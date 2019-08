Eğlencenin başkenti: 36 saatte Atlantic City

Cuma



15.00

Antik tarih

Princeton Antiques & Book Service’in rafları arasında dolaşırken dev kitaplar ve çocukluğunuzun unutulmaz eserleriyle karşılaşacaksınız. Kurucusu Robert Ruffolo, 20 yıl Atlantic Tarih Müzesi’nin yöneticiliğini yapmıştı. Şehrin eski fotoğraflarından oluşan koleksiyonu geçmişe ışık tutuyor. Atlantic Avenue’daki sahaf yarım asırlık geçmişiyle kent tarihinin bir parçası. Rehinciler, berberler, outlet mağazalar gibi.



16.00

İstiridyeler ve kokteyller

Saat başından 5-10 dakika önce, yani Dock’s Oyster House daha açılmadan orada olun. Saat 18.00’e kadar süren ‘happy hour’un o kadar çok meraklısı var ki, erken davranan zarif restoranın uzun masalarında yer bulabiliyor. Yengeç, kalamar, istiridyeleri martini, Pimm’s Cup ve Aperol kokteyli eşliğinde mideye yuvarlayanlar iki kişi ortalama 350 TL ödüyor.









18.00

Sahil imparatorluğu

Günbatımında otel ve kumarhanelerin gökdelenleri gökyüzünü renklendirip Steel Pier’deki hediyelik ve yiyecek dükkânları neon ışıklarını yaktığında, kıyıdaki platformda yürümek Atlantic City’nin vazgeçilmez keyiflerinden. Turunuza batı ucundaki Playcade’den başlayın. Eski usul lotaryaların düzenlendiği, kollu makinelere kova dolusu bozukluk atıldığı, Skee-Ball da oynanan eğlenceli bir mekân burası. Doğu yönünde yürürken şehrin en leziz ‘funnel cake’ini hazırlayan dondurmacının önünden geçeceksiniz: Vanina’s. Kızartılmış hamur karışımının üstüne pudraşekeri dökülerek yapılan ‘huni pastası’ gibi kızartılmış cheesecake ve lokma tatlısı da midesi güçlü olanlar için. Ardından, bir zamanlar atların gösteri için 13 metre yüksekten sürücüleriyle havuza atladığı Steel Pier’de gezinin. Hava karardıktan sonra çarpışan arabalar ve dönmedolapta eğlenen kalabalığa katılın.



Cumartesi

9.00

Kahve ve gözlem

Kırmızı kadifenin üstünde dolarların el değiştirdiği Harrah’s, Caesars ya da Ocean Casino gibi büyük tesislerden birinin kafesinden kahvenizi alın. Bir sokak aşağıdaki sahil boyuna inin. Denizin üstüne uzanan platform sabahları boş olur. Çocuklu aileler ve gürültücü genç gruplar gelene kadar denizin, martıların huzur veren sesini dinleyin.









11.00

Sanat ve tarih

Stockton Üniversitesi’nin Atlantic City Kampusu’ndaki The Noyes Arts Garage’da heykelden tokyoya, mücevherden baskı işlerine farklı ürünler bulabileceğiniz pek çok mağaza bir arada. En ilginç mekân Southern New Jersey Afro Amerika Kültür Mirası Müzesi. Resimler, haritalar, reklam materyalleriyle bir zamanların zengin mahallesi dahil bölgedeki Afro Amerikalıların tarihleri anlatılıyor. ‘Boardwalk Empire’ dizisiyle yeniden gündeme gelen bir zamanların ünlü gansteri Nucky Johnson da müzede tanıtılanlar arasında.



13.00

İsimlerden isim beğen

Noyes’den aşağıya inerken karşınıza çıkacak sandviççi White House Subs’da paket kuyruğu çoğunlukla uzun oluyor. En iyisi boş masa gördüğünüzde oturmak. Meşhur İtalyan sandvici (85, yarım 43 TL) çıtır baton ekmeği içinde provolone peyniri, pastırma, Cenova salamı, kapari ve acı biber sosuyla hazırlanıyor. Eğer gününüzü denizde geçirmek isterseniz Hard Rock Hotel & Casino’nun plajına gidebilirsiniz.



