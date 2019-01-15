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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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El yapımı yüzen ada
Seyahat
Hürriyet Seyahat
15.01.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

El yapımı yüzen ada

Danimarka’da şehirler ve deniz arasındaki ilişkiyi yeniden canlandırmayı hedefleyen, Danca'da 'ada' anlamına gelen Ø harfinden alan Ø1 adlı yüzen ada prototipi tanıtıldı.

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Marshall Blecher ve Fokstrot işbirliğiyle tasarlanan yüzen ada platformları, Kopenhag Limanı'nda Copenhagen Islands/Kopenhag Adaları adlı yeni bir kamusal alan yaratmayı amaçlıyor.

El yapımı yüzen ada

Kopenhag Adaları, Kopenhag Limanı'na yayılmış bir dizi yüzen ahşap platformdan oluşacak. İlk yüzen platform olarak hayata geçirilen Ø1 adlı ada şu anda tüm şehir halkının kullanımına açık.

El yapımı yüzen ada

Ada, güneşlenmek, gece yıldızları izlemek, barbekü yapmak, balık tutmak ve diğer bazı yerel aktiviteler için kullanılabiliyor. Ø1 şu anki haliyle herkesten kaçıp kafanızı dinleyebileceğiniz ıssız bir ada görünümüne sahip olsa da aslında Kopenhag Adaları olarak planlanan ada kümeleri için bir prototip niteliğinde.    

El yapımı yüzen ada

El yapımı yüzen adaların ilki: Ø1

Yüzen ada Ø1, 25 metrekarelik bir yüzeye sahip ve ortasında altı metrelik bir ıhlamur ağacı yer alıyor. Kopenhag’ın güney limanındaki tekne yapım tesislerinde geleneksel ahşap teknikleri kullanılarak ve tamamen el yapımı olarak inşa edilmiş. Proje, bu yeni kamusal alan türü ile bölgeyi canlandırmayı amaçlıyor.

El yapımı yüzen ada

Yeni bir kamusal alan ve etkinlik mekanı

Kopenhag Adaları projesine yeni adacıklar eklenecek. Yüzme platformu, yelkenciler için bar-cafe, sauna, balıkçılar için balıkçılık alanı, bahçe, midye çiftliği ve bir serbest dalış platformu da ada kümesinde yerini alacak. Adaların yeri, etkinliklerin ve festivallerin ihtiyacına göre değiştirilip limanın farklı bölgelerine taşınabilecek.

El yapımı yüzen ada

Şehirler ve deniz arasındaki ilişkiyi yeniden canlandırmayı hedefleyen proje, artan nüfusa bağlı hızlı şehir gelişimini ve yükselen deniz seviyelerini göz önüne alarak hazırlanmış. Projeyi hazırlayan ekip şu anda yeni adacıklar üzerinde çalışıyor.

El yapımı yüzen ada

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