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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ege’nin turizm cenneti Bozcaada ‘yeşil ada’ oluyor
Seyahat
DHA
15.04.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Ege’nin turizm cenneti Bozcaada ‘yeşil ada’ oluyor

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi´ndeki turizm cenneti Bozcaada´nın, yeşil adaya dönüşmesi için seferberlik ilan edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bozcaada'ya son dört yılda 30 binin üzerinde fidan dikildi. Orman Haftası Kutlamaları kapsamında son bir ayda ise adanın en bozkır alanları olan güney sahillerinin yamaçlarına 4245 fidan dikimi yapıldı. Sert esen rüzgârlar nedeniyle 'boz ada' olarak bilinen Bozcaada, yeşil ada olma yolunda ilerliyor.

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Sert rüzgarlara maruz kalan ve bozkır görünümü nedeniyle geçmişte ‘Bozada’ olarak da anılan `Bozcaada´, son yıllardaki ağaçlandırma seferberliği sayesinde yeşillenmeye başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce son dört yılda adanın çeşitli bölgelerine 30 binin üzerinde fidan dikildi.

Ege’nin turizm cenneti Bozcaada ‘yeşil ada’ oluyor

Bozcaada Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonu ve belediyenin desteğiyle gerçekleşen fidan dikimine öğrenciler, askerler, memurlar ve halk da ellerine kazma-kürekleri alarak destek verdi. Sert rüzgârlar nedeniyle ağaçların zor yetiştiği Bozcaada’da, bilimsel çalışmalarla dikilen ve geçen dört yılda boy alan fidanlar, adayı yeşillendirmeye başladı. Son olarak, Orman Haftası kutlaması kapsamında 25 Mart´ta adanın güney yamaçlarına bin 470 büyük boy fıstık çamı, 900 meşe fidanı, 150 büyük boy katalpa, 50 akasya, 50 dişbudak, 25 erguvan ve 600 lavanta olmak üzere toplamda 4245 fidan dikildi.

Ege’nin turizm cenneti Bozcaada ‘yeşil ada’ oluyor

Balıkesir ve Bursa’daki Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait fidanlıklardan ücretsiz temin edilen fidanların dikimi için Bozcaada Belediyesi, iş makineleri ve ekipman desteği sağladı. Anaokullarından liseye, her öğrenci adına fidanlar dikildi. Fidanların yanı başına öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu ve öğrenciler tarafından resimlendirilen birer taş bırakıldı.

Ege’nin turizm cenneti Bozcaada ‘yeşil ada’ oluyor

‘Amacımız yeşil bir ada oluşturmak’

‘Doğada bir dikili ağacımız olsun’ sloganıyla yola çıktıklarını belirten Bozcaada İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Öz, “Son dört yılda ağaçlandırma kampanyalarıyla adamızı yeşillendirdik. Bu yıl da Ezine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü´nün ağaçlandırma alanı ilan ettiği Tuzburnu mevkiini seçtik. Buraya 4245 fidan dikimi gerçekleştirdik. Kampanyaya Bozcaada halkından büyük destek geldi. Öğrencilerimiz kendi elleriyle yaklaşık 500 fidan, askerlerimiz de 2000 civarı fidan dikti. Geri kalan fidanları da Kaymakamlığımızın bütçesinden işçi tutarak diktik.

Ege’nin turizm cenneti Bozcaada ‘yeşil ada’ oluyor

Belediye ise iş makineleriyle çukurların açılması ve sulama görevlerini üstlendi. Herkese teşekkür ediyoruz. Amacımız yeşil bir ada oluşturmak. Son dört yılda toplam 30 bin civarında fidan dikimi gerçekleştirdik. Üreticilerimize ücretsiz olarak bu yıl içinde 7200 zeytin fidanı dağıttık. Bağcılığı gençleştirme projesi kapsamındaysa son dört yılda 167 bin asma fidanı dağıttık. Bunlar hem üretime katkı sağlıyor, hem de adayı yeşillendiriyor” dedi.

Ege’nin turizm cenneti Bozcaada ‘yeşil ada’ oluyor

Ayazma ve Sulubahçe plajlarına palmiyeler dikildi

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin ise Ayazma ve Sulubahçe plajlarının girişlerine 12 yaşında 64 palmiye ağacı diktiklerini belirterek, “Ağaçlar büyük olduğu için dikilir dikilmez görüntü hemen değişti. Hoş bir manzara oluştu. Bunları dikmenin yanında koruyabilmek de önemli. İlk etapta bunları yaşatabilmeyi umuyoruz. Eğer olumlu bir sonuç alırsak, hem sahil boyunca, hem de ada içerisinde ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceğiz. Eğer diktiğimiz ağaçları tutturabilirsek, gelecek yıl adanın florasına uygun fidanlar dikmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Ege’nin turizm cenneti Bozcaada ‘yeşil ada’ oluyor

 

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