14.00

Yasak günlerinden kalma

Little Water Distillery, kentin yenilerinden sayılır. Alkol yasağı döneminin depolarından birinde 2016’da açıldı. Temel kazıları sırasında topraktan çıkan kaçak içki şişelerinden bazıları tuvalette sergileniyor. 45 TL’lik tur fiyatına içki tadımı ve alışverişte 15 TL’lik indirim dahil. Arkadaki barda kendi ürettikleri zencefilli bira, bahçeden baharat gibi ürünler satılıyor.









15.30

Tennessee trendleri

Sahil boyunun bir sokak üstündeki Tennessee Avenue küçük ve özgün mağazalarıyla şehre yeni bir nitelik katıyor. MADE Atlantic City, bar ile çikolata butiği karışımı. Her kokteylinde, tatlısında ana tema çikolata. Garson size çikolata – şarap eşleşmesi bile önerebilir. Caddenin biraz ötesindeki Tennessee Avenue Beer Hall hep açık. Güneşli yaz ikindisinde bahçesinde fıçıdan servis edilen butik bira eşliğinde sohbet etmeyi sevenler toplanıyor.



18.00

Rezervasyon yaptırın

Chef Vola’s kentin simgelerinden. Sadece rezervasyonlu müşteri kabul ediyor, ödemeler nakit. İtalyan mutfağından yemekler eski usul pişiriliyor, dev porsiyonlarla sunuluyor. Bodrum katındaki masaları iç içe ve hep dolu. Yine de limuzinle geliyor müşteriler. Çoğunluğu profesyonel pokerci. Burada mönü inceleyene pek rastlanmıyor. Garsonların uzun servis tepsilerinde gördüklerinizden seçiliyor: Kum midyeli makarna... Üstünde marinara sos gezdirilmiş, mozzarella rendelenmiş, prosciutto salamıyla lezzetlendirilmiş dana biftek... Sarmısak soslu brokoli ve unutulmaz muzlu tatlı... İki kişi yaklaşık 800 TL.



21.00

Yemek üstü içecekler

Iron Room’a kadar yürüyüp yemeğin rehavetinden kurtulun. Pek popüler olmayan bölgedeki bu bar ve restoran kentin en geniş viski mönüsüne sahip. Şarap kavı da çok zengin. Çok sayıda butik bira seçeneği var. Çok iddialı kokteyllerinde ünlü firmaların ürünleri kullanılıyor. Cin, limon, bal ve Fransız likörü Şantröz ile yapılan Buzz Word’ü deneyin. İki kişi ortalama 220 TL.

Pazar



10.00

Desayuno Salvadoreno

Sabor Salvadoreño’nun mütevazı masalarını brunch için dolduran ailelere katılın. Restoranın spesiyalitesi mısır unundan yapılan peynirli, fasulyeli, etli pupusa çöreği. Bunun yanında çorbadan kurabiyeye ne ararsanız var. Yumurta, fasulye, pilav, taze tortilla ve peynirden oluşan, yanında içecek olarak horchata ikram edilen Salvador kahvaltı tabağı sizi saatlerce tok tutacaktır. Fiyatı da çok uygun. İki kişi ortalama 140 TL.



11.30

Cüzdan yıpratan oyunlar

Spor odaklı şans oyunları ABD’de ilk kez 2018’de Atlantic City’de serbest bırakıldı. Kumarhaneler avantajı kullanmakta gecikmedi. Borgata ve Harrah’s bile bu işe girdi. Geçen yıl Ocean Resort’ta açılan William Hill Sportsbook en konforlu salona, en büyük ekranlara, en pratik bahis sistemine sahip tesis. Sporla ilgilenmiyorsanız Borgata’da poker sırası beklemezsiniz. Tam 85 masası var. Makineler ise tüm tesislerde hizmette.



13.00

Deniz zamanı

Kumarda kaybeden aşkta kazanır. Siz en iyisi kendinizi kumsala atın, güneşlenin. Kumarhane sayesinde tesisin kumsalı güneydeki Ocean City ve Wildwood kadar kalabalık değil. Öğlen yemeği ücretsiz. Daha geniş, daha temiz bir kumsal isterseniz güneyde 3-4 kilometre ilerideki Margate’e gitmenizde yarar var.