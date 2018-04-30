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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ege’nin incisi İzmir’de görülecek 5 yer…
Seyahat
Hürriyet Haber
30.04.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

Ege’nin incisi İzmir’de görülecek 5 yer…

İzmir tarihi ve turistik illerimiz içinde hatırı sayılır bir yere sahip illerimizden belki de en önemlilerinden biri. İzmir'de gezilip görülmesi gereken birçok yer bulunuyor, biz bu yerlerden 5'ini sizler için derledik. İşte İzmir'deki gezilecek yerler arasında göze çarpan 5 güzel yer...

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Türkiye'nin İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü büyük metropolü, fuarlar merkezi İzmir’de gezilecek tarihi ve turistik birçok alan bulunmakta. Bir gün İzmir’e yolunuz düşerse görmeniz gereken tarihi ve turistik yerleri sizler için derledik. İşte İzmir’de görmeniz gereken 5 güzel yer…

Agora

Agora, antik dönemlerde çarşı, pazar yeri anlamında, politik toplantı ve alışveriş alanlarının olduğu yerlerdi. İzmir Agorası, Büyük İskender tarafından yeniden kurdurulan kentin iskân sahası Kadifekale’nin kuzey yamacında yer alıyor. Yapılan araştırmalara göre M.Ö. 4. yüzyılda yapıldığı anlaşılan Agora, Hellenistik dönemden çok Roma döneminin izlerini taşıyor. Çünkü M.S. 178 depremi sırasında önemli bir bölümü yıkılmış, Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un isteğiyle yeniden inşa edilmiş. Agora kalıntıları yüzyıllardır yarı açıkta duran bazı mermer sütunların ilgi çekmesi sonucu ortaya çıkarılmış. Bölgeden çıkarılan önemli eserler bugün İzmir Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.

Ege’nin incisi İzmir’de görülecek 5 yer…

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Terk edilse de yıkılsa da o hep bizim köyümüz: Lübbey / İzmir
Terk edilse de yıkılsa da o hep bizim köyümüz: Lübbey / İzmir

Kızlarağası Hanı

İzmir için önemli yapılardan birisi de Kızlarağası Hanı'dır. Han Kızlarağası Hacı Beşir Ağa tarafından yaptırılmış ve inşası 1744 yılında tamamlanan Osmanlı mimarisinin günümüze gelen, İzmir'deki nadir eserlerinden biridir. İzmir Liman Kalesi'nin yakınında bulunan han tamamlandığı dönemden itibaren şehrin ticaretinde önemli bir rol oynamış. İzmir Limanı'na gelen tüccarların ve zanaatkârların hanın üst katında bulunan odalarda konakladığı sanılıyor. 1993 yılında restore edilerek günümüzde turistik bir çarşı olarak hizmete giren Kızlarağası Hanı'nda çok çeşitli el sanatları ürünlerini, halıları, deri kıyafetleri ve çarpıcı hediyelik eşyaları bulabilirsiniz.

Ege’nin incisi İzmir’de görülecek 5 yer…

Kemeraltı

Tarihi İpek Yolu'nun batı ucundaki ticaret merkezi İzmir'de liman, Hisar Camii'nin bulunduğu bölgeye kadar gelirdi. İpek Yolu'nu takip eden deve kervanlarıyla İzmir'e getirilen mallar bu hanlara indirilir, Ceneviz tüccarları aracılığı ile de limandan gemilere yüklenerek ihraç edilirdi. Bölge, Smyrna Agorası seviyesinden (Namazgâh, Mezarlıkbaşı ve İkiçeşmelik mahallesi) Konak Meydanı'nın kıyısına uzanan geniş bir alanı kaplıyor. 14 Eylül 1922 tarihinde meydana gelen ve “İzmir’in Büyük Ateşi” olarak anılan yangında bölge büyük hasar almış. Kemeraltı Çarşısı'nda halen tarihten süzülüp bozulmadan günümüze kadar gelen bir düzen ve yapı vardır. Tarihi mekânları görülmeye değer.

Ege’nin incisi İzmir’de görülecek 5 yer…

Hisar Camii

İzmir'in eski anıtsal yapılarından biridir. Aydınoğlu (Molla) Yakup Bey tarafından 16. yüzyılın sonlarında yaptırılmış. Caminin ortasında merkezi büyük kubbe ve iki yanda uzunlamasına ikişer kubbe bulunuyor. Son cemaat kısmı 7 kubbeli bir revaktan oluşur.

İzmir’in el değmemiş köyü Bademli
İzmir’in el değmemiş köyü Bademli

Efes Antik Kenti

Dünyanın en önemli antik şehirlerinden biridir. Efes'in ilk yerleşimi, günümüzde Selçuk ilçesinde yer alan kalenin bulunduğu Aziz Yohannes Kilisesi'nin yer aldığı tepedir. MÖ. 11. ve 12. yy.'larda Yunanlılar şehri ele geçirerek, burada bir Yunan şehri kurmuş ve ismine Ephesus demişler. Zimakos MÖ. 3.yy'da Ephesus şehrini, kalenin bulunduğu yerden, günümüzdeki yerine taşımış. Şehir taşındıktan sonra çok önemli bir liman şehri ve Roma İmparatorluğunun en önemli 4 şehrinden biri olmuştur. Menderes çayının taşıdığı alüvyonlarla Efes Limanı 4. yy.'dan sonra kullanılamaz hale gelmiş ve şehir de terk edilmiş.

Ege’nin incisi İzmir’de görülecek 5 yer…

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