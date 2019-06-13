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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekolojik tatilin Türkiye’deki adresleri
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Mekanların resmi web sitesi
13.06.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Ekolojik tatilin Türkiye’deki adresleri

Türkiye’de her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de çevreyi korumak büyük bir önem taşıyor. Bunun farkında olan turizm işletmeleri de sürdürebilir turizm için büyük adımlar atıyorlar. Bu adımlardan biri ve en önemlisi de ekolojik tatil. Doğa, bitki örtüsü ve hayvanların yarattığı değerleri korumak için çalışmalar yapılan tatiller ekoturizmin bir parçası. Peki nerelerde ekolojik tatil yapabilirsiniz gelin inceleyelim.

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Narköy Ekolojik Otel ve Eğitim Merkez

‘Küresel düşün, yöresel hareket’ mottosuyla doğayla bir arada tatil geçirmek isteyen tüm ziyaretçilerini ağırlıyor Narköy. Düşük karbon ayak izine sahip malzemeler ve sürdürülebilir enerji kullanılarak inşa edilen otel işleyişinde de karbon ayak izini düşük tutmaya ve çevreyi korumak için yapılacak her şeyi yapmaya çalışıyor. Ayrıca doğaya katkıda bulunmak isteyen konukları için de eğitimler ve aktiviteler düzenliyor.

Ekolojik tatilin Türkiye’deki adresleri

Ekolojik tatilin Türkiye’deki adresleri


TaTuTa Ekoloji Çiftlikleri

Bu çiftlikler aslında Buğday Derneği’nin düzenlediği bir proje. Hatta TaTuTa’nın açılımı da ‘Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası’dır. Projenin amacı, ekonomik olarak tarımla geçinen ailelerin maddi ve manevi desteği gönüllülerinden ve konuklarından almasını sağlamak aslında. Sizler de bu oluşuma destek olmak isterseniz sadece kayıt ücreti ödeyerek gönüllü olarak bu çiftliklerde çalışabilir ya da konuk olarak maddi anlamda destek sağlayabilirsiniz.

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Hafta sonunun en güzel 8 adresi İster denize girin isterseniz doğada keşfe çıkın...
Hafta sonunun en güzel 8 adresi! İster denize girin isterseniz doğada keşfe çıkın...

Ataol Çiftliği

Doğa denince akla gelebilecek en güzel yerlerden biri olan Bozcaada’da konumlanan Ataol Çiftliği ekolojik mimariyle inşa edilmiş. Üzüm bağları ve zeytinlikler arasında geçireceğiniz tatilde duyacağınız tek şey yaprak ve doğanın sesi olacak. Ayrıca çiftlikte yetiştirilen organik besinlerle hazırlanan ev yemeklerinin tadını da unutamayacaksınız.

Pastoral Vadi

Doğa harikası tatil beldelerimizden Fethiye’nin Yanıklar Köyü’nde bulunan Pastoral Vadi, doğadan gelen huzur ve sağlığı deneyimlemek isteyen konuklarını ağırlıyor. Ekolojik mimariyle düzenlenen tesiste biyolojik çeşitlilik fazlasıyla zengin. Ayrıca konuklarına kendi yetiştirdikleri meyve ve sebzelerle hazırladığı yemekleri sunuyorlar. Huzurlu bir ortam sunmanın yanında yoga, meditasyon, dans ve terapi atölyeleri de düzenleniyor.

Ekolojik tatilin Türkiye’deki adresleri


Kapor Organik Çiftlik Evi

Kapadokya’nın Avanos ilçesine çok yakın bir konumu olan Kapor Organik Çiftlik Evi’nin yemyeşil bahçesi, havuzu ve ortamı Kapadokya manzarasıyla birleşince bambaşka bir tatil atmosferi yaşanıyor. Çiftlik evinin sahipleri bahçede kendi elleriyle yetiştirdikleri organik meyve ve sebzelerle harika yemekler hazırlıyorlar. Buranın bir diğer güzelliği de burada tadına bayılacağınız malzemeleri satın alabiliyor olmanız.

Ekolojik tatilin Türkiye’deki adresleri


Dedetepe Ekolojik Yaşam Çiftliği

Kazdağları eteklerinde bulunan Dedetepe Ekolojik Yaşam Çiftliği aslında zeytinyağı üretimiyle biliniyor. Ekolojik çiftlikler arasında en hareketlisi burası çünkü katılabileceğiniz birçok aktivite bulunuyor. Zeytin yetiştirme ve zeytinyağı üretmeyi öğrenebileceğiniz çiftlikte yürüyüşlere, dağ bisikleti turlarına da katılabilirsiniz. Ayrıca hayvanları ve endemik bitkileri de inceleyebileceğiniz gözlem turları da düzenleniyor.

Ekolojik tatilin Türkiye’deki adresleri


Kaynak: enuygun.com

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