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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekspres yolcuları Akdamar'a uğramadan dönmüyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
30.01.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Ekspres yolcuları Akdamar'a uğramadan dönmüyor

Van Gölü ve Doğu ekspresleriyle kente gelen turistler, bölgenin en önemli tarihi ve turistik değerlerinden Akdamar Adası ve adadaki kiliseyi ziyaret ediyor.

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Van Gölü ve Doğu ekspresleriyle bölgeye gelen turistler, Van'ın en önemli turizm değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve adadaki Akdamar Kilisesi'ne uğramadan dönmüyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Akdamar Adası ve kilise, kar yağışının ardından oluşan beyaz görüntüsüyle ziyaretçileri hayran bırakıyor.

Ekspres yolcuları Akdamara uğramadan dönmüyor

İlkbaharda çiçek açan badem ağaçları, yazın gökyüzü ve Van Gölü'nün eşsiz maviliği, kışın da kar sonrası oluşan beyaz örtüsüyle ziyaretçilerin hafızasına yerleşen Akdamar Adası, son yağışlarla eşsiz bir güzelliğe büründü. Gevaş ilçesi sınırlarında yer alan ve Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan Akdamar Adası'ndaki kilise, bembeyaz kar örtüsü, çevresini saran dağlar ve masmavi gökyüzüyle misafirlerini ağırlıyor. Fotoğraf sanatçılarının da en çok ziyaret ettiği mekanlar arasındaki Akdamar, Van Gölü ve Doğu ekspresleriyle bölgeye gelen ziyaretçilerin uğrak adresi oldu.

Ekspres yolcuları Akdamara uğramadan dönmüyor

"Bölgenin güzelliklerine hayran kaldım"

Doğu Ekspresi ile İstanbul'dan yola çıkan Taner ve Semra Antalya çifti, Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdiklerini belirtti. Van'ı ve değerlerini çok beğendiğini anlatan Semra Antalya, "Kentin güzelliklerine bayıldık. Keşke daha önce gelseydik." dedi. 

Ekspres yolcuları Akdamara uğramadan dönmüyor

İzmir'den ekspresle kente gelen Şükran Sayı ise Van'ı grup olarak gezme imkanı bulduklarını ifade ederek, "Bölgenin güzelliklerine hayran kaldım. Akdamar çok güzel. İnsanlar çok iyi, misafirperver ve samimi. Buraya yeniden gelmek isterim." ifadelerini kullandı.

Ekspres yolcuları Akdamara uğramadan dönmüyor

İzmir'de tur rehberliği yapan ve gezi amacıyla Van'a gelen Bircan Tağıl, "Misafirlerimizi özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki tarihi, kültürü doğayı, gelenekleri ve zenginlikleri görmeleri için getiriyoruz. Bu bölge dört mevsim çok güzel. Ama bana göre kışın daha da güzel oluyor." diye konuştu.

Ekspres yolcuları Akdamara uğramadan dönmüyor

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