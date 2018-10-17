Efsaneler ÅŸehri AdÄ±yaman

Tarihi boyunca birÃ§ok medeniyete ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 'medeniyet ÅŸehri'Â olarak anÄ±lanÂ AdÄ±yaman, tarihi ve turistik eserlerinin yanÄ± sÄ±ra efsaneleriyle de dikkati Ã§ekiyor. Tarihi, kÃ¼ltÃ¼rel, turistik deÄŸerleri, zengin florasÄ± ve faunasÄ±yla GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nin kadim kentlerinden AdÄ±yaman, kendine Ã¶zgÃ¼ coÄŸrafi yapÄ±sÄ± ve doÄŸal gÃ¼zellikleriyle insanoÄŸlunu hayran bÄ±rakacak Ã¶zellikler taÅŸÄ±yor.

Potansiyeli hak ettiÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼de gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 'saklÄ± kent' olarak da anÄ±lan tarihin derinliklerine iz bÄ±rakan ÅŸehir, insanlÄ±ÄŸa yÃ¶n vermiÅŸ peygamberlerden Hz. Ãœzeyir, Anadolu'da kabri kesin olarak bilinen Hz. Safvan Bin Muattal ile birÃ§ok veli ve ermiÅŸe ait tÃ¼rbeleri de iÃ§erisinde bulunduruyor. Emevi, Abbasi, SelÃ§uklu ve OsmanlÄ±'dan kalma camilerle Mor Petrus ve Mor Paulus Kilisesi gibi mabetlerin bir arada olmasÄ± kentin farklÄ± inanÃ§ ve kÃ¼ltÃ¼rlere gÃ¶sterdiÄŸi saygÄ±yÄ± da apaÃ§Ä±k ortaya koyuyor.

Kent, dokuz ilÃ§esinde de farklÄ± gÃ¼zelliklerle Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. Kronolojisi boyunca topraklarÄ±nda eserler oluÅŸturulan kent, Ã¶zellikle tarih araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±nÄ±n bÃ¶lgede ilgi duyduÄŸu ÅŸehirler listesinde yer alÄ±yor.

Mezopotamya'nÄ±n Ã¶nemli kentlerinden AdÄ±yaman, Antik Yunan'dan Bizans Ä°mparatorluÄŸu'na, Hristiyan medeniyetlerinden Ä°slam toplumlarÄ±na birÃ§ok medeniyetin kesiÅŸim noktasÄ± olurken, bu medeniyetler kente Nemrut DaÄŸÄ±, Cendere KÃ¶prÃ¼sÃ¼, Gerger Kalesi, Kahta Kalesi, Perre Antik Kenti gibi birÃ§ok yapÄ±t ve kalÄ±ntÄ±yÄ± miras bÄ±raktÄ±. UygarlÄ±klarÄ±n heybetli eserlerle inÅŸa ettiÄŸi ÅŸehirde arkeolojik kazÄ±lardan elde edilen her Ã§aÄŸa ait 30 binin Ã¼zerinde eser bulunuyor. GÃ¼neÅŸin doÄŸuÅŸu ve batÄ±ÅŸÄ±nÄ±n en gÃ¼zel izlenebildiÄŸi, gÃ¼neÅŸin gÃ¼nle buluÅŸtuÄŸu daÄŸ olarak da bilinen UNESCO DÃ¼nya KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ± listesindeki Nemrut DaÄŸÄ± ile Ã¶ne Ã§Ä±kan AdÄ±yaman, ÅŸehir dokusu ve gastronomi zenginliÄŸiyle de adÄ±ndan bahsettiriyor.

Mitolojik hikayeler kenti AdÄ±yaman

DaÄŸlarÄ±, ovalarÄ±, yÃ¼zen adalarÄ±, nehirleri, barajlarÄ±, ÅŸifa kaynaklarÄ±, tarihi eser ve deÄŸerleri, yer altÄ± ve yer Ã¼stÃ¼ kaynaklarÄ±yla Ã¼lkenin Ã¶nemli ÅŸehirleri arasÄ±nda yer alan AdÄ±yaman, efsaneleriyle de ilgi Ã§ekiyor. Mahalli kÃ¼ltÃ¼rÃ¼, halk edebiyatÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan da zengin olan AdÄ±yaman, adÄ±nÄ±n nereden geldiÄŸine iliÅŸkin Ã§eÅŸitli rivayetlerle anÄ±lÄ±yor. Mitolojik hikayelere gÃ¶re kentin adÄ± birkaÃ§ kez deÄŸiÅŸirken, en Ã¶nemlisi olarak Yediyaman Efsanesi Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

Rivayete gÃ¶re, geÃ§miÅŸ asÄ±rlarda putlara tapan bir baba ve yedi oÄŸlu bulunuyor. KardeÅŸler babalarÄ±nÄ±n dini inancÄ±nÄ± benimsemedikleri iÃ§in babalarÄ±nÄ±n ava Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir gÃ¼n putlarÄ± kÄ±rÄ±yorlar. Durumu Ã¶ÄŸrenen baba, oÄŸullarÄ±nÄ±n hepsini putlarÄ± kÄ±rdÄ±klarÄ± iÃ§in birer birer Ã¶ldÃ¼rÃ¼yor. Halk, yiÄŸitlikleri ve mertlikleri sebebiyle kahraman gÃ¶zÃ¼yle baktÄ±klarÄ± bu kardeÅŸlere Yediyaman adÄ±nÄ± veriyor. Sonradan bÃ¶lgeye yayÄ±lan Yediyaman adÄ± zaman iÃ§erisinde evrilerek AdÄ±yaman oluyor. Kentte 'yedikardeÅŸ' ÅŸeklinde bilinen ve ÅŸehrin gÃ¼neyindeki yedi mezarÄ±n bulunduÄŸu yer halk arasÄ±nda halen kutsal sayÄ±lÄ±rken, burada adaklar kurban ediliyor.

