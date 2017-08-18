Ege'nin huzurlu noktası: Seferihisar

1- Teos Antik Kenti'ni görün

Seferihisar'da bulunan Helenistik döneme ait eski bir yerleşim yeri olan Teos antik kenti Pers ve Likya uygarlıklarının yerleşim yerleri olarak dikkat çekiyor. Bölgede yer alan Dionysos tapınağı da görülmeye değer tarihi kalıntılar arasında bulunuyor.





2- Sığacık kalesini ziyaret edin

Seferihisar'a sadece 6 km uzaklıkta bulunan Sığacık, şirin ve güzel bir kasaba. Sığacık kalesi ise görkemli yapısı ve üç farklı kapısı, camisi ve hamamı ile oldukça değişik bir tarihi yapı sunuyor.





3- Sığacık'ın büyülü sokaklarında gezinin

Sığacık rengarenk çiçeklerle bezeli şirin yapılı evleri ile ziyaretçilerini karşılıyor. Patika yollar arasında farklı mimaride yapılarla seyahat severlere güzel enstantaneler yaşatan Sığacık sokakları, cumbalı evleri ve arnavut kaldırımları ile görülmeyi bekliyor.

4- Seferihisar doğa okulunu ziyaret edin

Seferihisar'a yaklaşık 35 dakika uzaklıktaki Orhanlı köyünde kurulan doğa okulu, eski bir ortaokulunun restorasyon çalışmaları ile meydana gelmiş. pek çok araştırmacının ve düşünürün de katıldığı söyleşilere ve etkinliklere imza atan doğa okulunu ziyaret ederek söyleşilere katılabilir ve farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz.





5- Büyük Akkum plajında sörf yapın

Kum bir plajı ve serin bir denizi olan Büyük Akkum plajı gündüz denize girmek ve serinlemek isteyenler için iyi bir alternatif. Rüzgarlı havasıyla sörfe de uygun olan bu plajda sörf yapabilirsiniz. Akşamüstü ise muhteşem gün batımını izlemek oldukça keyifli oluyor.





6- Organik pazarı gezin

Pazar günleri Seferihisar'da düzenlenen organik pazarda, yerel halkın yetiştirdiği taze sebze ve meyve ürünlerini tadabilir, baklava, kurabiye ve börek gibi çeşitli hamur işi ürünleri tatma fırsatı yakalayabilirsiniz. Yaz aylarında pazar yeri pek çok aktivite ve dinletiye de ev sahipliği yapıyor.

7 - Mandalina festivaline katılın

Her yıl eylül ve kasım ayları arasında belirlenen bir tarihte düzenlenen mandalina festivali, bölgenin meşhur mandalinasını tanıtmak amacıyla düzenleniyor. Siz de tatilinizi bu döneme denk getirerek hem birbirinden lezzetli mandalinaları tadabilir hem de pek çok etkinliğin düzenlendiği festivalde eğlenebilirsiniz.





8 - Seferihisar kültür merkezini ziyaret edin

Seferihisar'ın kültürel tarihine ışık tutan merkezde pek çok belge, eser ve objeyi görebilir ve bölge hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Bölgenin geleneklerini yaşatmayı hedefleyen kültür merkezi belediyeye ait.





9 - Ürkmez plajında yüzün

Berrak denizi ve sakin yapısı ile Ürkmez plajı huzur arayanlar için doğru adres. Plajda tüm gün denizin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz.

10- Armola peynirini tadın

Seferihisar'a özgü bir tat olan Armola peyniri, keçi peynirine süt, tuz ve yoğurt gibi malzemeler eklenerek bir ay bekletildikten sonra zeytinyağı eşliğinde servis ediliyor. Eşsiz bir tadı olan bu peyniri yerel restoran kahvaltılarında mutlaka denemelisiniz.

Fotoğraflar: Neredekal, Arpaboyuyol, Özgurvemesut, CN Mimarlik, blog.Seferihisar Haber, Ege Meclisi