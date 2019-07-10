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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ege'nin saklı körfezi: Saros
Seyahat
Anadolu Ajansı
10.07.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Ege'nin saklı körfezi: Saros

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi, kültür ve inanç turizminde söz sahibi kentin turizm çeşitliğine de katkı sağlıyor.

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Sahili bulunmasına rağmen bu yönüyle öne çıkmayan Edirne, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin en temiz körfezlerinden Saros'u sınırlarında barındırıyor. Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda, güneyinde Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçeleri, kuzeyinde ise Edirne'nin Keşan ve Enez ilçeleriyle çevrelenen Saros, kendi kendini temizleyebilme özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Egenin saklı körfezi: Saros


Yayla, Enez, Erikli, Danişment, Mecidiye, Gökçetepe gibi sahilleriyle deniz, dalış ve yelken turizminde dikkati çeken Saros, komşu iller başta olmak üzere özellikle İstanbulluların dinlence merkezleri arasında yer alıyor.

Egenin saklı körfezi: Saros


Dünyanın önemli rüzgar sörfü alanlarından Saros Körfezi, 144 çeşit balık, 80'e yakın deniz bitkisine ev sahipliği yapmasıyla dalış için de vazgeçilmeyen rotalar arasında bulunuyor. Geçen ay, su altı canlılarının yaşam alanı oluşturması ve su altı turizmini canlandırmak amacıyla kıyıdan yaklaşık bir deniz mili açıkta, 30 metre derinliğe batırılan, 60 metre uzunluğundaki 90 tonluk uçak ve daha önce oluşturulan yapay resifler, bölgeyi daha da cazip hale getiriyor. Edirne'ye 150, istanbul'a 250 kilometre uzaklıktaki körfez, kamp turizmiyle de öne çıkıyor.

Egenin saklı körfezi: Saros



Saros'taki turizm çeşitliliği

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin sadece kültür, tarih ve inanç turizminde değil deniz, agro (tarım) ve su sporları turizminde de ziyaretçilerine önemli alternatifler sunduğunu söyledi. Ege'nin kuzeyindeki sınırlarda eşsiz sahillere sahip Edirne'nin, İstanbul'a yakınlığıyla önemli bir dinlence alanı olduğuna işaret eden Hacıoğlu, "Edirne Selimiye'den, Kakava'dan, Kırkpınar'dan ibaret tahayyül edilir, oysa Edirne'nin Saros Körfezi'ne 76 kilometre sınırı var.

Egenin saklı körfezi: Saros

Burası hem deniz hem yelken hem dalış turizmi açısından öne çıkarken, bölgedeki köylerde agro turizmi ve ekoturizmin en güzeli yaşanmaktadır." dedi. Hacıoğlu, Edirne'nin pek çok turizm çeşitliliğinin aynı anda yaşanabildiği ender şehirlerden olduğunu kaydetti.

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Türkiyenin en güzel koyları Sessiz sakin deniz tatili için tam zamanı...
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"İstanbul'a huzurla dönerler"

Kısa yoldan deniz, kültür, tarih, su sporları, gastronomi arayanların İstanbul'dan rotayı Saros'a çevirmesi gerektiğini ifade eden Hacıoğlu, Edirne'ye gelmenin, İstanbul'da ilçeler arasında gitmekten daha kolay olduğuna değindi. Hacıoğlu, Edirne'ye geleceklerin birbirine çok yakın alanlarda turizm çeşitlerinin birçoğunu yapabileceğini bildirerek, "Saros, İstanbul için bulunmaz bir nimet. İstanbul'dan yola çıkan bir aile, çok kısa sürede Saros'a gelir, en güzel, en organik köy kahvaltısını yapar, denizine girer, dalış, yelken merakı varsa bu sporları yapar, akşam yemeğinde balık yiyerek İstanbul'a huzurlu şekilde dönebilir." ifadesini kullandı.

Egenin saklı körfezi: Saros


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