Eğlence şimdi başlıyor! Türkiye'nin en güzel kış festivalleri...

2 Şubat



174 sporcu katılıyor

Şavşat Veliköy Kar Güreşleri Festivali / ARTVİN



Artvin her yıl ilginç kar güreşi müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

Şölen havasında geçen karşılaşmalara bu yıl Ardahan, Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Tokat, Rize, Samsun ve Sivas dışında Gürcistan, İran ve Ukrayna’dan da toplam 174 sporcu katılacak. 1370 rakımlı Veliköy’de yapılacak müsabakalarda toplam 60 bin liraya yakın ödül dağıtılacak.









2-13 Şubat



Uludağ’ın kış geleneği

WhiteFest Uludağ / BURSA



Uludağ’ın artık gelenekselleşen kış festivali Whitefest’te bu yıl eğlence çıtası oldukça yüksek. Etkinlikte Athena, Berkay, Fatma Turgut ve Koray Avcı’nın da bulunduğu 35 sanatçı sahne alacak. Ayrıca DJ performansları da katılımcıları bekliyor. Konaklama için üç farklı seçenek var. Tüm konaklamalar ‘Karina Otel’de yapılıyor ancak tarihler ve fiyatlar farklı… Tek kişilik konaklama fiyatı 2-6 Şubat arası 1990, 6-9 Şubat arası 1790, 9-13 Şubat arası 1990 lira.









5-9 Şubat



Kuşlar gibi...

Abant Kış Uçuşları Festivali / BOLU



Bembeyaz karların üstünde kuş gibi uçarak nefes kesen manzarayı izleyebileceğiniz festival Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği tarafından organize ediliyor. Katılımcıların gökyüzünde profesyonellerle birlikte süzülerek yamaç paraşütü yapabileceği festivalin tarihi, hava şartlarına göre değişebiliyor.









9 Şubat



Karadeniz usulü snowboard

Petran Kayak Şenliği / RİZE



Kaçkar Dağları’nın eteğindeki İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy’de düzenleniyor. Festivalin alameti farikası snowboard’a atıfla ‘Lazboard’ veya ‘Petranboard’ adı verilen tahtalarla yapılan yarışlar. Muhlama, Rize kavurma, Rize pidesi ve pepeçura gibi birçok yerel lezzet de festivale tat katıyor.









15 Şubat



Buz üstünde kış masalı

7. Çıldır Gölü Altın At Buz Festivali / ARDAHAN



Buz tutan ‘Çıldır Gölü’ üzerinde düzenlenen festival bu yıl cirit ve gökbörü oyunu (atlı bir spor) gibi birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak. Festivalde ayrıca rahvan at, atlı kızak, atlı okçuluk ve dörtnala at yarışları da düzenlenecek. Folklor ve güreş gösterilerinin olacağı festivalde, buz tutan gölün üzerinde halay da çekilecek.



29 Şubat- 1 Mart



Karların içinde macera

İkizdere Çağrankaya Yaylası Kar Yürüyüşü Festivali / RİZE



İkizdere Belediyesi’nin organize ettiği festival katılımcılara Kaçkar Dağları ve bölgenin güzelliklerini göstermeyi hedefliyor. Festival kapsamında 2 bin ile 2 bin 500 metre irtifa aralığında, kar üstünde, toplamda 20 kilometre yürüyüş yapılacak. Yürüyüş, tulum eşliğinde türkü ve horonlarla süslenecek. Katılım ücretsiz.