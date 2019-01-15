El yapımı yüzen ada
Danimarka’da şehirler ve deniz arasındaki ilişkiyi yeniden canlandırmayı hedefleyen, Danca'da 'ada' anlamına gelen Ø harfinden alan Ø1 adlı yüzen ada prototipi tanıtıldı.
Marshall Blecher ve Fokstrot işbirliğiyle tasarlanan yüzen ada platformları, Kopenhag Limanı'nda Copenhagen Islands/Kopenhag Adaları adlı yeni bir kamusal alan yaratmayı amaçlıyor.
Kopenhag Adaları, Kopenhag Limanı'na yayılmış bir dizi yüzen ahşap platformdan oluşacak. İlk yüzen platform olarak hayata geçirilen Ø1 adlı ada şu anda tüm şehir halkının kullanımına açık.
Ada, güneşlenmek, gece yıldızları izlemek, barbekü yapmak, balık tutmak ve diğer bazı yerel aktiviteler için kullanılabiliyor. Ø1 şu anki haliyle herkesten kaçıp kafanızı dinleyebileceğiniz ıssız bir ada görünümüne sahip olsa da aslında Kopenhag Adaları olarak planlanan ada kümeleri için bir prototip niteliğinde.
El yapımı yüzen adaların ilki: Ø1
Yüzen ada Ø1, 25 metrekarelik bir yüzeye sahip ve ortasında altı metrelik bir ıhlamur ağacı yer alıyor. Kopenhag’ın güney limanındaki tekne yapım tesislerinde geleneksel ahşap teknikleri kullanılarak ve tamamen el yapımı olarak inşa edilmiş. Proje, bu yeni kamusal alan türü ile bölgeyi canlandırmayı amaçlıyor.
Yeni bir kamusal alan ve etkinlik mekanı
Kopenhag Adaları projesine yeni adacıklar eklenecek. Yüzme platformu, yelkenciler için bar-cafe, sauna, balıkçılar için balıkçılık alanı, bahçe, midye çiftliği ve bir serbest dalış platformu da ada kümesinde yerini alacak. Adaların yeri, etkinliklerin ve festivallerin ihtiyacına göre değiştirilip limanın farklı bölgelerine taşınabilecek.
Şehirler ve deniz arasındaki ilişkiyi yeniden canlandırmayı hedefleyen proje, artan nüfusa bağlı hızlı şehir gelişimini ve yükselen deniz seviyelerini göz önüne alarak hazırlanmış. Projeyi hazırlayan ekip şu anda yeni adacıklar üzerinde çalışıyor.
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