HÄ±sn-Ä± Mansur Kalesi efsanesi

Efsaneye gÃ¶re, AdÄ±yaman kalesinin ortasÄ±nda mil Ã¼zerinde dÃ¶nen bir kÃ¶ÅŸk bulunuyor. KÃ¶ÅŸkte savaÅŸÄ± seyreden Arap komutanÄ±n kÄ±zÄ±, kaleyi kuÅŸatan TÃ¼rk kumandanÄ±na aÅŸÄ±k oluyor. TÃ¼rk kumandana haber gÃ¶nderen Arap kÄ±zÄ±, kendisini almayÄ± kabul ettiÄŸi takdirde kale anahtarÄ±nÄ± vereceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Bir gece gizlice TÃ¼rklerin tarafÄ±na kaÃ§an Arap kÄ±zÄ±, TÃ¼rk komutanla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor. Elbiseleri Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kuru bir yapraÄŸÄ±n vÃ¼cudunu tahriÅŸ ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bu duruma sinirlenen TÃ¼rk komutan, "Baban seni kuru bir yapraktan dahi sakÄ±nÄ±r yetiÅŸtirdiÄŸi halde kendisine ihanet ettin. Kim bilir bana ne tÃ¼rlÃ¼ ihanetler yaparsÄ±n." diyerek kÄ±zÄ± Ã¶ldÃ¼rtÃ¼yor. Kale ve ÅŸehri yaptÄ±ÄŸÄ± hÃ¼cumlarla ele geÃ§iriyor.

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KomutanÄ±n Emevi komutanlarÄ±ndan Mansur Bin Cavene olduÄŸu, o dÃ¶nemde ÅŸehir merkezindeki kaleye 'Mansur'un Kalesi' anlamÄ±na gelen HÄ±sn-Ä± Mansur adÄ±nÄ±n verildiÄŸi belirtilirken, ÅŸehrin kaleden isim bulduÄŸu ve 1926 yÄ±lÄ±na kadar HÄ±sn-Ä± Mansur'un resmi ad olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Samsat'taki efsane

AdÄ±yaman'Ä±n ilÃ§esi Samsat'Ä±n hikayesi ise ÅŸÃ¶yle, Kommagene Ã¼lkesinin baÅŸkenti Samsat'ta (Samosata) oturan bir kral vardÄ±r. KralÄ±n gÃ¼zel kÄ±zÄ±na her Ã¼lkeden talipler gelir. Hepsi de geniÅŸ topraklar, sonsuz paralar sunar. Kral, iÃ§me suyu problemi bulunan ÅŸehre suyu Ã¶nce kim getirirse kÄ±zÄ± ona vereceÄŸini sÃ¶yler. YarÄ±ÅŸmacÄ±lar birbirleriyle Ã§ekiÅŸerek kÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek geceli gÃ¼ndÃ¼zlÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸÄ±rlar. Bir gÃ¼n ÅŸehir halkÄ±, yakÄ±nlarÄ±na kadar uzanan ve her gÃ¼n ilerleyen dev su kanallarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼r. ArkasÄ±ndan ÅŸehre hayat veren sular akmaya baÅŸlar. Arsameia'nÄ±n genÃ§ prensi bugÃ¼ne kadar kalan su kanallarÄ±yla ÅŸehre su akÄ±tÄ±r. Prens, prensesle evlenerek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Samsat'tan alÄ±r."

Cendere KÃ¶prÃ¼sÃ¼ efsanesi

Roma Ä°mparatoru Septimus Severus tarafÄ±ndan milattan sona ikinci yÃ¼zyÄ±lda kendisi, eÅŸi Julia Domna ve Ã§ocuklarÄ± Caracalla ile Geta adÄ±na yaptÄ±rÄ±lan Cendere KÃ¶prÃ¼sÃ¼, kÃ¶prÃ¼deki kitabeye gÃ¶re her bireyi temsilen dÃ¶rt sÃ¼tunla 11 yÄ±lda inÅŸa edildi.

Ä°mparator Severus'un vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan taht kavgasÄ±na tutuÅŸan oÄŸullarÄ±ndan Caracalla, kardeÅŸi Geta'yÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Bunun Ã¼zerine Caracalla, Roma'da kardeÅŸinin adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan tÃ¼m anÄ±tlarÄ± yÄ±ktÄ±rdÄ±. Bu yÄ±kÄ±mdan Cendere KÃ¶prÃ¼sÃ¼ de nasibini aldÄ±. BÃ¶ylece, Geta adÄ±na kÃ¶prÃ¼nÃ¼n kuzey giriÅŸinin batÄ±sÄ±na diktirilmiÅŸ olan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÃ¼tun yÄ±kÄ±ldÄ±. Tarihi kÃ¶prÃ¼ o gÃ¼nden beri Ã¼Ã§ sÃ¼tunlu haliyle mevcudiyetini koruyor. Tek kemerli, bir savaklÄ±, 120 metre uzunluÄŸunda yedi metre geniÅŸliÄŸinde, her biri 10 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 92 kayadan meydana gelen kÃ¶prÃ¼, aynÄ± zamanda RomalÄ±larÄ±n yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± en geniÅŸ ikinci kÃ¶prÃ¼ olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor.