

Bu sayıyla vadi, Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10 ören yerinden biri olmayı da başardı.

Ayrıca Güzelyurt ve Gülağaç ilçelerimizde bulunan yeraltı şehirlerimiz, Ihlara Vadisi'nin bitiminde yer alan Selime Katedrali ve İpek Yolu üzerinde bulunan tarihi kervansaraylarımız da ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi görüyor.

Buraların da tanıtımını yaparak ilimizin turist sayısını ilerleyen yıllarda daha da üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz."

‘’Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum’’

En çok ziyaret edilen ören: Ihlara Vadisi

Ziyaretçilerden Mert Durmuşoğlu, İstanbul'dan ilk defa geldiği Ihlara Vadisi'ni çok beğendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tam bir doğa harikası. Hele ki sabah gelip burada yürüyüş yapmak ve ardından merdivenleri çıkmak iyi bir spor oldu bizim için. Gezdiğimiz kiliseler, Melendiz Çayı'nın şırıltısı mükemmel. Vadide oksijen oldukça bol. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum."

En çok ziyaret edilen ören: Ihlara Vadisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
Sıradaki Haber
En çok ziyaret edilen ören: Ihlara Vadisi
Demir Kilise'ye ziyaretçi akını
Her köşesi ayrı güzel şehir: Abu Dhabi
Moğollar neden çam fıstığına düşkün?