Ege’nin kıvrımlı güzeli: Dalyan

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı bir belde olan Dalyan’ın tarihi antik döneme kadar uzanıyor. O dönemde beldedeki ilk yerleşim yerinin Kaunos olduğu biliniyor. Hatta kentin kuruluş öyküsü de hayli ilginç: Rivayete göre Karya Kralı Miletos’un biri erkek diğeri kız ikiz çocukları olur. Erkeğin adını Kaunos, kızın adını ise Byblis koyar. Aralarındaki sevgi zamanla Byblis tarafından farklı bir boyuta taşınır. Bunu öğrenen Kaunos durumdan utanç duyar ve çareyi kaçmakta bulur. Bugünkü Dalyan sınırları içerisine kendi adını verdiği bir kent kurar ve yanına aldığı bir grupla birlikte burada yaşamaya başlar. Bir daha da kız kardeşini görmez.









Antik dönemde önemli bir liman kenti olan Dalyan’ın zamanla denizle bağlantısı kesilir; yerini ise Köyceğiz gölü çıkışından İztuzu plajında denize döküldüğü sahile kadar görülebilen muhteşem güzellikteki labirent kanallara bırakır.





Dalyan’da gezilecek Yerler ve aktiviteler

Dalyan, Ege kasabası ruhunu hiç kaybetmeyen sade bir güzel. Bu sadeliğin içinde çeşitliliği de barındıran belde de her mevsim yapılacak pek çok aktivite, görülecek pek çok güzellik mevcut.

Likya Kaya Mezarları

Dalyan merkezinden rahatlıkla görülebilen Likya Kaya Mezarları beldeye ayrı bir güzellik katıyor. Arkeologlar tarafından Kaunos’a özgü olduğu saptanan bu mezarlar, kentin zengin geçmişine de ışık tutuyor.









Kaunos Antik Kenti

Dalyan kasabasının hemen karşısında Çandır Köyü sınırları içinde bulunan Kaunos Antik kenti, denizden 152 metre yükseklikte yer alıyor. Kale ve şehir surları, tiyatro, kilise, hamam, depo, çeşme, agora, kent içi yolları, tapınaklar, liman ve mezarlık ören yerinde görülebilecekler arasında. Kaya mezarlarından 10 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunan antik kenti tekne turuna katılarak da görebilirsiniz.









İztuzu Plajı

Caretta caretta cinsi kaplumbağların yumurtalarını bıraktığı ender sahillerden biri olan İztuzu Plajı, 2008 yılında The Times tarafından Avrupa’nın en iyi açık alanı ilan edildi. Etrafı çam ağaçlarıyla çevrili 5 km uzunluğundaki plaj altın sarısı kumlara, berrak bir denize sahip. Plajın bir ucu İztuzu Plajı diğer ucu ise teknelerle ulaşılabilen Dalyanağzı tarafı. Plajın iki ucunda iki farklı işletme bulunuyor. Her iki ucu da görmeliyim derseniz 20 dakikalık bir yürüyüşü de göze alabilirsiniz. Seçim sizin.









Tekne turları

Dalyan’da her zevke uygun tekne turu alternatifleri bulmak mümkün. Dalyan merkezden kalkan kısa Dalyanboğazı turları, ya da Köyceğiz’den kalkan ve Dalyan’ın tüm güzelliklerini gözler önüne seren finalini de İztuzu’nda denize girerek taçlandıran turlar bulunuyor. Dilerseniz mavi yengeç ve caretta carettaları gözlemleyebileceğiniz turlara da katılabilirsiniz. Ekincik Koyu turları, Jeep safari, Dalaman çayı’nda rafting diğer günübirlik tematik turlardan öne çıkanlar.







Çamur banyoları ve kaplıcalar

Şifalı kaplıca suları ve çamur banyoları ile bilinen Sultaniye Kaplıcaları, Köyceğiz’den kalkan tekne turlarının duraklarından biri. Kaplıcalara karayoluyla da ulaşım mümkün. Peki burada neler var? Kadın erkek ayrı bölümleri olan kaplıcalar, açık çamur banyosu havuzu ve kaplıca sularının aktığı bir başka açık havuz daha.









Dalyan’da yeme içme

Dalyan’da yeme içme kültürü genellikle deniz ürünleri üzerine kurulu ancak etrafta gördüğümüz restoran tabelalarından anladığımız üzere dünya mutfağından seçmeler de bulmak mümkün. Hint, Uzakdoğu ve İtalyan ilk göze çarpanlar. Biz tercihimizi nehir kenarına yakın bir deniz ürünleri restoranından yana kullandık ve oldukça memnun kaldık.





Fiyatlar el yakmayan cinstendi ve balığımız son derece lezzetliydi. Bu arada Dalyan’da mandalina ve limon ağaçlarının yanı sıra sıklıkla nar ağacı bahçeleri de görüyorsunuz. İztuzu’ndan Dalyan’a giden yol üstünde, sevimli bir bahçe içinde Nar Danesi adında bir işletme var. Narlı dondurma, nar ekşisi, nar suyu kısacası nara dair ne varsa burada bulabilir, acıktıysanız lezzetli menüsüne de göz atabilirsiniz.









Dalyan’da konaklama

Dalyan’da konaklama için otel arayışında olanlara tavsiyem Küçükoteller Derneği üyesi otellerden birini seçmeleri. Zaten belli kıstaslara sahip konaklama tesislerini bünyesine alan derneğe üye otellerden yapacağınız seçimler kaliteli bir konaklama hizmeti alacağınızın da garantisi. Ancak bu seyahatimde kalabalık bir grup olduğumuz için konaklama tercihimi Villaburada’nın Dalaman’a yakın villarından yana kullandım. Son derece de memnun kaldım. Şayet kalabalık bir aile ya da arkadaş grubuysanız özel havuzlu villa kiralama da konaklama için tercih edilebilir.



Fotoğraflar: Burcu Gürtürk



