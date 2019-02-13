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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ege'nin Uludağ'ı 'Çığ Projesi' ile ayağa kaldırılacak
Seyahat
DHA
13.02.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Ege'nin Uludağ'ı 'Çığ Projesi' ile ayağa kaldırılacak

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 'Ege'nin Uludağ'ı' olarak bilinen, 6 yıl önce çığ düşmesi nedeniyle İzmir Valiliği'nce kapatılan, mülkiyeti şu an Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olan Bozdağ Kayak Merkezi'nin tekrar faaliyete geçirilmesi için 'Çığ Projesi' hazırlandı. Dağın yamaçlarına, 18,5 milyon lira bütçeli proje kapsamında, kar düşmesini önleyici çelik setler, zirvesine ise rüzgar perdeleri yapılacağı; kayak pistleri, teleski ve telesiyejin elden geçirileceği belirtildi.

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İzmir'in Ödemiş ilçesine 26 kilometre uzaklıkta bulunan, 2 bin 159 metre yüksekliğindeki Bozdağ'ın 1540'ıncı metresinde, 1997 yıllında İzmir İl Özel İdaresi'nce kayak merkezi tesisleri yapıldı. İçinde 80 kişilik konaklama tesisi, 2 teleski, 1 telesiyej, 3 kayak pisti, kafeterya ve restoranı ile kayak ekipmanı kiralama odası bulunan Bozdağ Kayak Tesisi, 2 yıl işletmeci tarafından çalıştırıldı. Zirveden 1999 yılında çığ düşünce günübirlik olarak da hizmet verilen tesiste hasar meydana geldi.

Egenin Uludağı Çığ Projesi ile ayağa kaldırılacak


İzmir Valiliği tarafından kapatılan tesis, 2003 yılında, İzmir Balçova Termal Tesisleri'nce devralındı. Bakım ve onarımları yapılan, gerekli güvenlik önlemleri alınan tesis, tekrar hizmete açıldı; ancak 2013 yılının ocak ve şubat aylarında tekrar çığ tehlikesi oldu. Tesislere doğru ilerleyen kar yığını, dere üzerindeki köprünün bir bölümünde, telesiyej direğinde ve tesisin bir odasının da penceresinde hasara yol açtı. Tesis, İzmir Valiliği'nin kararıyla bir kez daha kapatıldı.

Egenin Uludağı Çığ Projesi ile ayağa kaldırılacak

Egenin Uludağı Çığ Projesi ile ayağa kaldırılacak


'ÇIĞ PROJESİ' HAZIRLANDI

Tesis, 2018 yılının Haziran ayında ise Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredildi. Mülkiyeti bakanlıkta olan tesisin tekrar faaliyete geçirilmesi için 'Çığ Projesi' hazırlanarak, 18,5 milyon lira ödenek tahsis edildi. Ödeneğin 1 milyon liralık kısmı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi. Proje kapsamında tesisteki daha önce dağın yamaçlarında yer alan, ahşap olan ve çığ düşmesini engelleyen bariyerler yerine; 100 yıl ömrü olan, çeşitli uzunluklardaki 9 sıra halinde, 4'er metre yüksekliğinde çelik setler ile zirvesine rüzgar perdeleri yapılacak. 

Egenin Uludağı Çığ Projesi ile ayağa kaldırılacak

Egenin Uludağı Çığ Projesi ile ayağa kaldırılacak


Ayrıca tesisteki teleski, telesiyej ve kayak pistleri de elden geçirilecek. Bu kapsamda, Düzce merkezli şirket ile görüşmelerin sürdürüldüğü bildirildi. Tesisteki konaklama ve sosyal tesislerin bakımının ise tesislerin işletmesini 19 Ekim 2015 tarihinde yapılan ihale ile 29 yıllığına alan Kuşadası merkezli şirket tarafından yapılacağı belirtildi. 'Çığ Projesi'nin gelecek kış sezonuna kadar tamamlanıp, tesisin tekrar hizmete açılmasının planlandığı kaydedildi.

Egenin Uludağı Çığ Projesi ile ayağa kaldırılacak

Egenin Uludağı Çığ Projesi ile ayağa kaldırılacak


"KAPALI OLMASINA RAĞMEN HAFTA SONU GELENLER OLUYOR"

Bozdağ Kayak Merkezi'nde 15 yıldır saha sorumlusu olarak görev yapan Kerem Coşkun, Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilen tesis için hazırlanan 'Çığ Projesi'yle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Coşkun, "Bu yörede tek olan kayak merkezinin tekrar faaliyete geçirilip, İzmir ve çevresinin hizmetine açılması planlanıyor. 1999 ve 2013 yılında yaşanan çığlar, gerçekten tehlikeli ve hafife alınmayacak olaylar. Bu nedenle tesisin kapatılmasını bana göre yerinde bir karardı. Doğru buluyorum. Bu tehlikeyi önlemek için gerekli tedbirlerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından en iyi şekilde alacağını düşünüyorum. Güzel bir çalışma olacak. Tesis kapalı ve giriş yasak olmasına rağmen hafta sonları akın akın burayı görmek için gelenler oluyor. Yolda izdiham oluşuyor. Bu bölgeyi insanlarımız çok seviyor. Bu bölgeyi insanlarımıza kazandırmamız lazım" dedi.

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