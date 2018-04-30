Ege’nin incisi İzmir’de görülecek 5 yer…
İzmir tarihi ve turistik illerimiz içinde hatırı sayılır bir yere sahip illerimizden belki de en önemlilerinden biri. İzmir'de gezilip görülmesi gereken birçok yer bulunuyor, biz bu yerlerden 5'ini sizler için derledik. İşte İzmir'deki gezilecek yerler arasında göze çarpan 5 güzel yer...
Türkiye'nin İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü büyük metropolü, fuarlar merkezi İzmir’de gezilecek tarihi ve turistik birçok alan bulunmakta. Bir gün İzmir’e yolunuz düşerse görmeniz gereken tarihi ve turistik yerleri sizler için derledik. İşte İzmir’de görmeniz gereken 5 güzel yer…
Agora
Agora, antik dönemlerde çarşı, pazar yeri anlamında, politik toplantı ve alışveriş alanlarının olduğu yerlerdi. İzmir Agorası, Büyük İskender tarafından yeniden kurdurulan kentin iskân sahası Kadifekale’nin kuzey yamacında yer alıyor. Yapılan araştırmalara göre M.Ö. 4. yüzyılda yapıldığı anlaşılan Agora, Hellenistik dönemden çok Roma döneminin izlerini taşıyor. Çünkü M.S. 178 depremi sırasında önemli bir bölümü yıkılmış, Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un isteğiyle yeniden inşa edilmiş. Agora kalıntıları yüzyıllardır yarı açıkta duran bazı mermer sütunların ilgi çekmesi sonucu ortaya çıkarılmış. Bölgeden çıkarılan önemli eserler bugün İzmir Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.
Kızlarağası Hanı
İzmir için önemli yapılardan birisi de Kızlarağası Hanı'dır. Han Kızlarağası Hacı Beşir Ağa tarafından yaptırılmış ve inşası 1744 yılında tamamlanan Osmanlı mimarisinin günümüze gelen, İzmir'deki nadir eserlerinden biridir. İzmir Liman Kalesi'nin yakınında bulunan han tamamlandığı dönemden itibaren şehrin ticaretinde önemli bir rol oynamış. İzmir Limanı'na gelen tüccarların ve zanaatkârların hanın üst katında bulunan odalarda konakladığı sanılıyor. 1993 yılında restore edilerek günümüzde turistik bir çarşı olarak hizmete giren Kızlarağası Hanı'nda çok çeşitli el sanatları ürünlerini, halıları, deri kıyafetleri ve çarpıcı hediyelik eşyaları bulabilirsiniz.
Kemeraltı
Tarihi İpek Yolu'nun batı ucundaki ticaret merkezi İzmir'de liman, Hisar Camii'nin bulunduğu bölgeye kadar gelirdi. İpek Yolu'nu takip eden deve kervanlarıyla İzmir'e getirilen mallar bu hanlara indirilir, Ceneviz tüccarları aracılığı ile de limandan gemilere yüklenerek ihraç edilirdi. Bölge, Smyrna Agorası seviyesinden (Namazgâh, Mezarlıkbaşı ve İkiçeşmelik mahallesi) Konak Meydanı'nın kıyısına uzanan geniş bir alanı kaplıyor. 14 Eylül 1922 tarihinde meydana gelen ve “İzmir’in Büyük Ateşi” olarak anılan yangında bölge büyük hasar almış. Kemeraltı Çarşısı'nda halen tarihten süzülüp bozulmadan günümüze kadar gelen bir düzen ve yapı vardır. Tarihi mekânları görülmeye değer.
Hisar Camii
İzmir'in eski anıtsal yapılarından biridir. Aydınoğlu (Molla) Yakup Bey tarafından 16. yüzyılın sonlarında yaptırılmış. Caminin ortasında merkezi büyük kubbe ve iki yanda uzunlamasına ikişer kubbe bulunuyor. Son cemaat kısmı 7 kubbeli bir revaktan oluşur.
Efes Antik Kenti
Dünyanın en önemli antik şehirlerinden biridir. Efes'in ilk yerleşimi, günümüzde Selçuk ilçesinde yer alan kalenin bulunduğu Aziz Yohannes Kilisesi'nin yer aldığı tepedir. MÖ. 11. ve 12. yy.'larda Yunanlılar şehri ele geçirerek, burada bir Yunan şehri kurmuş ve ismine Ephesus demişler. Zimakos MÖ. 3.yy'da Ephesus şehrini, kalenin bulunduğu yerden, günümüzdeki yerine taşımış. Şehir taşındıktan sonra çok önemli bir liman şehri ve Roma İmparatorluğunun en önemli 4 şehrinden biri olmuştur. Menderes çayının taşıdığı alüvyonlarla Efes Limanı 4. yy.'dan sonra kullanılamaz hale gelmiş ve şehir de terk edilmiş.
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